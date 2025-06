"Se logró controlar precios, tener superávit fiscal y reservas (con deuda) pero falta la pata de la inversión"

Hace pocas horas estuve con el economista Ricardo Arriazu quien me dijo que hay 4 sectores que podrían ayudar a Argentina a salir del pozo y pasar los US$ 100.000 millones de exportaciones: hidrocarburos, minería, el campo y la economía del conocimiento. Si los 4 se muestran alineados, tendríamos una posibilidad·. Hace pocas horas estuve con el economista Ricardo Arriazu quien me dijo que hay 4 sectores que podrían ayudar a Argentina a salir del pozo y pasar los US$ 100.000 millones de exportaciones: hidrocarburos, minería, el campo y la economía del conocimiento. Si los 4 se muestran alineados, tendríamos una posibilidad·.