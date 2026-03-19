Lizy Tagliani recibió el mensaje de su hijo que la paralizó completamente

image Lizy Tagliani, conductora.

Lizy Tagliani y un momento crucial con su hijo

El momento más conmovedor de la entrevista llegó cuando Lizy relató una escena reciente en el hogar. Tati, su pequeño hijo adoptivo, soltó de manera espontánea que su mamá era un varón. El esposo de la misma, Sebastián, lo corrigió y eso llevó a una conversación íntima y muy sincera. La conductora le explicó al niño que jamás quiso ser varón, que desde siempre soñó con ser una nena y que entre todos sus anhelos siempre estuvo el de tener una familia y un hijo como él.