Lizy Tagliani reveló cómo la echaron de Pop Radio y cuál fue su último pedido

La inesperada charla que tuvo Lizy Tagliani con su hijo

Lizy Tagliani se encuentra en una etapa muy especial en cuanto a lo personal, marcada por la maternidad y nuevos desafíos familiares. Invitada al ciclo A la Barbarossa en Telefe, sorprendió al compartir una charla íntima con su hijo "Tati" que la sorprendió por completo.

Durante la entrevista, relató que el niño hizo un comentario inesperado sobre su identidad que abrió la puerta a una conversación profunda. Lejos de esquivarla, la humorista eligió abordar el tema con calma y sinceridad.

El momento más conmovedor llegó cuando recordó que el pequeño mencionó que su madre era un varón, lo que llevó a una corrección y luego a un diálogo familiar. Le explicó que desde pequeña se sintió una mujer y que uno de sus mayores sueños era formar una familia como la que finalmente posee.

Asimismo, señaló que la conversación dio sus frutos y que le dejó una enseñanza sobre la importancia del amor y la comprensión.

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