En Telefe no están preparando un simple regreso para explotar la nostalgia, sino una jugada más fina repleta de heridas viejas, reconciliaciones y una apuesta fuerte por la comedia en tiempos donde el humor ya no ignora lo que pasa afuera. Lo que se viene puede reordenar internamente al canal y, de paso, obligar a revisar de qué nos reímos.
"LA GENTE LO NECESITA"
Telefe desempolva su comedia más filosa y la reinventa para el celular
Telefe prepara una comedia vertical con dos figuras que supieron romper todo. Reencuentro picante, cuentas pendientes y humor en revisión. ¿Se animarán?
La serie que Telefe no se animó a hacer en 2023
En enero de 2023 el histórico ciclo de Telefe volvió con el teatro lleno y la nostalgia haciendo el trabajo pesado, pero todos sabían que faltaba alguien y que esa ausencia era consecuencia sobre qué tipo de humor se podía sostener en estos tiempos sin hacer papelones.
Ahora, según adelantó La Pavada de Diario Crónica, el canal prepara un spin off vertical centrado en Moni Argento y María Elena Fuseneco, es decir en el universo de Casados con Hijos, pero corrido del eje clásico, porque la idea es mostrar a las dos antes de conocer a Pepe y Dardo, cuando todavía no estaban definidas por el matrimonio ni por el rol doméstico que terminó marcando la dinámica original.
Recordemos el conflicto que explotó en 2020, cuando Rivas cuestionó por mail varios chistes del guion teatral, fragmentos que Ángel de Brito leyó en LAM y que dejaron claro que la actriz no estaba dispuesta a repetir fórmulas que, según ella, "atrasan". Uno de los tramos más directos decía: "¿De qué nos vamos a reír ahora? ¿Cuál es nuestro compromiso en este nuevo paradigma? ¿Esto lo chequea Sony?".
En otro pasaje era todavía más clara: "Hoy diría muchas cosas contestando este chiste tan malo y que atrasa ¿y saben por qué? Porque estos chistes cuestionarían la masculinidad y no sólo la de Pepe sino la de todos los hombres, incluida la de ustedes. Y eso no es gracioso. Con eso no se juega, de eso no se habla ¿no? ¿Y mi femineidad? Bien, gracias. No la cuida nadie, me la tengo que cuidar yo solita y con esto cuido a todes. Un besite".
Florencia Peña, por su parte, había dicho en ese momento: "Nosotros quisimos mucho que ella esté. Hicimos mucho para que ella estuviera. Hubo una cosa como que nosotros nos habíamos quedado del lado del opresor o que nosotros no nos habíamos deconstruido". A día de hoy, el conflicto no se borró pero sí encontró una forma de canalizarse profesionalmente, algo que en la industria local no suele pasar seguido.
La apuesta que puede actualizar el fenómeno de Casados con Hijos
Telefe no está improvisando ni haciendo beneficencia, porque ya anunció también una ficción vertical con Wanda Nara y Maxi López, es decir que el canal entendió que buena parte del público consume ficción en el celular y que el formato tradicional no es garantía de nada, mucho menos entre audiencias más jóvenes que no crecieron con la tele de aire como centro de la casa.
El diferencial de este proyecto no es solo el encuadre vertical ni la duración breve de los episodios, sino el corrimiento conceptual: poner a Moni y a María Elena de protagonistas sin que funcionen como reacción a los hombres, algo que en la serie original era parte estructural del chiste y que hoy, guste o no, requiere una revisión si se quiere evitar que el producto suene reciclado.
Peña viene repitiendo que su intención es "hacer reír porque la gente lo necesita", pero hacer reír hoy implica entender que el público cambió y que ciertos códigos ya no pasan de largo como en 2005, cuando no se solía hablar en lo cotidiano de estereotipos, machismo o representación.
Quedará por verse si este spin off será apenas una jugada comercial inteligente o si realmente aprovechará la oportunidad para reescribir parte del ADN del universo Argento, algo que, bien hecho, puede adaptar esta popular comedia sin negar su historia pero sin quedarse atrapada en ella.
