Mario Pergolini ya tiene figuras confirmadas para su regreso por El Trece

“En Argentina los que la pasaban mal siguen mal, el problema es que cada vez son más”, afirmó el reconocido conductor, al advertir sobre el crecimiento de los sectores afectados por la crisis.

Además, sostuvo que el país atraviesa una reconversión profunda. “Estamos reconvirtiendo la economía. Es doloroso porque no es la Argentina industrial que habíamos soñado en los '50”, expresó, y consideró que el Presidente “ha aprendido con el ejercicio del poder” y tiene “una oportunidad” que debería aprovechar.

Por otro lado, el destacado conductor cuestionó el tratamiento de la reforma laboral y pidió una discusión más amplia para evitar que la nueva legislación “beneficie a los de siempre y dañe a los de siempre”.

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