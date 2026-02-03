La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del INDEC abrió un nuevo foco de tensión política y encendió alertas sobre el manejo de los datos oficiales. Desde el PRO reclamaron al Gobierno nacional que garantice la autonomía y la credibilidad del organismo estadístico, en un contexto económico atravesado por la desconfianza y la sensibilidad social frente a los números de inflación.
DUDAS
Alerta por el INDEC: El PRO exige garantías tras la renuncia de Marco Lavagna
La salida de Marco Lavagna del INDEC encendió las alarmas en el ámbito político. El PRO pide seriedad y que se garantice la credibilidad del organismo.
El alejamiento de Lavagna se produjo luego de que el Ministerio de Economía decidiera postergar la implementación de una nueva metodología para medir el índice de precios, un cambio técnico que venía siendo trabajado desde hacía tiempo y que generó internas dentro del área económica. La demora fue interpretada como un gesto político que terminó por precipitar la salida del funcionario.
El PRO pide seriedad en el INDEC
Desde la Legislatura porteña, la diputada Laura Alonso cuestionó con dureza la situación y pidió preservar la institucionalidad del INDEC. “El fortalecimiento del organismo es esencial para sostener la confianza pública y privada”, señaló, y recordó los antecedentes de manipulación de estadísticas que marcaron una etapa oscura de la historia reciente.
En ese sentido, la legisladora vinculó la discusión actual con el pasado del organismo y advirtió sobre los costos que tuvo para el país la pérdida de credibilidad estadística. “Todavía seguimos pagando las consecuencias de haber intervenido el INDEC durante el kirchnerismo. Es fundamental no retroceder”, expresó en redes sociales, en un mensaje alineado con la postura del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
La renuncia de Lavagna no ocurre en el vacío. El INDEC atravesaba un proceso de transición metodológica sensible, con revisiones en la forma de medir precios y actualizar canastas, además de tensiones por la difusión de datos sectoriales. En ese escenario, la decisión de frenar los cambios técnicos fue leída como una señal de interferencia política en un organismo que debería operar con independencia.
La renuncia de Marco Lavagna fue la excusa
El cruce por el INDEC se sumó, además, a un conflicto paralelo entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires que viene escalando en las últimas semanas: el costo de las patentes automotor. La polémica se reavivó tras una publicación del Ministerio de Justicia en la que se comparaban las alícuotas del impuesto en distintas jurisdicciones, señalando a la Ciudad como la más cara del país para registrar vehículos cero kilómetro.
Según el esquema difundido por el Gobierno nacional, la Ciudad aplicaría alícuotas de hasta el 6%, por encima de la provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego. Desde Nación aclararon que cada jurisdicción define el impuesto y defendieron el sistema de valuación elaborado por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, al que calificaron como transparente y ajustado a valores reales de mercado.
La respuesta del Gobierno porteño no tardó en llegar. Funcionarios de la Ciudad desmintieron los números difundidos y aseguraron que la alícuota promedio ponderada de patentes es del 2,5%, acusando al Ejecutivo nacional deosario de instalar información falsa. El intercambio se dio en medio del enojo de miles de contribuyentes que comenzaron a recibir boletas con aumentos superiores al 100% respecto del año anterior.
Frente a ese escenario, la Ciudad anunció el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para ponerle un tope a los incrementos. De aprobarse, los aumentos no podrán superar el 31,5%, en línea con la inflación, en un intento por descomprimir el malestar social.
Así, la salida de Lavagna del INDEC se convirtió en una nueva pieza de un tablero político marcado por disputas institucionales, cruces fiscales y una creciente discusión sobre la transparencia del Estado en un momento económico clave.
