Finalmente, el 30 de marzo Mario Pergolini volverá a la televisión de la mano de la nueva temporada de Otro día perdido por la pantalla de El Trece y tiene a sus primeros invitados confirmados. El conductor apostará a una propuesta similar a la del ciclo anterior aunque sin Laila Roth que será reemplazada por Evelyn Botto.
QUIÉNES SON
Mario Pergolini ya tiene figuras confirmadas para su regreso por El Trece
De cara a la nueva temporada del ciclo Otro día perdido, se filtró la quiénes serán los invitados que tendrá Mario Pergolini en su vuelta a la pantalla chica.
La actriz Luisana Lopilato será la encargada de inaugurar la lista de entrevistas en la nueva temporada, quien llega al país en medio de una agenda cargada de compromisos laborales, entre promociones y una campaña vinculada a una línea de cosmética capilar de la que es imagen.
Su presencia marca un inicio fuerte para el ciclo, que buscará competir en el mismo horario con Gran Hermano, uno de los programas más vistos de la televisión actual y de esta manera intentarán marcar un camino con lo que respecta a quiénes pretenden entrevistar.
Además, comenzó a cicular la lista de figuras que pronto pasaran por el esutdio. Entre ellos se destacan Oscar Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Gloria Carrá y Pablo Lescano. De esta manera, las autoridades del canal apuesta a consolidarse como una de las propuestas más atractivas de la pantalla nocturna.
La crítica social de Mario Pergolini
Entrevistado por Jonatan Viale, Mario Pergolini analizó la situación económica y social del país por la pantalla de TN.
“En Argentina los que la pasaban mal siguen mal, el problema es que cada vez son más”, afirmó el reconocido conductor, al advertir sobre el crecimiento de los sectores afectados por la crisis.
Además, sostuvo que el país atraviesa una reconversión profunda. “Estamos reconvirtiendo la economía. Es doloroso porque no es la Argentina industrial que habíamos soñado en los '50”, expresó, y consideró que el Presidente “ha aprendido con el ejercicio del poder” y tiene “una oportunidad” que debería aprovechar.
Por otro lado, el destacado conductor cuestionó el tratamiento de la reforma laboral y pidió una discusión más amplia para evitar que la nueva legislación “beneficie a los de siempre y dañe a los de siempre”.
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