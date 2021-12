Si tu personalidad es esta, eres narcisista y no lo sabes

Aunque, aclara:

Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema, hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve.

Trastorno mental: ¿Cómo saber si soy narcisista?

Tal vez, pienses que una persona narcisista es -como dicen popularmente- un 'creído', arrogante, egocéntrico, manipulador o exigente. Y, sí, tiene estos rasgos.

Pero, mejor guiarnos por el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales para reconocer los signos y señales de una persona con Trastorno de Personalidad Narcisista:

Antes, vale destacar que los siguientes rasgos están presentes en la edad adulta temprana y en todos los contextos:

Un grandioso sentido de importancia personal, sobrestima, por ejemplo, sus realizaciones y sus capacidades, espera ser reconocido como superior.

Está absorbido por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal.

Creer que uno es especial y que solo puede ser comprendido o asociado con personas o instituciones especiales o de alto nivel.

Una necesidad de admiración excesiva.

Un sentido de derecho, espera gozar siempre de un trato especialmente favorable y que sus deseos se vean automáticamente satisfechos.

Explotación de otros y utiliza a los demás para alcanzar sus fines.

Falta de empatía, no está dispuesto a reconocer ni a compartir los sentimientos y necesidades de los demás.

Envidia de los demás o la creencia de que uno es objeto de envidia.

Comportamientos o actitudes arrogantes y altivos

¿Narcisista encubierto?

No todos los narcisistas son reconocibles, como Donald Trump...

Según la médico psiquiatra, psicoanalista y psicoterapeuta de familia especializada en la terapia del acoso moral o psicológico, Marie-France Hirigoyen:

Incluso para un no profesional salta a la vista que en Donald Trump hay algo que no funciona. Para los que sepan lo que es el narcisismo patológico, el presidente de Estados Unidos, elegido en noviembre de 2016(...) es un ejemplo paradigmático.

Entonces, ¿Cuáles son las señales de que eres narcisista y no te das cuenta?

Según el sitio especializado Medical News Today, aunque el narcisismo encubierto es menos aparente que el subtipo evidente, varias señales pueden indicar que una persona tiene este trastorno:

Dificultad con las relaciones y el trabajo

Sensación de que no se obtiene el reconocimiento

Sentido secreto de superioridad

Hipersensible a las críticas

Evitas situaciones sociales

Depresión y ansiedad

Narcisismo y tratamiento: ¿Qué hacer?

Lo primero es buscar ayuda de un especialista, quien será el encargado de confirmar el diagnóstico y detallar el tratamiento.

Por lo general, el tratamiento para el trastorno narcisista de la personalidad consiste en terapia de conversación, también conocida como psicoterapia.

Sin embargo, si los síntomas de trastorno narcisista de la personalidad ocurren junto con depresión u otra afección de salud mental, se pueden usar medicamentos.