Más presión: La CGT Rosario no se queda atrás y adhiere al paro nacional

"Somos orgánicos, vamos a adherir a lo que determine la CGT nacional. Eso no quiere decir que algunos gremios no queden liberados de una movilización. Se habla de una movilización, no sé si acá o en Buenos Aires", explicó.

image Miguel Vivas advirtió sobre el impacto económico en Rosario y la región: "Las empresas están cerrando. Han destruido la industria del calzado, la textil, la metalúrgica. Hay que defender el trabajo argentino".

Reforma Laboral en el centro de la polémica

Vivas apuntó hacia el tratamiento legislativo de la Reforma Laboral y fue de lleno al Senado. "Fue una irresponsabilidad de los senadores haber votado una ley de la que no sabían lo que estaban votando y después se dieron cuenta de que perjudicaba. Espero que los diputados sean más responsables", criticó.

Dentro de ese marco, aclaró que el sindicalismo no rechaza una eventual modernización laboral, pero insistió en la necesidad de un debate amplio.

"No le decimos que no a la modernización laboral, pero tiene que ser con la intervención de las partes involucradas. Acá no hubo debate ni tratamiento, fue una imposición de abogados", lamentó.

Por otro lado, también cuestionó el comportamiento de la dirigencia política y defendió el rol de los gremios. "Tanto gobernadores como diputados y senadores van a levantar su voto por plata. Hay que reflexionar y analizar la situación. Lo primero es evitar que se perjudiquen los derechos de los trabajadores y después la recaudación para que el sindicato funcione", subrayó.

En cuanto a las movilizaciones, el dirigente aseguró que aún no hay una definición concreta, pese a que reconoció que otras centrales ya están evaluando acciones.

"Todavía no está determinado quiénes movilizarían el jueves, seguro la CTA y Amsafé. Nosotros lo estamos evaluando gremio por gremio, pero seguramente haya sindicatos de la CGT que participen", contó en el cierre.

Los detalles: La CGT brinda una conferencia de prensa

La CGT brindará este miércoles a las 11 una conferencia de prensa desde la sede de Azopardo para explicar la convocatoria que hizo a un paro general sin movilización para cuando la Cámara de Diputados trate el proyecto con fechas tentativas para el jueves 19 o el miércoles 25.

El consejo directivo de la organziación aclarará los términos de esa resolución después de las críticas suscitadas tanto desde la izquierda como desde los gremios más combativos por la decisión de no acompañar el paro -el cuarto en la era de Milei– con una marcha multitudinaria al Congreso.

Los cotitulares de la central Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) resolvieron esa medida el lunes último después de una reunión de urgencia convocada por Zoom.

De todos modos, habrá "libertad de acción" para los sindicatos del sector que decidan movilizarse.

image La central obrera explicará la medida de fuerza prevista para el jueves.

