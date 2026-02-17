Conmoción en Rhode Island por la tragedia perpetrada por Robert Dorgan (también identificado como Roberta Esposito) durante un partido de hockey juvenil. Antecedentes judiciales y actividad en redes sociales del atacante de 56 años revelan un complejo cuadro de narcisismo, trastorno mental y rasgos de personalidad psicótica que precedieron al ataque contra su propia familia, según NYP.
CRÓNICA DE UNA MATANZA ANUNCIADA
El perfil psicológico de Robert Dorgan: Narcisismo y señales de alerta antes de la tragedia en Rhode Island
Esposa de Robert Dorgan antes de la tragedia de Rhode Island: "Padece narcisismo y trastorno de la personalidad, sumado al proceso de reasignación de género"
Trastorno mental y conflictos familiares
De acuerdo con documentos judiciales obtenidos de los procesos de divorcio iniciados en 2020, la exesposa de Dorgan, Rhonda, señaló inicialmente como motivos de la separación una combinación de factores psicológicos y personales. En los expedientes originales, se citaron explícitamente "rasgos narcisistas y trastorno de la personalidad", junto con su proceso de reasignación de género.
Estas afirmaciones coinciden con las declaraciones de una de sus hijas, quien tras el incidente confirmó a la cadena WCVB que su padre padecía severos problemas de salud mental:
"Le disparó a mi familia y ahora está muerto... estaba muy enfermo", declaró la joven en las afueras de la comisaría.
El comportamiento en redes: La "promesa" de la tragedia
El análisis forense de su actividad digital en plataformas como X muestra un patrón de conducta que los expertos suelen identificar como "fugas de intención" (leakage). Bajo el alias Roberta Dorgano, el atacante publicó mensajes con un tono creciente de hostilidad y desequilibrio.
Apenas 24 horas antes del crimen, Dorgan respondió a una publicación con una advertencia siniestra:
«Sigan criticándonos, pero no se pregunten por qué nos volvemos locos [LOCOS]».
Su historial digital era una amalgama de discursos contradictorios que incluían desde la defensa de los derechos trans hasta retórica antisemita y pro-nazi, lo que refleja una psique fragmentada y una fijación con la violencia como respuesta al rechazo percibido.
Delirio de persecución y narcisismo
Los registros de la policía de North Providence indican que, en 2020, Dorgan denunció amenazas inverosímiles, como que su suegro contrataría a una "pandilla callejera" para asesinarlo. Estos relatos, sumados a las denuncias cruzadas contra su propia madre por agresión —casos que terminaron siendo desestimados—, sugieren un historial de paranoia y una incapacidad para gestionar conflictos interpersonales fuera del sistema judicial o la confrontación directa.
El tiroteo, calificado por las autoridades como una "disputa familiar" llevada al extremo, marca el trágico final de un individuo cuyo entorno ya había advertido, mediante canales legales y testimonios directos, una peligrosidad latente no tratada.
