Problemas para Milei: Dialoguistas también piden cambios a la reforma laboral

Esta nueva situación reconfigura los planes parlamentarios del Gobierno, que pretende tener la ley aprobada antes de que culminen las sesiones extraordinarias, así Javier Milei puede celebrarlo durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el 1ero. de marzo, que da inicio a las sesiones ordinarias.

Recordemos que si el proyecto de reforma laboral con media sanción del Senado es modificado en Diputados, debe volver a la Cámara Alta para su aprobación. Eso complica totalmente los tiempos para el Gobierno.

Reforma laboral: "Si tocan una coma, vuelve al Senado"

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue categórico al advertir sobre las implicancias reglamentarias de cualquier modificación en la reforma laboral. “Cualquier cambio que le quieran hacer al proyecto, tiene que volver al Senado”, afirmó.

Según explicó, al intervenir Diputados como cámara revisora, cualquier alteración en el texto obliga a que el expediente regrese a la cámara de origen. “En ese caso el Senado, como cámara de origen, tendrá que volver a dictaminar, a favor o en contra de los cambios introducidos. A partir de eso habrá o no ley", detalló.

Más allá de las discusiones puntuales, el legislador dejó en claro que su espacio rechaza la iniciativa en términos generales. “No solo queremos eliminar ese artículo de las licencias, sino que partimos de un rechazo en general”, sostuvo.

