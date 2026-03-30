El cierre de MasterChef Celebrity dejó mucha más polémica del esperado y volvió a poner a Telefe en el centro de versiones incómodas sobre lo que pasa detrás de cámara, justo cuando el canal venía capitalizando el éxito del formato. Porque cuando se apagan las luces, empiezan a aparecer algunas decisiones que no cierran del todo.
NADIE SE ANIMA A CONTARLO
Telefe no encuentra paz: La interna que dejó el final de MasterChef
En Telefe se destapó una interna caliente después de MasterChef y ya hay ruido puertas adentro. Entre cruces, pases de factura y disculpas, nadie quedó afuera.
Después del éxito, el conflicto: qué se sabe de la interna en Telefe
El tema tomó fuerza cuando se habló sin filtro en Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo, donde se expusieron detalles que apuntan directamente a la dinámica interna de Telefe. Lejos de ser un comentario aislado, lo que se planteó en el programa dejó ver un posible desorden en la gestión de figuras, especialmente en un momento sensible como el cierre de un formato.
"Yo tengo la información que Eva tiene propuesta para hacer streaming, si bien el canal hoy apuesta mucho a Ian Lucas, fue una desprolijidad que le hayan dicho ‘no vengas este día’, de hecho, ella los dejó al descubierto. Hay que ver si continua en el ciclo, ellos están contentos pero ella está analizando propuestas", expresó la conductora.
Según datos de Kantar Ibope Media, los realities como MasterChef suelen sostener picos de audiencia que superan el 60% de share en sus finales, por lo cual cada decisión que se toma en algo estratégico. En ese contexto, cualquier tipo improvisación o desprolijidad impacta directamente en la proyección del formato.
A eso se sumó el análisis de Lola Cordero, que bajó la discusión a un plano más estructural: "El tema es ver si ellos pueden remontar como equipo lo que pasó, porque ese roce de desmentir a la conductora, es fuerte. Cuando hay química con el conductor, todo fluye, pero cuando se rompió la confianza, es muy difícil".
Escándalo mediático: cómo siguió la pelea con Marcela Tauro
La repercusión escaló rápidamente hacia un cruce mediático con Marcela Tauro y su programa Infama, lo que terminó obligando a Roccasalvo a hacer un descargo público y pedir disculpas tras varios días de tensión.
"Quiero hacer un comentario porque hubo mucha repercusión esta semana sobre mis dichos y mi reacción el domingo. Ya finalizando el programa, faltaban tres o cuatro minutos, me llega una notificación que nada tenía que ver con nada", explicó, dando contexto sobre cómo se desencadenó su reacción en vivo.
El punto más caliente había sido su crítica al tratamiento de la información, que fue la que terminó de escalar el conflicto: "Toda la basura que vendieron hoy sobre la gente de MasterChef es totalmente mentira. Laburen, muchachos, laburen. No vendan carne podrida al público".
Con el paso de los días, la conductora revisó su postura y reconoció el exceso: "Lo que me pasó me lo pregunté toda la semana. Es como que vulgarmente les diría: se me soltó la cadena". También aclaró el alcance de su enojo: "Yo no soy esa. Sí soy de confrontar cuando alguien me agrede, pero yo hablar de otro canal o de colegas, jamás lo haría frente a una cámara. No era dirigido a ellos".
Finalmente, llegó el pedido de disculpas explícito: "Yo mencioné a una empresa productora, que es quien produce el programa. Yo les pido mil disculpas a todos los chicos que están en cámara". Y cerró con un mensaje más amplio: "Mil disculpas a Marcela y a todo el grupo. No fue contra ustedes, sino con una forma de mirar la información que tiene su productora".
Del otro lado, Tauro respondió con firmeza a las palabras de su colega: "Me sorprendió muchísimo. No había visto todo, pero me parece que está subida a un pony". Y agregó: "Voy a defender a Infama, a la producción y sobre todo a mi panel. Tengo un panel de lujo donde nos divertimos, trabajamos e informamos".
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Villa 31: la "solución japonesa" para urbanizarla e integrarla a CABA
Banco Nación cambia la forma de pagar e impacta a todos los usuarios
Tarjetas de crédito y el proyecto que podría tumbar a los bancos: ¿Te van a frenar las tasas usurarias?
Telefe se cansó y le marcó la cancha a Santiago del Moro: "De ninguna manera vas a..."
El Trece la echó y en América TV ya negocian su vuelta: De quién se trata