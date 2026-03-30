A El Nueve se le escapó la tortuga: Qué ex conductora podría llegar a Telefe

Sin embargo, lo que realmente desató la ola de especulaciones no fue el talento musical en sí, sino el mensaje que acompañó la publicación.

Toc toc ¿Telefe?

El texto que Laurita Fernández eligió para acompañar el video fue contundente y cargado de significado: "La anti peña", seguido de un emoji de risa. La referencia directa e irónica al popular programa "La Peña de Morfi" de Telefe no pasó desapercibida para nadie en el ambiente televisivo.

El ciclo conducido por Diego Leuco y próximamente Carina Zampini, es uno de los productos más exitosos de Telefe los domingos al mediodía. El formato combina música en vivo, invitados y un ambiente distendido que conquistó a la audiencia durante años.

La frase de Laurita, aunque en tono de broma, funcionó como una señal clara hacia el mercado televisivo. En un contexto donde ella misma había anunciado que buscaba "nuevos desafíos y proyectos", el guiño a Telefe no podía interpretarse como casualidad. Los especialistas en medios rápidamente comenzaron a analizar posibles escenarios para la conductora en el canal de las tres pelotas.

image Laurita Fernández en historias de Instagram.

¿Por qué se fue de El Nueve?

Fernández fue transparente al explicar las razones que la llevaron a tomar esta decisión profesional. "Sentí que es momento de tomar otros desafíos y proyectos y hacer un cambio en búsqueda de cosas nuevas", expresó con honestidad sobre su necesidad de evolución profesional.

La conductora reconoció que abandonar "Bienvenidos a Ganar" implicaba salir de una zona de confort. "Es difícil para mí irme de un lugar cómodo", admitió, evidenciando la tensión natural entre la estabilidad laboral y el impulso por explorar nuevos horizontes.

A pesar de la despedida, Laurita dejó la puerta abierta para futuras colaboraciones: "Espero volver a trabajar con el equipo de Kuarzo en el futuro", señaló en referencia a la productora responsable del programa.

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