A partir del miércoles 1 de abril debutará Lo de Pampita, una propuesta de entrevistas mediante Infobae que Pampita llevará adelante. El ciclo inaugurará un formato enfocado en costado humano, priorizando charlas profundas, alejadas de inmediatez mediática. La primera invitada será Graciela Alfano y promete exponer fuertes testimonios, vivencias intensas, momentos decisivos, aspectos emocionales poco conocidos.
"LAS PREGUNTAS LAS HAGO YO"
Pampita pisa fuerte en Infobae: Debutará con un ciclo de entrevistas
Con charlas íntimas, Pampita buscará revelar la versión más genuina de las figuras públicas entre emociones, desafíos y relatos inéditos.
Además, el espacio plantea un diferencial basado en tono íntimo, mirada reflexiva y enfoque cercano. Al respecto de la propuesta, explicó en la promo del proyecto: “Durante años me hicieron las preguntas a mí, pero esta vez las preguntas las hago yo”. Asimismo, agregó: “La verdad no siempre es evidente y las apariencias pueden engañar”.
Asimismo, cada entrega abordará trayectorias completas como inicios profesionales, obstáculos enfrentados, logros alcanzados, aprendizajes significativos. A su vez, el formato evita superficialidad, prioriza profundidad emocional, exploración de vulnerabilidad, temores, decisiones determinantes. En ese sentido, la premisa central resume espíritu del ciclo: “En cada encuentro, una historia. En cada silencio, una revelación”.
Por último, la propuesta examina vínculo entre fama, identidad, exposición pública. Habrá conversaciones que indaguen construcción de imagen, impacto cotidiano, procesos de transformación personal. También incluye mirada actual sobre protagonistas, en línea con objetivo expresado por la modelo que es el de mostrar a los “famosos en su versión más auténtica”, ofreciendo retrato renovado, integral, cercano.
Pampita explicó por qué cobra por sus entrevistas
Es preciso recordar que en diciembre del 2025, Pampita generó repercusión al comentar que cobra por dar entrevistas en el momento en que le preguntaron sobre la posibilidad que aceptara ser entrevistada por Mario Pergolini en el programa Otro día perdido por El Trece.
Su comentario no pasó desapercibido y el conductor la chicaneó al aire: "Pero, Pampa, un presupuesto tenés cuando te chocan un auto. Un presupuesto tenés para el gasista. No te diría que tenés un presupuesto para un programa".
Posteriormente, la modelo que estuvo como invitada en la reconocida gala de la revista GENTE de los Personajes del Año habló al respecto y explicó: "Yo cuando tengo que salir de mi casa, maquillarme, peinarme, ir a un programa, estar tres horas. La verdad yo lo vivo como un trabajo, sino me quedo en mi casa con mi familia. Trabajo casi todo los días, así que para mí un día tener que salir de casa lo vivo como un trabajo".
"Si no es por trabajo como que no me divierte ir a charlas de mi cosas personales. Uno se expone un montón, tiene que hablar de un montón de temas incómodos", agregó posteriormente.
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