Franco Colapinto terminó en el puesto 16 del GP de Japón en Suzuka, mientras que su compañero Pierre Gasly escaló hasta el séptimo lugar. Steve Nielsen, director del equipo deportivo de Alpine, se refirió a la actuación de ambos pilotos en la Fórmula 1 y soltó una noticia que lo cambia todo para el argentino.
FÓRMULA 1
Franco Colapinto recibió la noticia que lo cambia todo en Alpine: "Una pena"
Franco Colapinto no tuvo una buena carrera en el GP de Japón y desde Alpine no se quedaron callados acerca de la actuación del piloto argentino.
El inicio de temporada de Fórmula 1 está siendo muy buena para Alpine y se nota que los cambios en los autos hicieron una mejora superlativa en la escudería. Colapinto tuvo grandes actuaciones en carreras anteriores, pero Japón le jugó una mala pasada por diferentes motivos. Sin embargo, Nielsen saca un balance positivo de Japón.
Franco Colapinto y el mensaje de Alpine
"Suzuka fue un resultado fantástico para el equipo. Realmente una conducción muy sólida por parte de Pierre. Desafortunadamente, Franco estuvo un poco perjudicado por el coche de seguridad, no logró conseguir puntos hoy, lo cual es una lástima", expresó Nielsen en un comunicado que publicó Alpine en redes sociales. Cabe destacar que Gasly sumó en sus tres carreras.
De esta manera, Steve Nielsen apuesta al equipo en su totalidad y sabe que hay momentos en los cuales habrá bajas o problemas externos que perjudiquen a sus pilotos. Colapinto comenzó muy bien esta temporada, con la cabeza puesta en sumar puntos y pudo hacerlo en China tras quedar en la décima posición. El argentino tiene el apoyo de su escudería.
"Es un resultado muy positivo para el equipo de cara al descanso que tenemos ahora. Tenemos algunas mejoras para Miami, son características de pista diferentes, así que somos optimistas de que vamos a lograr lo mismo allí", lanzó el director deportivo del equipo. Un voto de confianza no solo a Gasly sino también a Colapinto.
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