Furor por los autos SUV: el modelo más barato que arrasa en Argentina

Hoy en día en Argentina un 36% de los vehículos 0km que se venden pertenecen a los modelos SUV. Por esa razón este universo ganó muchísima popularidad y demanda, obligando a cada marca a sacar el suyo propio. Hay precios muy diversos y gustos para todos.
Los autos SUV más baratos en Argentina
En el quinto lugar se ubica Citröen con su Aircross, el cual inicia en $37.090.000. El mismo se coloca dentro de los modelos SUV-B por el espacio interior que posee. Hoy en día se vende en cinco versiones en el país, siendo uno de los más requeridos.
El Fiat Pulse está en el cuarto puesto en $37.050.000. Si bien tuvo una suba del 0,5%, sigue en el top cinco de los más económicos del mercado. Es el SUV más barato de Fiat y a diferencia del Citröen se vende en seis versiones.
Volswagen integra el tercer puesto con el Tera y se vende en $36.755.250. Un auto SUV de una marca muy potente, con un diseño que maravilla a todos y de los más vendidos dentro de la firma alemana. Este viene en cuatro versiones y es muy elegido por los argentinos.
Llegando al segundo lugar está el Nissan Kicks Play, que se vende por $36.500.000. Una particularidad es que el 15 de abril llega el reemplazo de este modelo, con lo cual está dentro de los más económicos del mercado. Su aumento no fue demasiado, ya que se ubica debajo del más barato de Argentina.
Por último está el SUV más económico de Argentina, el Citröen Basalt. El mismo cuesta $32.260.000 y tuvo un ajuste del 0,5% en su valor. Es el más accesible del mercado y también muy elegido por sus cuatro versiones. El mismo viene importado desde Brasil.
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