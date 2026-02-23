Telefe en llamas: Gritos, portazo y una acusación que dejó temblando al canal

Embed

Acusar de "arreglo" en un formato que vive de la competencia y la credibilidad es tocar un nervio sensible, porque el público puede bancar la polémica, pero no la sensación de que todo está armado.

Brindis en MasterChef, rumores y el comentario de Wanda que cambió de sentido

Como si la tensión de la eliminación no alcanzara, el cierre de temporada en un boliche de Palermo sumó más al escándalo. La producción organizó una fiesta para brindar después de meses de grabaciones intensas, con abrazos, fotos y discursos que buscaban bajar un cambio. Sin embargo, en cuestión de horas empezó a circular otro dato incómodo.

El periodista Guido Záffora publicó en X que uno de los finalistas "se fue en pedo" de la fiesta y que en la producción había preocupación por cómo iba a llegar a la grabación del día siguiente. No dio nombres, pero el comentario alcanzó para encender las redes y abrir todo tipo de especulaciones.

image En la fiesta de cierre surgió el rumor de que un finalista "se fue en pedo", según Guido Záffora. Un comentario de Wanda Nara sumó sospechas, aunque Telefe asegura normalidad.

En medio de ese clima, Wanda Nara, que conduce el ciclo, tomó el micrófono y dijo: "Y todos a dormir, que no quiero gente borracha que mañana grabamos". En ese momento sonó al chiste típico de cierre de fiesta, pero con el rumor ya instalado la frase se leyó distinto, casi como una advertencia encubierta.

Desde Telefe no hubo comunicado oficial y en los pasillos aseguran que la final se grabó con normalidad, sin ausencias ni escenas fuera de control. Ahora bien, eso no significa que el clima sea el mismo. Cuando en un reality aparecen sospechas de favoritismo y versiones cruzadas, el foco deja de estar en los platos y pasa a las internas.

En definitiva, más allá de quién gane, el verdadero desafío para el canal es sostener la credibilidad del formato. Porque el público puede discutir un fallo del jurado, puede indignarse por una eliminación, pero si empieza a creer que "hay arreglo", ya no es tan fácil volver atrás.

