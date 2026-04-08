BTS suma nueva fecha en Argentina, en medio del arranque de la preventa y del furor que ha generado en el país. Los conciertos se realizarán en el Estadio Único de la Plata y, ahora, todo indica que la banda de k-pop estará en Argentina antes de lo esperado.
FUROR TOTAL
BTS tendrá un show más en Argentina: Cuándo y cómo comprar entradas
No será uno, ni dos, sino tres shows. BTS suma nueva fecha en Argentina. ¿Cuándo serán los conciertos y cómo comprar entradas?
Y es que, la presentación que acaban de añadir en Argentina será unos días antes que las otras dos presentaciones pautadas al principio. Entonces ¿Cuándo son los conciertos de BTS en Argentina? ¿Aún quedan entradas? ¿Cómo comprarlas?
¿Cuándo es la tercera fecha de BTS en Argentina?
Como un anuncio bomba, se ha conocido que BTS tendrá un concierto más en Argentina. Será el miércoles 21 de octubre. Este recital se suma a los otros dos ya programados para el 23 y 24 de octubre.
De esta forma, los shows del "BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG'" en Argentina aumentan a tres. Y quien sabe si podrían sumar más con el furor que hay por ver a la boyband de cerca.
La tercera fecha de BTS en Argentina responde a que, según informes de medios, se agotó la preventa de entradas para uno de los shows más esperados del año.
La preventa de entradas para el "BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG'" comenzó el pasado 7 de abril.
Desde la cuenta especializada @SFV_Cinema señalan en X (anteriormente Twitter) que, según el cálculo que hicieron, el viernes lo que más predominará será el sector de campo. "Las tres fechas marcan los mismos resultados. Vía web, con todas las preventas ya agotadas, se vendieron en promedio un 50% de las entradas totales", indicaron.
¿Cuánto cuestan las entradas para BTS en Argentina?
De acuerdo con All Access, los precios de las entradas oscila entre los $225.000 y los $425.000, sin incluir cargos por servicio, y dependiendo del sector donde se ubiquen los fans.
En ese contexto, la empresa ha detallado que al costo de la entrada hay que sumarle el cargo del 15% que corresponde al service charge.
Específicamente, estos son los precios por sector:
- Cabecera Norte y Sur: 225.000 + 15% SC
- Campo: 350.000 + 15% SC
- Platea A y B: 390.000 + 15% SC
- Platea preferencial A y B: 425.000 + 15% SC
¿Cuánto cuesta el paquete VIP para BTS en Argentina?
Ahora bien, el paquete VIP para BTS en el Estadio Único de La Plata tiene un costo de $1.560.000.
Los ARMY (como se le conoce a los fanáticos de BTS) tendrán la oportunidad de adquirir el paquete VIP con los siguientes beneficios:
- Una entrada general (campo)
- Acceso a la prueba de sonido previa al show de BTS
- Artículo de regalo exclusivo
- Credencial con lanyard
- Acceso anticipado a compra de merchandising antes del show
- Ingreso anticipado al estadio
- Check-in exclusivo y staff dedicado en el evento
¿Cómo comprar entradas para BTS en Argentina?
Primero hay que saber que los tickets para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en Argentina estarán disponibles a través de All Access.
La venta general de entradas comienza el viernes 10 de abril a las 10AM.
Los interesados deben asegurarse de tener una cuenta de All Access. Si no la tienen, deben crear una en el sitio web de All Access.
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