Paro de la CGT confirmado: "No habrá transporte de pasajeros" en todo el país

Luego de que la CGT confirmara un paro general por 24 horas, sin movilización, para el día en que Diputados trate la reforma laboral, los sindicatos que nuclean a los principales medios de transporte del país anunciaron que se sumarán a la medida de fuerza. Así, se espera que ese día no haya colectivos, trenes, subtes ni taxis.
QUÉ SINDICATOS ADHIEREN
Si bien la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aún no oficializó la adhesión, se da por descontado que se sumará, ya que hacía lo habían dejado trascender días antes. “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida", había dicho su titular, Roberto Fernández, según el portal Infobae.
El resto de los sindicatos del transporte se sumará al paro general: desde la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, gremio que aglutina a los maquinistas de trenes comandado por Omar Maturano, hasta la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) dirigida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a Camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.
Estos son los gremios de transporte que se sumarán al paro de la CGT:
A la medida se adhiere la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), con la confirmación de los siguientes gremios:
- Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF)
- Personal Superior Ferroviario (UPSF)
- Playeros de Estaciones de Servicio y Garages (Soesgype)
- Jerárquicos Ferroviarios (APDFA)
- Señaleros (ASFA)
- Federación Argentina de Remises (FAREM)
- Federación Nacional de Conductores de Taxis (FEPETAX)
- Gremios de la aviación
- Sindicato de Cementerios (SOECRA)
- Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF)
- Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)
- Sindicato de Peones de Taxi de Rosario (SPT)
El Consejo Directivo de la UGATT difundió un comunicado en el que garantizó el "paro total" de los medios de transporte de pasajeros el día que se debata la reforma laboral en Diputados y respaldó la decisión de la CGT.
"La UGATT informa a la sociedad que adhiere y acata plenamente lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando paro general nacional. Los gremios enrolados en UGATT garantizamos el paro total de los medios de transporte de pasajeros".
Y ratificó que tomó esta postura "en defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en diputados, no habrá transporte. Cuando los pueblos agotan su paciencia, ¡hacen tronar el escarmiento! Siempre con la convicción de defender nuestros derechos como trabajadores consagrados en la Constitución Nacional".
Por parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), los sindicatos que adhieren al paro son:
- Sindicato de Dragado y Balizamiento
- Camioneros
- Aeronavegantes
- Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
- AOITA
- Capitanes de Ultramar
- APA (Asociación del Personal Aeronáutico)
- AAEMM (Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante)
- SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina)
- SIPEDyB (Sindicato Personal de Dragado y Balizamiento)
- SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)
- Guincheros
- SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales)
- SUPeH Flota (Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de Flota)
- Sindicato Vialidad
- ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación)
