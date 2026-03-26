A medida que crecen las expectativas por el regreso de Popstars a la pantalla de Telefe, también se intensifican las especulaciones en torno a quién será el encargado de conducir el certamen musical. En las últimas horas, dos nombres quedaron en el centro de la escena: Ian Lucas y Nicolás Occhiato.
PUJA DE CANDIDATOS
Interna en Telefe por la conducción de Popstars: Quiénes son los principales apuntados
Versiones cruzadas, negociaciones abiertas y figuras en carrera marcan el clima alrededor del regreso del reality musical a la pantalla de Telefe.
El flamante ganador de MasterChef Celebrity se encuentra en medio de un presente de alta exposición, lo que lo posicionó rápidamente como una de las figuras emergentes del canal. En diálogo con Intrusos, el influencer reconoció que mantiene conversaciones laborales, aunque sin definiciones concretas: “No tengo contrato con nadie, cerré por MasterChef y ahora estamos en charlas”.
Sobre la posibilidad de conducir el ciclo televisivo, se mostró entusiasmado pero cauteloso. “Me encantaría, es un proyecto tremendo”, afirmó, aunque aclaró que aún no tiene contrato y sigue evaluando propuestas: “Estoy buscando el proyecto adecuado”.
Finalmente, destacó que mantiene charlas desde que terminó el programa de cocina conducido por Wanda Nara y que escucha mucho las opiniones antes de decidir. Además, lejos de cualquier interna, elogió al fundador de LUZU TV como candidato: “La rompería toda, lo adoro”.
Qué dijo Nicolás Occhiato sobre conducir la nueva apuesta de Telefe
Por otro lado, Nicolás Occhiato también en diálogo con el programa que sale por medio de la pantalla de América TV habló al respecto de la posibilidad de comandar la nueva apuesta del canal.
El conductor aclaró que su vínculo con el canal fue puntual: “Mi acuerdo fue por La Voz y me encantó el laburo”. Sin embargo, marcó una postura firme sobre cómo seguirá su camino profesional. “Solo concibo proyectos yendo de la mano de LUZU y que sea un negocio”, explicó, dejando en claro que prioriza el crecimiento de su empresa por sobre propuestas individuales.
En ese sentido, fue contundente sobre su rol en televisión: “No me siento cómodo yendo yo solo como conductor, quiero llevar a Luzu a donde esté”. Además, aseguró que mantiene una buena relación con la compañía.
Por último, reconoció que podría ser considerado por su experiencia en certamenes musicales, aunque negó avances concretos. Sobre la posibilidad de que sea Ian Lucas el apuntado para llevarlo a cabo, opinó que le parece "espectacular" y consideró que "se lo merece".
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