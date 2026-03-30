Franco Colapinto recibió la noticia que lo cambia todo en Alpine: "Una pena"

De esta manera, Steve Nielsen apuesta al equipo en su totalidad y sabe que hay momentos en los cuales habrá bajas o problemas externos que perjudiquen a sus pilotos. Colapinto comenzó muy bien esta temporada, con la cabeza puesta en sumar puntos y pudo hacerlo en China tras quedar en la décima posición. El argentino tiene el apoyo de su escudería.