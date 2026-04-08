BTS tendrá un show más en Argentina: Cuándo y cómo comprar entradas

La preventa de entradas para el "BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG'" comenzó el pasado 7 de abril.

Desde la cuenta especializada @SFV_Cinema señalan en X (anteriormente Twitter) que, según el cálculo que hicieron, el viernes lo que más predominará será el sector de campo. "Las tres fechas marcan los mismos resultados. Vía web, con todas las preventas ya agotadas, se vendieron en promedio un 50% de las entradas totales", indicaron.

¿Cuánto cuestan las entradas para BTS en Argentina?

De acuerdo con All Access, los precios de las entradas oscila entre los $225.000 y los $425.000, sin incluir cargos por servicio, y dependiendo del sector donde se ubiquen los fans.

En ese contexto, la empresa ha detallado que al costo de la entrada hay que sumarle el cargo del 15% que corresponde al service charge.

Específicamente, estos son los precios por sector:

Cabecera Norte y Sur: 225.000 + 15% SC

Campo: 350.000 + 15% SC

Platea A y B: 390.000 + 15% SC

Platea preferencial A y B: 425.000 + 15% SC

Entradas BTS Argentina Cuánto cuesta el paquete VIP y qué incluye Urgente24 Concierto

¿Cuánto cuesta el paquete VIP para BTS en Argentina?

Ahora bien, el paquete VIP para BTS en el Estadio Único de La Plata tiene un costo de $1.560.000.

Los ARMY (como se le conoce a los fanáticos de BTS) tendrán la oportunidad de adquirir el paquete VIP con los siguientes beneficios:

Una entrada general (campo)

Acceso a la prueba de sonido previa al show de BTS

Artículo de regalo exclusivo

Credencial con lanyard

Acceso anticipado a compra de merchandising antes del show

Ingreso anticipado al estadio

Check-in exclusivo y staff dedicado en el evento

¿Cómo comprar entradas para BTS en Argentina?

Primero hay que saber que los tickets para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en Argentina estarán disponibles a través de All Access.

La venta general de entradas comienza el viernes 10 de abril a las 10AM.

Los interesados deben asegurarse de tener una cuenta de All Access. Si no la tienen, deben crear una en el sitio web de All Access.

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