Luis Ventura se quebró al aire al relatar una experiencia paranormal con su padre

“Yo lo conozco bien a Milei, porque estuvo un año y medio sentado al lado mío en Polémica en el Bar", expresó recordando cuando el actual mandatario nacional se sentaba en la mesa que comanda Mariano Iúdica.

Además, recordó la vez que el líder libertario lo invitó a la presentación de uno de sus libros y a la obra de teatro que había estrenado junto a su hermana.

“Ojalá le vaya bien. Creo que es un buen economista. Pero que no se olvide del estómago y la heladera de la gente”, remarcó.

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