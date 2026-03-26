Interna en Telefe por la conducción de Popstars Quiénes son los principales apuntados - Urgente24 En Telefe apuntan hacia Ian Lucas o Nicolás Occhiato para conducir Popstars.

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Qué dijo Nicolás Occhiato sobre conducir la nueva apuesta de Telefe

Por otro lado, Nicolás Occhiato también en diálogo con el programa que sale por medio de la pantalla de América TV habló al respecto de la posibilidad de comandar la nueva apuesta del canal.

El conductor aclaró que su vínculo con el canal fue puntual: “Mi acuerdo fue por La Voz y me encantó el laburo”. Sin embargo, marcó una postura firme sobre cómo seguirá su camino profesional. “Solo concibo proyectos yendo de la mano de LUZU y que sea un negocio”, explicó, dejando en claro que prioriza el crecimiento de su empresa por sobre propuestas individuales.

En ese sentido, fue contundente sobre su rol en televisión: “No me siento cómodo yendo yo solo como conductor, quiero llevar a Luzu a donde esté”. Además, aseguró que mantiene una buena relación con la compañía.

Por último, reconoció que podría ser considerado por su experiencia en certamenes musicales, aunque negó avances concretos. Sobre la posibilidad de que sea Ian Lucas el apuntado para llevarlo a cabo, opinó que le parece "espectacular" y consideró que "se lo merece".

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