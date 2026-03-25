pod 5_980x90 amarillo
urgente24
MEDIOS Intrusos > periodista > programa

NO OLVIDA NI PERDONA

La venganza de Andrea Taboada tras su abrupta salida de Intrusos

La periodista Andrea Taboada disparó implícitamente contra los conductores de Intrusos y dejó en evidencia que el conflicto sigue abierto.

25 de marzo de 2026 - 12:33
La venganza de Andrea Taboada luego de su abrupta salida de Intrusos.

La venganza de Andrea Taboada luego de su abrupta salida de Intrusos.

Foto: Instagram @antaboada 25/03/2026

Andrea Taboada volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras su reciente aparición en el canal de streaming Carnaval, donde reavivó viejos conflictos y dejó definiciones contundentes. La periodista, que se había mantenido en silencio sobre su salida de Intrusos, sorprendió con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Invitada al ciclo de Mariana Brey, la periodista aceptó realizar un ránking de conductores televisivos. Lejos de evitar la polémica, utilizó la consigna para lanzar indirectas hacia sus excompañeros al ubicar en los últimos puestos del listado a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, actuales figuras del histórico programa.

La venganza de Andrea Taboada tras su abrupta salida de Intrusos - Urgente24
Andrea Taboada ninguneó a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich tras su salida de Intrusos.

Andrea Taboada ninguneó a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich tras su salida de Intrusos.

Ver publicación en Instagram

Seguir leyendo

El gesto no habría sido casual. Según dejó entrever, su decisión estaría directamente relacionada con la manera en que se produjo su salida del histórico programa, una situación que le habría generado malestar. De este modo, su ranking funcionó como una señal de que las diferencias personales y profesionales con ambos conductores aún persisten.

Por otro lado, la comunicadora también apuntó contra Yanina Latorre, a quien ubicó en el octavo puesto. Sobre su desempeño en Sálvese quien pueda, lanzó una crítica directa al afirmar que “habla sobre los tapes”, marcando distancia con su estilo periodístico.

La explicación de Adrián Pallares sobre la desvinculación de Andrea Taboada de Intrusos

Luego de que Ángel de Brito anunciara en LAM que finalmente Andrea Taboada no iba a seguir formando parte del panel de Intrusos, Adrián Pallares explicó cuál fue el motivo de su partida.

"Se reunió con la producción y entre ambas partes, por algún motivo, decidieron que no continuara", dijo quien conduce el ciclo televisivo durante las tardes de la semana junto a su socio y amigo Rodrigo Lussich.

Además indicó que no tuvo la oportunidad de hablar con su excompañera y explicó por qué no se despidió del programa: "Como no volvió de sus vacaciones y ella decidió no hacer el verano".

Y luego sumó: "Si el 28 de febrero no conseguíamos a nadie, nadie dice que Andrea Taboada no hubiera seguida trabajando en el programa. No sé si apresuró o cómo fue la charla. Uno quiere cambios, pero nada estaba decidido, uno no sabe cómo se van dando las cosas".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Preocupados por empleo y salarios, el 45% relega la oda al equilibrio fiscal

Trump anuncia tregua temporaria con Irán (¿Qué pasa con Israel?)

Qué pasa, Milei, que está lleno de comunistas el INDEC

Oficinas sobran, plata falta: El dilema que marca el rumbo este 2026

Sin definiciones y con internas: El Gobierno demora el paquete de reformas judiciales y económicas

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES