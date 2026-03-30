Telefe no encuentra paz: La interna que dejó el final de MasterChef

Escándalo mediático: cómo siguió la pelea con Marcela Tauro

La repercusión escaló rápidamente hacia un cruce mediático con Marcela Tauro y su programa Infama, lo que terminó obligando a Roccasalvo a hacer un descargo público y pedir disculpas tras varios días de tensión.

"Quiero hacer un comentario porque hubo mucha repercusión esta semana sobre mis dichos y mi reacción el domingo. Ya finalizando el programa, faltaban tres o cuatro minutos, me llega una notificación que nada tenía que ver con nada", explicó, dando contexto sobre cómo se desencadenó su reacción en vivo.

image El conflicto escaló con Marcela Tauro e Infama, después de fuertes críticas públicas. Más tarde, la conductora de Implacables le pidió disculpas a su colega de Intrusos.

El punto más caliente había sido su crítica al tratamiento de la información, que fue la que terminó de escalar el conflicto: "Toda la basura que vendieron hoy sobre la gente de MasterChef es totalmente mentira. Laburen, muchachos, laburen. No vendan carne podrida al público".

Con el paso de los días, la conductora revisó su postura y reconoció el exceso: "Lo que me pasó me lo pregunté toda la semana. Es como que vulgarmente les diría: se me soltó la cadena". También aclaró el alcance de su enojo: "Yo no soy esa. Sí soy de confrontar cuando alguien me agrede, pero yo hablar de otro canal o de colegas, jamás lo haría frente a una cámara. No era dirigido a ellos".

Finalmente, llegó el pedido de disculpas explícito: "Yo mencioné a una empresa productora, que es quien produce el programa. Yo les pido mil disculpas a todos los chicos que están en cámara". Y cerró con un mensaje más amplio: "Mil disculpas a Marcela y a todo el grupo. No fue contra ustedes, sino con una forma de mirar la información que tiene su productora".

Del otro lado, Tauro respondió con firmeza a las palabras de su colega: "Me sorprendió muchísimo. No había visto todo, pero me parece que está subida a un pony". Y agregó: "Voy a defender a Infama, a la producción y sobre todo a mi panel. Tengo un panel de lujo donde nos divertimos, trabajamos e informamos".

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