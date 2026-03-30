Laurita Fernández cerró un ciclo extenso en El Nueve que marcó gran parte de su carrera televisiva. La artista estuvo vinculada al canal desde 2014, cuando comenzó a conducir "Combate", el exitoso programa juvenil que la posicionó como una de las figuras jóvenes más convocantes de la TV argentina durante cinco años consecutivos.
EL QUE NO CORRE VUELA
A El Nueve se le escapó la tortuga: Qué ex conductora podría llegar a Telefe
Laurita Fernández se fue de El Nueve y un solo mensaje alcanzó para meter a Telefe en el centro de la polémica.
Más recientemente, en 2023, asumió la conducción de "Bienvenidos a Ganar", un programa que buscaba renovar la grilla del canal. Sin embargo, en este 2026, la conductora decidió que ya había cumplido su ciclo en la emisora y tomó la palabra públicamente para despedirse del programa y explicar los motivos de su decisión.
"Tomé la decisión de no continuar este año con el programa. Me costó muchísimo porque le tomé mucho cariño", expresó la conductora en sus redes sociales.
El guiño de Laurita Fernández que no pasó desapercibido
No obstante, en medio del anuncio de su salida, Laurita Fernández compartió un video en sus redes sociales que captó la atención de miles de usuarios. En las imágenes se la ve cantando junto a su hermana, mostrando una faceta artística poco conocida por el público masivo.
El contenido del posteo revelaba habilidades vocales que, si bien algunos seguidores cercanos conocían por su formación en comedia musical, no habían sido expuestas de manera tan directa en sus redes. La espontaneidad del video y la complicidad con su hermana le dieron un toque personal que conectó inmediatamente con su audiencia.
Sin embargo, lo que realmente desató la ola de especulaciones no fue el talento musical en sí, sino el mensaje que acompañó la publicación.
Toc toc ¿Telefe?
El texto que Laurita Fernández eligió para acompañar el video fue contundente y cargado de significado: "La anti peña", seguido de un emoji de risa. La referencia directa e irónica al popular programa "La Peña de Morfi" de Telefe no pasó desapercibida para nadie en el ambiente televisivo.
El ciclo conducido por Diego Leuco y próximamente Carina Zampini, es uno de los productos más exitosos de Telefe los domingos al mediodía. El formato combina música en vivo, invitados y un ambiente distendido que conquistó a la audiencia durante años.
La frase de Laurita, aunque en tono de broma, funcionó como una señal clara hacia el mercado televisivo. En un contexto donde ella misma había anunciado que buscaba "nuevos desafíos y proyectos", el guiño a Telefe no podía interpretarse como casualidad. Los especialistas en medios rápidamente comenzaron a analizar posibles escenarios para la conductora en el canal de las tres pelotas.
¿Por qué se fue de El Nueve?
Fernández fue transparente al explicar las razones que la llevaron a tomar esta decisión profesional. "Sentí que es momento de tomar otros desafíos y proyectos y hacer un cambio en búsqueda de cosas nuevas", expresó con honestidad sobre su necesidad de evolución profesional.
La conductora reconoció que abandonar "Bienvenidos a Ganar" implicaba salir de una zona de confort. "Es difícil para mí irme de un lugar cómodo", admitió, evidenciando la tensión natural entre la estabilidad laboral y el impulso por explorar nuevos horizontes.
A pesar de la despedida, Laurita dejó la puerta abierta para futuras colaboraciones: "Espero volver a trabajar con el equipo de Kuarzo en el futuro", señaló en referencia a la productora responsable del programa.
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