En la tarde del martes (07/04) Luis Ventura protagonizó un momento de profunda emoción al aire en América TV al relatar una experiencia personal que lo conmovió hasta las lágrimas. El panelista de A la tarde compartió un episodio íntimo vinculado a su padre fallecido, que definió como una posible manifestación paranormal.
"LA MUERTE NO EXISTE"
Luis Ventura se quebró al aire al relatar una experiencia paranormal con su padre
El periodista Luis Ventura no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al relatar el episodio que lo acercó con su familiar quien falleció en marzo del 2012.
La escena sorprendió tanto a sus compañeros como a la audiencia por la sensibilidad del testimonio cuando comenzó recordando una tarde en Palermo, donde decidió llevar un budín de limón en honor a su padre, quien tenía como pájaro favorito al cardenal de copete rojo. Según contó, la aparición de uno de estos ejemplares lo impactó de inmediato. “Ese es el pájaro de mi papá”, expresó, al notar la presencia poco habitual del ave en ese entorno.
La situación tomó un giro aún más significativo cuando el periodista relató que comenzaron a acercarse más cardenales. En pocos minutos, llegó a contar siete ejemplares alrededor suyo y de su hijo Antonio. “Yo dije ‘el viejo está’”, aseguró visiblemente emocionado al reconstruir ese momento que interpretó como una señal espiritual.
A su vez, también evocó un dibujo escolar del pequeño en el que, entre manchas de pintura, creyó distinguir la figura de una mano con el gesto característico de su pariente fallecido, junto a un rostro. Para cerrar, compartió una reflexión inspirada en un amigo físico: “La muerte no existe, la energía se transforma y sigue en otro lugar”, concluyó.
El pedido de Luis Ventura para Javier Milei
Hace algunos días Luis Ventura fue entrevistado en la radio AM750 y entre otros temas habló sobre la actualidad del país y opinó sobre el gobierno de Javier Milei.
“Yo lo conozco bien a Milei, porque estuvo un año y medio sentado al lado mío en Polémica en el Bar", expresó recordando cuando el actual mandatario nacional se sentaba en la mesa que comanda Mariano Iúdica.
Además, recordó la vez que el líder libertario lo invitó a la presentación de uno de sus libros y a la obra de teatro que había estrenado junto a su hermana.
“Ojalá le vaya bien. Creo que es un buen economista. Pero que no se olvide del estómago y la heladera de la gente”, remarcó.
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