La venganza de Andrea Taboada tras su abrupta salida de Intrusos

La explicación de Adrián Pallares sobre la desvinculación de Andrea Taboada de Intrusos

Luego de que Ángel de Brito anunciara en LAM que finalmente Andrea Taboada no iba a seguir formando parte del panel de Intrusos, Adrián Pallares explicó cuál fue el motivo de su partida.

"Se reunió con la producción y entre ambas partes, por algún motivo, decidieron que no continuara", dijo quien conduce el ciclo televisivo durante las tardes de la semana junto a su socio y amigo Rodrigo Lussich.

Además indicó que no tuvo la oportunidad de hablar con su excompañera y explicó por qué no se despidió del programa: "Como no volvió de sus vacaciones y ella decidió no hacer el verano".

Y luego sumó: "Si el 28 de febrero no conseguíamos a nadie, nadie dice que Andrea Taboada no hubiera seguida trabajando en el programa. No sé si apresuró o cómo fue la charla. Uno quiere cambios, pero nada estaba decidido, uno no sabe cómo se van dando las cosas".

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