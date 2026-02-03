Sindicatos se movilizan contra la Reforma Laboral y la CGT toma distancia

"Somos un espacio que viene construyendo la unidad para frenar la inhumanidad de este gobierno. Se sumarán más organizaciones y la idea es confluir en la más amplia unidad. En la previa a la puesta en debate de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, es fundamental movilizar en todo el país. Porque ahí están los gobernadores, las y los legisladores que van a definir la destrucción o no del mundo del trabajo formal en Argentina", expresa la cuenta de ATE Rosario en sus redes.

Anteriormente, el miércoles 4, la Ciudad de Buenos Aires también se movilizará. Allí organizaciones sociales y sindicatos marcharán al Congreso, dentro de un escenario marcado por la apertura de sesiones extraordinarias con la 'Modernización Laboral' como uno de los proyectos centrales de la agenda oficial.

La CGT Rosario por ahora no

Sin embargo, todo parece indicar que la CGT Rosario toma distancia. En diálogo con La Capital, el titular local, Miguel Vivas, advirtió que este tipo de iniciativas, pueden debilitar a la central si se desarrollan por fuera de las decisiones orgánicas, pese a partir de un reclamo legítimo.

"Todos estamos en contra de la reforma laboral, el motivo de lucha es el mismo, pero hay que ser orgánicos. La unidad se debilita si cada cual hace algo por su cuenta". "Todos estamos en contra de la reforma laboral, el motivo de lucha es el mismo, pero hay que ser orgánicos. La unidad se debilita si cada cual hace algo por su cuenta".

image Miguel Vivas, titular de la CGT local no descartó que se movilicen el próximo 10/02.

Sobre esa línea, sostuvo que la CGT regional actuará en consonancia con lo que defina la conducción nacional. "Vamos a hacer todo lo que la CGT nacional nos pida. Si hay que movilizar o hacer un paro en defensa de los trabajadores, lo haremos sin duda", remarcó.

En síntesis, hasta el momento, la CGT Rosario no estará en la manifestación. Todo depende de la determinación que tomen a nivel nacional.

Cuestionamientos al proyecto

Por medio de un documento conjunto, las entidades sindicales manifestaron que el proyecto oficial "por la magnitud de los derechos que deroga, la extensión de los temas que abarca y la profundidad de los retrocesos que introduce" solo puede compararse con la reforma laboral aplicada durante la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976.

Según señalaron, la iniciativa no surge de un proceso de diálogo democrático ni de un debate abierto con trabajadoras y trabajadores. Por el contrario, advirtieron que se trataría de negociaciones "a espaldas del pueblo trabajador", en las que algunos gobernadores podrían intercambiar apoyo legislativo por beneficios para sus provincias.

Las organizaciones sostienen que el proyecto implica "entregar derechos históricos a cambio de migajas" y que compromete el futuro del trabajo en la Argentina.

image Las calles se harán oír.

