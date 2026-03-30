La reconocida billetera virtual, Mercado Pago incorporó DrVirtual, un servicio de atención médica virtual disponible dentro de su aplicación por $9.490 mensuales. La propuesta apunta a quienes buscan acceso rápido a profesionales de la salud sin depender exclusivamente de prepagas u obras sociales.
DIFERENCIA ABISMAL
Billetera virtual irrumpe en la salud y hace temblar a las obras sociales y prepagas
La billetera virtual Mercado Pago amplía sus servicios y agrega atención médica online con seguimiento profesional. ¿A qué precio?
El servicio opera bajo el lema "Cuidá tu salud donde y cuando quieras" y ofrece teleconsultas ilimitadas durante todo el día, todos los días del año. Los usuarios pueden recibir diagnósticos, recetas electrónicas y orientación médica directamente desde su celular, sin necesidad de trasladarse a un consultorio.
Qué incluye el servicio de telemedicina
DrVirtual permite acceder a distintas especialidades médicas mediante videollamada o chat. Entre las prestaciones principales figuran:
- Clínica médica general: atención inmediata ante cualquier malestar, con emisión de recetas digitales.
- Salud mental: consultas con psicólogos para acompañamiento emocional.
- Nutrición: planes alimentarios personalizados con seguimiento profesional.
- Dermatología: diagnóstico y tratamiento de afecciones de la piel.
Además, el plan contempla la posibilidad de compartir una teleconsulta general por mes con cualquier persona, sin restricciones de parentesco. La invitación se envía al instante al celular del beneficiario.
Cómo activar DrVirtual en la app de Mercado Pago
Para contratar el servicio, los pasos son muy simples:
- Ingresar a la aplicación de Mercado Pago
- Seleccionar la opción "Más" en el menú principal
- Buscar la sección "Seguros y asistencias"
- Elegir "DrVirtual" y confirmar la contratación
Una vez activado, el usuario podrá agendar consultas o acceder de forma inmediata según disponibilidad.
Una alternativa ante el contexto del sistema de salud
El lanzamiento de DrVirtual se produce en un escenario donde las prepagas incrementaron sus cuotas significativamente durante el último año, mientras que las obras sociales enfrentan demoras en turnos y cobertura limitada en algunas especialidades.
Con un valor mensual equivalente a mucho menos de la mitad de una prepaga básica, este tipo de servicios busca captar usuarios que priorizan accesibilidad y rapidez sobre cobertura integral. Si bien no reemplaza a un sistema de salud completo, puede funcionar como complemento para consultas de urgencia o seguimiento de tratamientos menores.
La telemedicina creció exponencialmente en Argentina post-pandemia, consolidándose como una opción viable para atención primaria. DrVirtual se suma a una tendencia donde los usuarios buscan soluciones rápidas ante malestares menores, recetas puntuales o segundas opiniones médicas sin las demoras del sistema tradicional.
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