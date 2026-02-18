Telefe desempolva su comedia más filosa y la reinventa para el celular

Florencia Peña, por su parte, había dicho en ese momento: "Nosotros quisimos mucho que ella esté. Hicimos mucho para que ella estuviera. Hubo una cosa como que nosotros nos habíamos quedado del lado del opresor o que nosotros no nos habíamos deconstruido". A día de hoy, el conflicto no se borró pero sí encontró una forma de canalizarse profesionalmente, algo que en la industria local no suele pasar seguido.

La apuesta que puede actualizar el fenómeno de Casados con Hijos

Telefe no está improvisando ni haciendo beneficencia, porque ya anunció también una ficción vertical con Wanda Nara y Maxi López, es decir que el canal entendió que buena parte del público consume ficción en el celular y que el formato tradicional no es garantía de nada, mucho menos entre audiencias más jóvenes que no crecieron con la tele de aire como centro de la casa.

El diferencial de este proyecto no es solo el encuadre vertical ni la duración breve de los episodios, sino el corrimiento conceptual: poner a Moni y a María Elena de protagonistas sin que funcionen como reacción a los hombres, algo que en la serie original era parte estructural del chiste y que hoy, guste o no, requiere una revisión si se quiere evitar que el producto suene reciclado.

image La apuesta al formato vertical busca adaptar el universo original a los nuevos consumos digitales sin repetir fórmulas envejecidas.

Peña viene repitiendo que su intención es "hacer reír porque la gente lo necesita", pero hacer reír hoy implica entender que el público cambió y que ciertos códigos ya no pasan de largo como en 2005, cuando no se solía hablar en lo cotidiano de estereotipos, machismo o representación.

Quedará por verse si este spin off será apenas una jugada comercial inteligente o si realmente aprovechará la oportunidad para reescribir parte del ADN del universo Argento, algo que, bien hecho, puede adaptar esta popular comedia sin negar su historia pero sin quedarse atrapada en ella.

