Furor por los autos SUV: el modelo más barato que arrasa en Argentina

Llegando al segundo lugar está el Nissan Kicks Play, que se vende por $36.500.000. Una particularidad es que el 15 de abril llega el reemplazo de este modelo, con lo cual está dentro de los más económicos del mercado. Su aumento no fue demasiado, ya que se ubica debajo del más barato de Argentina.

Por último está el SUV más económico de Argentina, el Citröen Basalt. El mismo cuesta $32.260.000 y tuvo un ajuste del 0,5% en su valor. Es el más accesible del mercado y también muy elegido por sus cuatro versiones. El mismo viene importado desde Brasil.

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