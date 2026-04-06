Raúl Taibo, uno de los galanes de telenovelas más famosos de Argentina, se ha mantenido alejado de la televisión desde hace algún tiempo. Esto ha hecho que surjan preguntas como "¿Qué le pasó a Raúl Taibo?" o "¿Dónde vive Raúl Taibo hoy?". Se han conocido algunos detalles de la vida del actor.
EXGALÁN DE TELENOVELAS
Qué le pasó a Raúl Taibo: Revelan detalles inéditos de la vida del actor
Salen a la luz detalles inéditos de la nueva vida del actor, Raúl Taibo, quien se alejó de la televisión y poco se sabía de él.
¿Por qué Raúl Taibo se alejó de la televisión?
El actor Raúl Taibo ha elegido estar lejos del mundo del espectáculo.
La última aparición de Raúl Taibo fue en 2019 cuando hizo la obra teatral "Perfectos desconocidos". Desde entonces, ha rechazado volver a la televisión y es poco lo que se ha conocido de su vida.
“Estoy retirado de los medios”, le dijo a La Nación el actor en aquel momento, quien hizo televisión por última vez en 2016, con la novela "Los ricos no piden permiso".
Ahora, de acuerdo con informes de medios, la prioridad del actor es criar a su hija Francesca. "El actor fue padre nuevamente a los 62 años y decidió que su mejor papel sería el de una paternidad presente", indican en Sitio Andino.
¿Qué le pasó a Raúl Taibo?
Paralelamente a esto, se conoció que Raúl Taibo le dedica tiempo a su crecimiento personal.
"Quienes lo han visto aseguran que atraviesa un proceso de gran introspección. Se volcó a la meditación, al chamanismo y a diversas terapias holísticas que le permitieron procesar el paso del tiempo con una mirada serena, aceptando las dificultades de la edad y su presente sin las presiones de la industria", agregan en el medio.
Más recientemente, se supo que Raúl Taibo había participado en La Biblia Audio Superproducción, descrita como "un drama de audio ecuménico único en su tipo, con un gran elenco y sonido 3D envolvente".
"Estamos aquí grabando el audiolibro de la Biblia (...) está siendo apasionante. Para mí, un lujo, porque estoy aprendiendo muchísimo cosas nuevas", dijo Taibo en un video publicado en el canal de YouTube de La Biblia Audio Superproducción.
¿Qué fue la vida de Raúl Taibo?
A raíz del interés por la vida de Raúl Taibo y de su alejamiento de los medios de comunicación, se conocieron otros detalles de su vida.
Esta vez, fue Carolina Papaleo, quien protagonizó la novela "Una voz en el teléfono" con el actor, quien compartió lo que sabe de él. La revista Pronto lo detalla.
De acuerdo con lo publicado, Papaleo y Taibo quedaron como amigos luego de trabajar juntos. Una de las cosas que ambos hacen es llamarse el día del cumpleaños. "Es nuestra cábala".
A la pregunta de si hace mucho tiempo que no lo ve en persona, la actriz contestó que "sí", específicamente, desde la pandemia. "Está súper instalado afuera, con una nena chiquita", dijo.
Además contó, que, "hace poco se hizo un homenaje porque se cumplieron 20 años del fallecimiento de Alberto Migré y Raúl iba a venir pero no pudo".
Finalmente, sobre dónde estuvo viviendo el exgalán, Papaleo reveló: "Creo que en Mendoza tiene hecha como una cabaña, una casa. Y él siempre que se va, se va a la montaña, siempre. Estaba ahí en Mendoza, muy instalado. Ahora no sé, porque la última vez que hablé, creo que en los dos últimos cumpleaños, me parece que ya estaba en Buenos Aires. O por lo menos vino a Buenos Aires, no sé si después se fue".
Raúl Taibo: Novelas
La trayectoria de Raúl Taibo en la actuación es extensa. Algunas de las telenovelas donde participó son:
- Una voz en el teléfono
- Esos que dicen amarse
- Por siempre mujercitas
- 90 60 90 modelos
- Campeones de la vida
- 099 Central
- Culpable de este amor
- Los Roldán
- Amor en custodia
- Los ricos no piden permiso
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