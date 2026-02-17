El perfil psicológico de Robert Dorgan: Narcisismo y señales de alerta antes de la tragedia en Rhode Island

Apenas 24 horas antes del crimen, Dorgan respondió a una publicación con una advertencia siniestra:

«Sigan criticándonos, pero no se pregunten por qué nos volvemos locos [LOCOS]».

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaMadreDeSatan/status/2023644477835878443?s=20&partner=&hide_thread=false Robert Dorgan. Se hacía llamar Roberta. Ha disparado 14 veces contra su familia en mitad de un partido de hockey hielo. Según los medios, ha matado a la madre y a uno de sus hijos. pic.twitter.com/uYAs19unLK — La Madre de Satán (@LaMadreDeSatan) February 17, 2026

Su historial digital era una amalgama de discursos contradictorios que incluían desde la defensa de los derechos trans hasta retórica antisemita y pro-nazi, lo que refleja una psique fragmentada y una fijación con la violencia como respuesta al rechazo percibido.

Delirio de persecución y narcisismo

Los registros de la policía de North Providence indican que, en 2020, Dorgan denunció amenazas inverosímiles, como que su suegro contrataría a una "pandilla callejera" para asesinarlo. Estos relatos, sumados a las denuncias cruzadas contra su propia madre por agresión —casos que terminaron siendo desestimados—, sugieren un historial de paranoia y una incapacidad para gestionar conflictos interpersonales fuera del sistema judicial o la confrontación directa.

El tiroteo, calificado por las autoridades como una "disputa familiar" llevada al extremo, marca el trágico final de un individuo cuyo entorno ya había advertido, mediante canales legales y testimonios directos, una peligrosidad latente no tratada.

