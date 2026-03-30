Billetera virtual irrumpe en la salud y hace temblar a las obras sociales y prepagas

Ingresar a la aplicación de Mercado Pago Seleccionar la opción "Más" en el menú principal Buscar la sección "Seguros y asistencias" Elegir "DrVirtual" y confirmar la contratación

Una vez activado, el usuario podrá agendar consultas o acceder de forma inmediata según disponibilidad.

image Telemedicina.

Una alternativa ante el contexto del sistema de salud

El lanzamiento de DrVirtual se produce en un escenario donde las prepagas incrementaron sus cuotas significativamente durante el último año, mientras que las obras sociales enfrentan demoras en turnos y cobertura limitada en algunas especialidades.

Con un valor mensual equivalente a mucho menos de la mitad de una prepaga básica, este tipo de servicios busca captar usuarios que priorizan accesibilidad y rapidez sobre cobertura integral. Si bien no reemplaza a un sistema de salud completo, puede funcionar como complemento para consultas de urgencia o seguimiento de tratamientos menores.

La telemedicina creció exponencialmente en Argentina post-pandemia, consolidándose como una opción viable para atención primaria. DrVirtual se suma a una tendencia donde los usuarios buscan soluciones rápidas ante malestares menores, recetas puntuales o segundas opiniones médicas sin las demoras del sistema tradicional.

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