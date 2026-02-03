Alerta por el INDEC: El PRO exige garantías tras la renuncia de Marco Lavagna

La renuncia de Marco Lavagna fue la excusa

El cruce por el INDEC se sumó, además, a un conflicto paralelo entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires que viene escalando en las últimas semanas: el costo de las patentes automotor. La polémica se reavivó tras una publicación del Ministerio de Justicia en la que se comparaban las alícuotas del impuesto en distintas jurisdicciones, señalando a la Ciudad como la más cara del país para registrar vehículos cero kilómetro.

Según el esquema difundido por el Gobierno nacional, la Ciudad aplicaría alícuotas de hasta el 6%, por encima de la provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego. Desde Nación aclararon que cada jurisdicción define el impuesto y defendieron el sistema de valuación elaborado por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, al que calificaron como transparente y ajustado a valores reales de mercado.

La respuesta del Gobierno porteño no tardó en llegar. Funcionarios de la Ciudad desmintieron los números difundidos y aseguraron que la alícuota promedio ponderada de patentes es del 2,5%, acusando al Ejecutivo nacional deosario de instalar información falsa. El intercambio se dio en medio del enojo de miles de contribuyentes que comenzaron a recibir boletas con aumentos superiores al 100% respecto del año anterior.

Frente a ese escenario, la Ciudad anunció el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para ponerle un tope a los incrementos. De aprobarse, los aumentos no podrán superar el 31,5%, en línea con la inflación, en un intento por descomprimir el malestar social.

Así, la salida de Lavagna del INDEC se convirtió en una nueva pieza de un tablero político marcado por disputas institucionales, cruces fiscales y una creciente discusión sobre la transparencia del Estado en un momento económico clave.

