LUNES REUNIÓN VIRTUAL
CGT enojada quiere forzar un paro el día que Diputados trate reforma laboral
El lunes, en reunión virtual, la cúpula de CGT evaluará un paro general, cuando Diputados trate la reforma laboral que pasó el Senado. Argumentan que hacen falta "medidas más duras".
Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) decidieron adelantar el encuentro, que se llevará a cabo de manera virtual desde las 16, ante la postura de varios dirigentes, quienes apoyan una medida de fuerz a.
"Medidas más duras"
Según refiere la agencia NA muchos sindicalistas sostienen que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del gobierno, y pidieron "medidas más duras".
La información agrega que los gremialistas convocarían a un paro el día que se inicie el debate de la reforma en la cámara baja, probablemente el miércoles 18 o jueves 19.
A todo esto, el Co-Secretario General de la CGT y referente del Sindicato de la Industria del Vidrio (Seivara), Cristian Jerónimo, lanzó nuevas críticas a la reforma laboral del Gobierno nacional y anticipó que el conflicto con la central obrera continuará profundizándose si no hay respuestas concretas a los reclamos del movimiento sindical.
En declaraciones radiales, Cristian Jerónimo dio su lectura a favor de la medida de fuerza
Luego el referente completó
El cotitular de la CGT ratificó la postura institucional de la central obrera frente al Gobierno libertario:
Finalmente, dejó en claro que, de no mediar instancias de diálogo real, la conflictividad aumentará en las próximas semanas:
Mientras tanto, en lo que parece una mínima aproximación con la UIA, respecto de la mala situación que atraviesan algunas empresas y la poca simpatía que despertaron las reformas laborales, el medio Infogremiales remarcó que en la gestión Milei cerraron unas 22 mil compañías, según datos que toman de la superintendencia de Riesgos del Trabajo.
La publicación acota que el cierre neto de compañías en noviembre último fue de 892. Y acumula en esos 11 meses de 2025 una pérdida neta de 9.722 empleadores. Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.
En consecuencia, en esos 24 meses, se produjo una caída neta -entre altas y bajas- de 21.938 empleadores. Y disminuyó 290.602 el total de trabajadores o empleados. Explica infogremiales.
El desagregado muestra que hubo una desaceleración de la caída. A diciembre de 2024, el número llegaba a 499.682 Durante los últimos cuatro trimestres (desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025), el 34% del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad.
