Franco Colapinto entre la oscura obsesión de Ralf Schumacher, Netflix y el desafío de Suzuka

2025

Sin butaca en Williams, Colapinto pasó a BWT Alpine F1 Team, escudería francesa con sede en Reino Unido y propiedad del Grupo Renault.

Colapinto sustituyó a Jack Doohan como piloto titular a partir de la 7ma. carrera de la temporada 2025.

Ralf Schumacher retomó meses después, en octubre 2025, sus críticas a Colapinto, otra vez intentando ubicar a su sobrino Mick en la grilla:

"Si entiendes mi opinión, y si además miras las carreras de los pilotos actuales en la Fórmula 1, creo que Mick sería al menos mejor que Yuki Tsunoda. Y en mi opinión, también es mejor que Liam Lawson".

“Colapinto empezó increíblemente fuerte, pero aún no ha demostrado el desarrollo que necesita. Por eso digo que, desde mi punto de vista, los 3 son peores que Mick, incluso mucho peores. No lo entiendo en absoluto. Pero ahora la gente dirá de nuevo: ‘Claro, es el tío’”

"Creo que el riesgo para el equipo y el piloto es mucho mayor que si hubieran traído a alguien de experiencia como Mick".

Es curioso que con su experiencia en la F1 Ralf Schumacher sea tan básico, tan precario en su análisis de cómo se definen las butacas en el automovilismo más competitivo del mundo.

colapinto mercado libre Franco Colapinto, piloto Mercado Libre, en Alpine.

2026

Luego de las cancelaciones por la guerra en Medio Oriente, el gran circo vuelve el 29/03/2026 en Suzuka (Japón).

Pero en febrero 2026, Ralf ya fue otra vez contra Franco, desde su espacio en SKY Sports.

Una maniobra errada en la clasificación para el Gran Premio de Bahrein le llevó a opinar "eso fue vergonzoso" acerca de Colapinto. Periodistas, en particular argentinos, escalaron al respecto aunque la obsesión de Schumacher en esa ocasión fueron las redes sociales impactando sobre pilotos y directores de equipos (y el caso de Colapinto en 'Drive to Survive' es un ejemplo).

En diálogo con el podcast Backstage Boxengasse:

"Es una pena y no tiene cabida en este deporte. La gente debería fijarse en eso. Incluso deberían plantearse acciones legales contra quienes incitan a la violencia".

"Antes era un deporte más de nicho. Ahora hay muchos más aficionados, de todas las edades, y eso también genera choques".

Colapinto

Tras un inicio difícil con Alpine en 2025, el argentino compite en 2026, con reglamento completamente nuevo. Para Alpine, es con motor Mercedes en el modelo A526.

Resultado en Australia: 14°

En China: 10° (1 punto).

Opinión de la IA xAI / Grok:

"Alpine está 7mo. en el campeonato de constructores con 10 puntos (Gasly suma 9 y Colapinto 1). El equipo está en el midfield, con expectativas altas por el cambio reglamentario y el nuevo motor.

Colapinto tuvo un 2025 complicado (llegó a Alpine a mitad de temporada reemplazando a Doohan y el auto no era competitivo), pero mejoró mucho en la segunda mitad, lo que le valió la renovación. Ahora tiene su primera pretemporada completa y el equipo (con Flavio Briatore como asesor) confía en él para dar un salto en 2026."

alpine 2026 Alpine 2026.

Gemini muy optimista

Análisis de la Inteligencia Artificial:

"La situación de Franco Colapinto en este marzo de 2026 es sustancialmente mejor y más sólida que la que vivió en 2025. El pilarense no solo logró asegurar su permanencia en la Fórmula 1, sino que lo hizo en un contexto de mayor protagonismo técnico y deportivo.Aquí te resumo los puntos clave de su presente comparado con el año pasado:

1. Titularidad y Estabilidad - En 2025: Franco entró a mitad de temporada (reemplazando a Jack Doohan a partir de la séptima fecha) y corrió bajo una presión constante por demostrar que merecía el asiento para el año siguiente.En 2026: Es piloto titular oficial de Alpine desde el inicio de la temporada. Realizó su primera pretemporada completa, lo que le permitió llegar a la primera carrera con un kilometraje y una preparación física que el año pasado no tenía.

2. El Salto de Calidad del Auto (Alpine A526) - Motor Mercedes: Un cambio fundamental. Para este 2026, Alpine dejó de usar motores Renault para convertirse en cliente de Mercedes. Esto le ha dado al equipo un salto de potencia y fiabilidad que los sacó del fondo de la tabla.Rendimiento: Mientras que en 2025 Alpine peleaba por no ser el último equipo, en las primeras carreras de 2026 el auto se ha mostrado como el "mejor del resto", situándose cerca de equipos como Ferrari y por delante del resto de la zona media.

3. Resultados Recientes - Franco llega al Gran Premio de Japón (que se corre este fin de semana, 29 de marzo) con un envión anímico importante:Primeros Puntos: Viene de sumar su primer punto de la temporada al finalizar 10° en el GP de China.Competitividad: A pesar de haber tenido algunas desventajas técnicas puntuales respecto a su compañero Pierre Gasly (como el uso de una caja de cambios de repuesto en China), Franco ha demostrado un ritmo de carrera muy cercano al del francés.

4. Impacto en Argentina - La "Colapintomanía" está en su punto más alto. De hecho, se ha confirmado que en abril de 2026 habrá una exhibición de Franco con un F1 de Alpine en las calles de Buenos Aires (posiblemente en los Bosques de Palermo), algo que era impensado al comienzo de su aventura en 2025.En resumen: Sí, su situación es mucho mejor. Ha pasado de ser un "reemplazo de emergencia" a ser un piloto consolidado en un equipo que ahora tiene un motor competitivo y un proyecto a largo plazo."

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