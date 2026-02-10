ROSARIO. Este martes (10/02) desde las 10, la ciudad será epicentro de una movilización nacional. El frente Sindicatos Unidos (las dos CTA y parte de la CGT) marchará en contra del proyecto de Reforma Laboral impulsado por Javier Milei. Por su parte, la central obrera hará lo propio el mismo día que comience el debate en el Congreso.
MARCHAS Y PROTESTAS
En defensa del trabajo: Movilización sindical contra la Reforma Laboral
Rosario será epicentro de una movilización nacional contra la Reforma Laboral. Más de 100 gremios salen a la calle para presionar al Gobierno y docentes paran.
Las calles de Rosario buscan dejar un mensaje
El Frente de Sindicatos Unidos, que integra la UOM, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, ATE Rosario, el Sindicato Aceitero, Fesprosa y el Sindicato de Cadetes, entre otros, contará con la presencia de dirigentes nacionales como Abel Furlan, Hugo Yasky, Hugo Godoy, Daniel Yofra y Rodolfo Aguiar.
Los gremios y organizaciones sociales coinciden en que la medida del gobierno busca legalizar prácticas laborales fraudulentas y precarizar aún más las condiciones de los trabajadores en todo el país.
La CGT no se queda atrás
Por otra parte, el miércoles, también habrá movida local de la CGT. En la ciudad, la delegación, que agrupa a unos 80 gremios de Rosario y la región, entre ellos muchos que también participan del Frente Sindicatos Unidos, convocó a un acto en una plaza céntrica desde las 16.
La CGT rosarina se alineó con la postura de la conducción nacional y llamó a una participación amplia del movimiento obrero, jubilados, trabajadores independientes y de la ciudadanía en general. Así lo anunció el secretario General de la central obrera local, Miguel Vivas.
El dirigente sindical reconoció que el escenario político es complejo y que el oficialismo nacional podría contar con los votos necesarios en el Senado para avanzar con la ley. Sin embargo, sostuvo que la CGT no resignará la lucha.
Desde la central sindical advirtieron que lo propuesto por La Libertad Avanza "significa un retroceso fenomenal en materia de derechos colectivos e individuales", y una transferencia de recursos hacia el sector empresario, con consecuencias que exceden al ámbito gremial y alcanzan al conjunto de la economía y el entramado productivo local.
El comunicado difundido por la CGT Rosario también convoca a comerciantes, pymes, estudiantes y profesionales a sumarse a la protesta, al insistir que el recorte de derechos laborales se traducirá en más pobreza y retroceso económico para el conjunto de la comunidad.
La concentración del miércoles en Plaza San Martín será el punto de partida de un plan de lucha que promete continuidad, mientras el Congreso debate una reforma que el movimiento obrero local considera regresiva y contraria a los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Santa Fe.
Eso no es todo. También habrá cortes en la ciudad: la CATT realizará en una concentración y acto en Circunvalación y Pte Perón (Ex Godoy). La movida será acompañada por organizaciones sociales y políticas como la CCC, la UTEP y el Movimiento Evita.
Apuntes a Maximiliano Pullaro
Sobre ese marco, Vivas también expresó preocupación por la falta de diálogo con los gobernadores, entre ellos el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien acompaña (con mirada pyme).
"Es grave que no nos estén escuchando. Los gobiernos provinciales también tienen responsabilidad en lo que está pasando y deben atender la situación de los trabajadores", indicó.
La izquierda ya hizo lo propio
En el marco del inminente tratamiento de 'Modernización Laboral' en el Senado, el PTS en el Frente de Izquierda encaró una campaña nacional para amplificar la resistencia social a esa iniciativa del gobierno libertario; y en Rosario contra lo que denuncian como un ataque histórico a los derechos laborales impulsado por la gestión Milei y los grandes empresarios.
El partido de Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Franco Casasola, Octavio Crivaro e Irene Gamboa se encuentra recorriendo lugares de trabajo, hospitales, barrios y universidades, volanteadas e intervenciones callejeras para explicar el alcance de la contrarreforma y organizar la resistencia desde abajo. Este fin de semana un parapente recorrió las playas de La Florida y toda la costa y los paradores de las islas con una bandera que llamaba a rechazarla.
Docentes van al paro
"Paramos contra la Reforma Laboral", con este mensaje la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) comunicó que sobre 1.681 compañeros/as que participaron de la asamblea, el 91,3% optó por llevar adelante una huelga de 24hs este martes 10 de febrero, mientras que el 6,3% votó no parar y el 2,4% se abstuvo.
"El paro que llevaremos adelante las/os docentes universitarios/as será parte de una jornada de lucha en la que estaremos en las calles y en unidad para manifestarnos contra la reforma laboral regresiva que impulsa el gobierno nacional de Javier Milei", manifestaron en un comunicado de prensa.
Más contenidos en Urgente24
El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó
Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero
Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la Tierra y no era así
ARCA pone un freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias
El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento