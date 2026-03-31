Dos de las cadenas más conocidas de supermercados están ofreciendo descuentos bomba en ropa. Los precios son impensados y a muchos les sirve para el día a día, para los más chicos o también para renovar algunos básicos del placard. Está causando furor.
ARRASA
Supermercados rematan ropa desde $5000 y nadie se lo quiere perder
Distintos supermercados están ofreciendo descuentos únicos en ropa a precios que nadie puede creer. Ideal para el comienzo del frío.
Comprar ropa hoy en día no es prioridad para muchos, ya que el sueldo no alcanza y hay otros asuntos que atender antes que renovar el placard. Sin embargo, estos precios son aptos para todos los bolsillos y resulta muy bueno para aquellos que necesitan básicos de todos los días.
Supermercados rematan ropa desde $5000
Con el inicio del otoño, que por ahora sigue bastante caluroso, muchos buscan empezar a comprar prendas abrigadas que sirvan para todos los días, para el trabajo o ir a estudiar. Ahí es donde entran en juego las ofertas y descuentos de supermercados. Al contrario de lo que se cree, la indumentaria de retails avanzó muchísimo en el último tiempo y se pueden conseguir prendas espectaculares y diseños sumamente actuales.
Carrefour y Jumbo son las dos cadenas que están ofreciendo descuentos en ropa. Uno de los descuentos más llamativos es en buzos, los cuales resultan indispensables para el frío. Hay diseños para los más chicos con motivos Disney, los cuales están a menos de $6000.
La línea Tex de Carrefour ofrece buzos para adultos o jóvenes desde $6000, donde los modelos lisos son los más elegidos. Además también hay 50% de ahorro en la segunda unidad de todas sus líneas que comprenden Tex y licencias Disney. Nadie se lo quiere perder.
Jumbo, por su parte, ofrece dos líneas llamadas Opposite y Urb. En ambas tiene descuentos de casi un 60%. Hay buzos para mujer a $14.000 y para hombres por menos de $30.000. Lo mejor es que los talles son muy variados y también los modelos, adecuándose a cada uno.
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