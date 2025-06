Esperando el Mundial de Clubes, Alan Velasco no se arrepiente del penal errado con Alianza Lima

ESPERANDOELMUNDIALDECLUBESALANVELASCONOSEARREPIENTEDELPENALERRADOANTEALIANZALIMAFOTO1.jpg Alan Velasco habló antes del debut de Boca en el Mundial de Clubes 2025 ante Benfica y recordó su penal errado ante Alianza Lima: “No me arrepiento”.

Alan Velasco va por su revancha en el Mundial de Clubes

Al rato, Alan Velasco destacó cómo se sintió tras fallar ese tiro desde los doce pasos y cómo se encuentra actualmente: “Boca es demasiado grande y llega todo, cuando a uno le va bien y mal. Me afectó un poco las primeras semanas pero después me supe poner fuerte y hoy me siento tranquilo y con muchas ganas de poder revertir la situación”.