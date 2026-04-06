Un supermercado muy famoso está liquidando electrodomésticos a lo grande. Los descuentos van hasta el 40% y los precios arrancan en $25.000. Valores que no vas a conseguir en ningún otro lado y causan locura entre los clientes, así que no te quedes afuera.
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Este supermercado remata electrodomésticos desde $25.000 y causa furor
Un reconocido supermercado se encuentra ofreciendo descuentos muy grandes en electrodomésticos y nadie se quiere quedar afuera.
Conseguir electrodomésticos de todo tipo con descuentos que valen realmente la pena es muy difícil en la actualidad. Mucho más si no tienen financiación o buenas promociones. Por eso mismo un supermercado sumamente conocido de Argentina remata muchos artículos y nadie se lo quiere perder.
Supermercado liquida electrodomésticos muy baratos
El supermercado Carrefour, ChangoMás y Jumbo está generando furor con sus descuentos en pequeños electrodomésticos. Los mismos alcanzan hasta un 40% menos y valores desde los $25.000 en artículos que todos tienen que tener en sus casas.
Hay sandwicheras por menos de $30.000, tostadoras a menos de $70.000 y muchos otros productos como licuadoras, cafeteras y demás. Lo bueno es que cada uno de los supermercados ofrece su propia financiación que puede ir hasta las 12 cuotas sin interés.
Jumbo, por su parte, opta por las 3 cuotas sin interés. Carrefour también tiene 3 sin interés o 12 cuotas fijas. Lo mejor es que podés elegir el precio que más se adapte a tu bolsillo y elegir financiación para no gastar por demás, pudiendo liquidar la compra en varios pagos.
Estos supermercados se destacan por tener siempre distintos electrodomésticos en promoción, inclusos otros más costosos como heladeras, cocinas, lavarropas o aires acondicionados. Hay que estar siempre atentos a los descuentos para no pagar más sin sentido.
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