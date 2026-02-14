CGT enojada quiere forzar un paro el día que Diputados trate reforma laboral

image El secretario general del Sindicato del Vidrio se transformó en vocero de la CGT

En declaraciones radiales, Cristian Jerónimo dio su lectura a favor de la medida de fuerza

Lo que se está viendo en Argentina es muy triste, estamos en una situación crítica: lo que sucedió con la policía en Santa Fe, el cierre de prensa en distintos lugares, la pérdida de puestos de trabajo y el costo de vida altísimo, no hay salario que alcance". En ese sentido, vinculó la discusión por la reforma laboral con un contexto general de deterioro social y económico.

Luego el referente completó

Yo no creo que ningún trabajador que le haya dado el voto a este gobierno se lo haya dado que le quite derechos". En ese sentido, para el dirigente el avance sobre derechos laborales no formó parte del mandato otorgado por los trabajadores en las urnas.

El cotitular de la CGT ratificó la postura institucional de la central obrera frente al Gobierno libertario:

Nosotros tenemos una responsabilidad institucional y nos vamos a hacer sentir como central sindical

Finalmente, dejó en claro que, de no mediar instancias de diálogo real, la conflictividad aumentará en las próximas semanas:

Lo dijimos muy claramente en la medida en que no se reciban nuestros pedidos y nuestros reclamos, el conflicto va a escalar.

Mientras tanto, en lo que parece una mínima aproximación con la UIA, respecto de la mala situación que atraviesan algunas empresas y la poca simpatía que despertaron las reformas laborales, el medio Infogremiales remarcó que en la gestión Milei cerraron unas 22 mil compañías, según datos que toman de la superintendencia de Riesgos del Trabajo.

La publicación acota que el cierre neto de compañías en noviembre último fue de 892. Y acumula en esos 11 meses de 2025 una pérdida neta de 9.722 empleadores. Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En consecuencia, en esos 24 meses, se produjo una caída neta -entre altas y bajas- de 21.938 empleadores. Y disminuyó 290.602 el total de trabajadores o empleados. Explica infogremiales.

El desagregado muestra que hubo una desaceleración de la caída. A diciembre de 2024, el número llegaba a 499.682 Durante los últimos cuatro trimestres (desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025), el 34% del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad.

