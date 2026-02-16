Paro de la CGT confirmado: "No habrá transporte de pasajeros" en todo el país

Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF)

Personal Superior Ferroviario (UPSF)

Playeros de Estaciones de Servicio y Garages (Soesgype)

Jerárquicos Ferroviarios (APDFA)

Señaleros (ASFA)

Federación Argentina de Remises (FAREM)

Federación Nacional de Conductores de Taxis (FEPETAX)

Gremios de la aviación

Sindicato de Cementerios (SOECRA)

Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF)

Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)

Sindicato de Peones de Taxi de Rosario (SPT)

El Consejo Directivo de la UGATT difundió un comunicado en el que garantizó el "paro total" de los medios de transporte de pasajeros el día que se debata la reforma laboral en Diputados y respaldó la decisión de la CGT.

"La UGATT informa a la sociedad que adhiere y acata plenamente lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando paro general nacional. Los gremios enrolados en UGATT garantizamos el paro total de los medios de transporte de pasajeros".

Y ratificó que tomó esta postura "en defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en diputados, no habrá transporte. Cuando los pueblos agotan su paciencia, ¡hacen tronar el escarmiento! Siempre con la convicción de defender nuestros derechos como trabajadores consagrados en la Constitución Nacional".

Por parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), los sindicatos que adhieren al paro son:

Sindicato de Dragado y Balizamiento

Camioneros

Aeronavegantes

Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas

AOITA

Capitanes de Ultramar

APA (Asociación del Personal Aeronáutico)

AAEMM (Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante)

SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina)

SIPEDyB (Sindicato Personal de Dragado y Balizamiento)

SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)

Guincheros

SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales)

SUPeH Flota (Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de Flota)

Sindicato Vialidad

ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación)

-----------

Otras noticias en Urgente24:

La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo

Escándalo en Banco Santander: Más de 30 cierres y 500 empleos en jaque

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

José Luis Manzano se 'relame': En crisis, Raízen aceleraría venta de Shell Argentina

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia