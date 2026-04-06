Qué le pasó a Raúl Taibo: Revelan detalles inéditos de la vida del actor

¿Qué le pasó a Raúl Taibo?

Paralelamente a esto, se conoció que Raúl Taibo le dedica tiempo a su crecimiento personal.

"Quienes lo han visto aseguran que atraviesa un proceso de gran introspección. Se volcó a la meditación, al chamanismo y a diversas terapias holísticas que le permitieron procesar el paso del tiempo con una mirada serena, aceptando las dificultades de la edad y su presente sin las presiones de la industria", agregan en el medio.

Más recientemente, se supo que Raúl Taibo había participado en La Biblia Audio Superproducción, descrita como "un drama de audio ecuménico único en su tipo, con un gran elenco y sonido 3D envolvente".

"Estamos aquí grabando el audiolibro de la Biblia (...) está siendo apasionante. Para mí, un lujo, porque estoy aprendiendo muchísimo cosas nuevas", dijo Taibo en un video publicado en el canal de YouTube de La Biblia Audio Superproducción.

Embed - Testimonio de Raul Taibo

¿Qué fue la vida de Raúl Taibo?

A raíz del interés por la vida de Raúl Taibo y de su alejamiento de los medios de comunicación, se conocieron otros detalles de su vida.

Esta vez, fue Carolina Papaleo, quien protagonizó la novela "Una voz en el teléfono" con el actor, quien compartió lo que sabe de él. La revista Pronto lo detalla.

De acuerdo con lo publicado, Papaleo y Taibo quedaron como amigos luego de trabajar juntos. Una de las cosas que ambos hacen es llamarse el día del cumpleaños. "Es nuestra cábala".

A la pregunta de si hace mucho tiempo que no lo ve en persona, la actriz contestó que "sí", específicamente, desde la pandemia. "Está súper instalado afuera, con una nena chiquita", dijo.

Además contó, que, "hace poco se hizo un homenaje porque se cumplieron 20 años del fallecimiento de Alberto Migré y Raúl iba a venir pero no pudo".

Finalmente, sobre dónde estuvo viviendo el exgalán, Papaleo reveló: "Creo que en Mendoza tiene hecha como una cabaña, una casa. Y él siempre que se va, se va a la montaña, siempre. Estaba ahí en Mendoza, muy instalado. Ahora no sé, porque la última vez que hablé, creo que en los dos últimos cumpleaños, me parece que ya estaba en Buenos Aires. O por lo menos vino a Buenos Aires, no sé si después se fue".

Raúl Taibo actor

Raúl Taibo: Novelas

La trayectoria de Raúl Taibo en la actuación es extensa. Algunas de las telenovelas donde participó son:

Una voz en el teléfono

Esos que dicen amarse

Por siempre mujercitas

90 60 90 modelos

Campeones de la vida

099 Central

Culpable de este amor

Los Roldán

Amor en custodia

Los ricos no piden permiso

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