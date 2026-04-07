Buenos Aires inauguró un nuevo outlet que se destaca por tener ropa de marca a precios que no hay en otros lugares. Vas a encontrar descuentos reales como 2x1 y también prendas seleccionadas con rebajas que nadie puede creer. Está causando furor.
HAY DE TODO
El outlet de Buenos Aires con ropa a 2x1 que nadie se pierde
Buenos Aires tiene un nuevo outlet con ropa a 2x1 y otros grandes descuentos que arrasan como nunca.
Una de las particularidades de los outlet es que suelen vender ropa de otras temporadas o con talles discontinuos. Sin embargo, lo que vale la pena es que son marcas buenas a precios insólitos, ideales para renovar el placard con básicos o bien con prendas más especiales.
El outlet con ropa a 2x1 que causa furor
Este outlet está en CABA y se ubica en Talcahuano al 400 entre Corrientes y Lavalle. No es demasiado vistoso, sino que tiene un cartel que dice "Outlet de marcas" y así las personas se sienten curiosas para entrar y llevarse todo. Hay descuentos hasta 70% y también 2x1.
En este local vas a poder encontrar marcas como Nike, New Balance, Umbro, Lacoste, Topper y otras. Todas ellas con prendas tanto para hombre como para mujer y también zapatillas desde los $50.000. Precios que no hay en ningún otro lugar.
Uno de los descuentos que más arrasan en este outlet es el de los buzos, los cuales parten por menos de $30.000. También hay promociones en remeras llevando tres unidades a $45.000. Lo mejor es que también accedés a 3 cuotas sin interés y si superás los $150.000 son 6 sin recargo.
El outlet cuenta con botines, zapatillas, buzos, remeras, joggings y todo tipo de prendas más del estilo deportivo o también casual en marcas como Levi's o Lacoste. Son tiendas ideales para aprovechar y sumar algún abrigo para los días fríos o también regalos a los más chicos.
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