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SHOCK

Lizy Tagliani recibió el mensaje de su hijo que la paralizó completamente

Lizy Tagliani, actual conductora de Telefe, contó todo sobre una charla que mantuvo con su hijo Tati. Dejó a todos sorprendidos.

19 de marzo de 2026 - 14:09
Lizy Tagliani y un momento particular con su hijo.

Lizy Tagliani y un momento particular con su hijo.

La conductora y comediante Lizy Tagliani vive una etapa especial en su vida personal. La misma fue invitada al ciclo A la Barbarossa en Telefe y habló acerca de un tema sumamente delicado que tuvo que pasar recientemente con su hijo y su identidad.

La famosa conductora y humorista se refirió a un episodio en donde su hijo le hizo una pregunta particular que la dejó descolocada. Aun así, la misma tuvo toda la paciencia en explicarle su identidad y cómo abordó una situación que es natural en su vida.

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Lizy Tagliani, conductora.

Lizy Tagliani, conductora.

Lizy Tagliani y un momento crucial con su hijo

El momento más conmovedor de la entrevista llegó cuando Lizy relató una escena reciente en el hogar. Tati, su pequeño hijo adoptivo, soltó de manera espontánea que su mamá era un varón. El esposo de la misma, Sebastián, lo corrigió y eso llevó a una conversación íntima y muy sincera. La conductora le explicó al niño que jamás quiso ser varón, que desde siempre soñó con ser una nena y que entre todos sus anhelos siempre estuvo el de tener una familia y un hijo como él.

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Tras escucharla, Tati procesó todo a su manera y enseguida cambió de tema. Sin duda fue un momento de muchísimo shock pero que tanto ella como su esposo lo supieron manejar de la mejor manera y con mucha naturalidad porque es su vida y su identidad.

En agosto de 2024, Lizy y Sebastián anunciaron que se habían convertido en padres de Tati mediante una emotiva publicación en redes sociales. Desde ese día, eligieron resguardar la identidad del mismo para protegerlo durante el trámite legal. Nebot contó que cuando recibió el llamado que los habilitaba como familia adoptante, estaba tan emocionado que ni sabía qué preguntar. Hoy, la familia que Lizy siempre soñó es una realidad y todavía tiene mucho por aprender.

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