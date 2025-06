Dilema de clase media + jubilados: ¿Sin consumo se votaría por Javier Milei?

Es año electoral. Pero no el que imaginó Javier Milei, quien creyó que el consumo sería más elevado, y cuando se le complicó hasta apostó al delirante 'Plan Colchón', inviable para los países de la OCDE, y hubo que licuarlo en forma apresurada por una opción intrascendente. El RIGI no aportó aún un volumen significativo para la balanza cambiaria. Y el impactante resultado del blanqueo 2024 no pudo repetirse con ninguna herramienta 2025. La carencia de dólares para sostener el consumo provocó la negativa a acumular reservas internacionales del BCRA, un incumplimiento de metas que intenta corregirse emitiendo deuda pública. Milei y su gente están tapando agujeros desde hace semanas. Los verdaderos 'ensobrados' prefieren no mencionarlo pero la clase media y los jubilados están cambiando su humor en forma acelerada.