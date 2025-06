Irán vs Israel: El Estrecho de Ormuz puede explotar la economía mundial

El enfrentamiento entre Israel e Irán dejó de ser un conflicto regional para convertirse en una amenaza. El diputado iraní Esmail Kosari, integrante de la Comisión de Seguridad del Parlamento, confirmó a través del canal IRINN y por The Times of Israel que el gobierno evalúa cerrar el Estrecho de Ormuz. No es una amenaza vacía: es el botón rojo que puede paralizar la economía internacional.