Telefe en llamas: Gritos, portazo y una acusación que dejó temblando al canal

Estalló el escándalo en Telefe: una figura explotó contra el canal, amenazó plantazo y Wanda Nara quedó metida en medio de una final que ya nació bajo sospecha.

23 de febrero de 2026 - 09:13
GERMÁN MOLKUC
Por GERMÁN MOLKUC

En Telefe se encendieron todas las alarmas después de una grabación caliente de MasterChef que dejó gritos, acusaciones de “arreglo” y una amenaza que todavía retumba en los pasillos. Con Wanda Nara en medio y una figura eliminada que explotó a un paso de la final, una noche más terminó en un problema serio que nadie quiere explicar demasiado.

La frase que encendió todas las alarmas en Telefe

La historia se destapó en Lape Club Social Informativo, el ciclo que conduce Sergio Lapegüe en América TV, donde Paula Varela contó con bastante claridad lo que pasó en una de las últimas grabaciones de MasterChef Celebrity Argentina.

"Llega la final de MasterChef y como en toda final de reality, se picó todo", arrancó la periodista, marcando el clima espeso que se respiraba en el estudio. Después fue más concreta y soltó: "Hubo un gran escándalo en la grabación. No voy a decir si fue hombre o mujer para no adelantar nada, pero uno de los participantes estaba convencidísimo de que llegaba a la final y… no. Lo limpiaron y se recontra enojó".

image
Un participante de MasterChef, convencido de que llegaba a la final, explot&oacute; tras su eliminaci&oacute;n y grit&oacute; "ac&aacute; hay arreglo". Adem&aacute;s amenaz&oacute; a Telefe con no asistir a la grabaci&oacute;n decisiva.

Un participante de MasterChef, convencido de que llegaba a la final, explotó tras su eliminación y gritó "acá hay arreglo". Además amenazó a Telefe con no asistir a la grabación decisiva.

Hasta ahí podría ser el típico enojo de reality, el golpe al ego que genera quedar afuera cuando uno ya se imaginaba levantando la copa. El problema es que la cosa escaló y se volvió incómoda para todos. Según Varela, el eliminado se fue del set al grito de "acá hay arreglo" y, antes de cruzar la puerta, lanzó otra frase que cayó como una bomba: "Yo no voy a venir a la grabación de la final".

Esa frase es más grave de lo que parece, porque los contratos del programa obligan a todos los participantes a estar presentes en la gala final, no importa si quedaron afuera antes. Por eso en Telefe el tema no se toma como un simple berrinche, sino como un problema de cumplimiento que puede tener consecuencias legales y, sobre todo, de imagen.

Acusar de "arreglo" en un formato que vive de la competencia y la credibilidad es tocar un nervio sensible, porque el público puede bancar la polémica, pero no la sensación de que todo está armado.

Brindis en MasterChef, rumores y el comentario de Wanda que cambió de sentido

Como si la tensión de la eliminación no alcanzara, el cierre de temporada en un boliche de Palermo sumó más al escándalo. La producción organizó una fiesta para brindar después de meses de grabaciones intensas, con abrazos, fotos y discursos que buscaban bajar un cambio. Sin embargo, en cuestión de horas empezó a circular otro dato incómodo.

El periodista Guido Záffora publicó en X que uno de los finalistas "se fue en pedo" de la fiesta y que en la producción había preocupación por cómo iba a llegar a la grabación del día siguiente. No dio nombres, pero el comentario alcanzó para encender las redes y abrir todo tipo de especulaciones.

image
En la fiesta de cierre surgi&oacute; el rumor de que un finalista "se fue en pedo", seg&uacute;n Guido Z&aacute;ffora. Un comentario de Wanda Nara sum&oacute; sospechas, aunque Telefe asegura normalidad.

En la fiesta de cierre surgió el rumor de que un finalista "se fue en pedo", según Guido Záffora. Un comentario de Wanda Nara sumó sospechas, aunque Telefe asegura normalidad.

En medio de ese clima, Wanda Nara, que conduce el ciclo, tomó el micrófono y dijo: "Y todos a dormir, que no quiero gente borracha que mañana grabamos". En ese momento sonó al chiste típico de cierre de fiesta, pero con el rumor ya instalado la frase se leyó distinto, casi como una advertencia encubierta.

Desde Telefe no hubo comunicado oficial y en los pasillos aseguran que la final se grabó con normalidad, sin ausencias ni escenas fuera de control. Ahora bien, eso no significa que el clima sea el mismo. Cuando en un reality aparecen sospechas de favoritismo y versiones cruzadas, el foco deja de estar en los platos y pasa a las internas.

En definitiva, más allá de quién gane, el verdadero desafío para el canal es sostener la credibilidad del formato. Porque el público puede discutir un fallo del jurado, puede indignarse por una eliminación, pero si empieza a creer que "hay arreglo", ya no es tan fácil volver atrás.

