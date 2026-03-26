Hace algunos días abruptamente desde Pop Radio decidieron ponerle fin a a los programas que conducirán hasta el viernes 27 de marzo Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci. Invitada en el programa #ÁngelResponde por el canal de streaming Bondi, la humorista contó detalles de la inesperada medida.
"NINGÚN TIPO DE SOSPECHA"
Lizy Tagliani reveló cómo la echaron de Pop Radio y cuál fue su último pedido
Luego de que la emisora le anunciara que levantará su programa radial, Lizy Tagliani en diálogo con Ángel de Brito recordó detalles de la abrupta decisión.
La entrevistada confesó que fue sorprendida por las autoridades cuando le mencionaron que el ciclo Arriba Bebé llegaría a su fin. Iván Velazco, fue el encargado de anoticiarla y si bien tuvo palabras cálidas para con la conductora, finalmente fue que le comentó lo decidido por la cúpula de la emisora.
"Ya me parecía que no necesitaba muchas más explicaciones", expresó al recordar la conversación que mantuvo con el directivo y reconoció que prefirió seguir hablando con Gustavo Yankelevich, que es su representante.
Fue en ese entonces que Ángel de Brito tomó la palabra para tildar de "rarísimo" lo que pasó y sumó: "En diciembre renuevan contrato y en marzo abruptamente les avisan que terminan". A lo que su colega confesó que no se lo esperaba: "Nunca tuve ningún tipo de sospecha". Y sumó el pedido que hizo luego de que le confirmaran el levantamiento: "Le dije: 'Dejame disfrutarlo y reírnos incluso de esto para que la gente también se quede en la radio".
La inesperada charla que tuvo Lizy Tagliani con su hijo
Lizy Tagliani se encuentra en una etapa muy especial en cuanto a lo personal, marcada por la maternidad y nuevos desafíos familiares. Invitada al ciclo A la Barbarossa en Telefe, sorprendió al compartir una charla íntima con su hijo "Tati" que la sorprendió por completo.
Durante la entrevista, relató que el niño hizo un comentario inesperado sobre su identidad que abrió la puerta a una conversación profunda. Lejos de esquivarla, la humorista eligió abordar el tema con calma y sinceridad.
El momento más conmovedor llegó cuando recordó que el pequeño mencionó que su madre era un varón, lo que llevó a una corrección y luego a un diálogo familiar. Le explicó que desde pequeña se sintió una mujer y que uno de sus mayores sueños era formar una familia como la que finalmente posee.
Asimismo, señaló que la conversación dio sus frutos y que le dejó una enseñanza sobre la importancia del amor y la comprensión.
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