Pampita pisa fuerte en Infobae: Debutará con un ciclo de entrevistas

Su comentario no pasó desapercibido y el conductor la chicaneó al aire: "Pero, Pampa, un presupuesto tenés cuando te chocan un auto. Un presupuesto tenés para el gasista. No te diría que tenés un presupuesto para un programa".

Posteriormente, la modelo que estuvo como invitada en la reconocida gala de la revista GENTE de los Personajes del Año habló al respecto y explicó: "Yo cuando tengo que salir de mi casa, maquillarme, peinarme, ir a un programa, estar tres horas. La verdad yo lo vivo como un trabajo, sino me quedo en mi casa con mi familia. Trabajo casi todo los días, así que para mí un día tener que salir de casa lo vivo como un trabajo".

"Si no es por trabajo como que no me divierte ir a charlas de mi cosas personales. Uno se expone un montón, tiene que hablar de un montón de temas incómodos", agregó posteriormente.

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