En defensa del trabajo: Movilización sindical contra la Reforma Laboral

image Tras una reunión en Luz y Fuerza, la central obrera confirmó una movilización para este miércoles 11 frente a Gobernación.

El dirigente sindical reconoció que el escenario político es complejo y que el oficialismo nacional podría contar con los votos necesarios en el Senado para avanzar con la ley. Sin embargo, sostuvo que la CGT no resignará la lucha.

Desde la central sindical advirtieron que lo propuesto por La Libertad Avanza "significa un retroceso fenomenal en materia de derechos colectivos e individuales", y una transferencia de recursos hacia el sector empresario, con consecuencias que exceden al ámbito gremial y alcanzan al conjunto de la economía y el entramado productivo local.

image Los gremios presionan al Gobierno.

El comunicado difundido por la CGT Rosario también convoca a comerciantes, pymes, estudiantes y profesionales a sumarse a la protesta, al insistir que el recorte de derechos laborales se traducirá en más pobreza y retroceso económico para el conjunto de la comunidad.

"El trabajo es la base de nuestra sociedad y lo vamos a defender". "El trabajo es la base de nuestra sociedad y lo vamos a defender".

La concentración del miércoles en Plaza San Martín será el punto de partida de un plan de lucha que promete continuidad, mientras el Congreso debate una reforma que el movimiento obrero local considera regresiva y contraria a los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Santa Fe.

Eso no es todo. También habrá cortes en la ciudad: la CATT realizará en una concentración y acto en Circunvalación y Pte Perón (Ex Godoy). La movida será acompañada por organizaciones sociales y políticas como la CCC, la UTEP y el Movimiento Evita.

Apuntes a Maximiliano Pullaro

Sobre ese marco, Vivas también expresó preocupación por la falta de diálogo con los gobernadores, entre ellos el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien acompaña (con mirada pyme).

"Es grave que no nos estén escuchando. Los gobiernos provinciales también tienen responsabilidad en lo que está pasando y deben atender la situación de los trabajadores", indicó.

La izquierda ya hizo lo propio

En el marco del inminente tratamiento de 'Modernización Laboral' en el Senado, el PTS en el Frente de Izquierda encaró una campaña nacional para amplificar la resistencia social a esa iniciativa del gobierno libertario; y en Rosario contra lo que denuncian como un ataque histórico a los derechos laborales impulsado por la gestión Milei y los grandes empresarios.

El partido de Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Franco Casasola, Octavio Crivaro e Irene Gamboa se encuentra recorriendo lugares de trabajo, hospitales, barrios y universidades, volanteadas e intervenciones callejeras para explicar el alcance de la contrarreforma y organizar la resistencia desde abajo. Este fin de semana un parapente recorrió las playas de La Florida y toda la costa y los paradores de las islas con una bandera que llamaba a rechazarla.

image La campaña contra la Reforma Laboral se despliega en todo el país.

Docentes van al paro

"Paramos contra la Reforma Laboral", con este mensaje la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) comunicó que sobre 1.681 compañeros/as que participaron de la asamblea, el 91,3% optó por llevar adelante una huelga de 24hs este martes 10 de febrero, mientras que el 6,3% votó no parar y el 2,4% se abstuvo.

"El paro que llevaremos adelante las/os docentes universitarios/as será parte de una jornada de lucha en la que estaremos en las calles y en unidad para manifestarnos contra la reforma laboral regresiva que impulsa el gobierno nacional de Javier Milei", manifestaron en un comunicado de prensa.

