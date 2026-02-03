Era una entrevista más en LN+ pero terminó convertido en un momento viral que terminó recorriendo las redes, con Luis Majul congelado en cámara y un silencio que se alargó una eternidad. Del otro lado estaba Manuel Adorni, y lo que vino después dejó no solamente memes, también dejó flotando la duda de cómo se discute economía en la Argentina.
ACORRALADO POR UNOS JEANS
Nació el meme político 2026: Manuel Adorni dejó mudo a Luis Majul y el clip es viral
Luis Majul se quedó sin palabras ante una repregunta de Manuel Adorni. Un jean, un zoom letal y un silencio que disparó memes y desnudó un debate más grande.
El zoom que lo dijo todo: Luis Majul, un jean y 10 segundos eternos
El momento fue subido desde diferentes cuentas a X (ex Twitter) y explotó en cuestión de horas. Es un fragmento del mano a mano entre Luis Majul y Manuel Adorni en LN+, en el programa de las noches del periodista, donde estaban hablando de inflación, reforma laboral y, en ese tramo puntual, del eterno choque entre apertura de importaciones y protección de la industria nacional.
Majul le preguntó al vocero presidencial: "Muchos empresarios [de la industria textil] aducen que la postura oficial hace que se pierdan puestos de trabajo." Y Adorni, con tono de "esto es bastante básico", respondió: "Vos vas y te comprás un jean acá y te cuesta 100 dólares. Importarlo te cuesta 25. Lo importás, dejás de comprarlo acá. ¿Explicame dónde se pierden puestos de trabajo?"
Ahí vino el momento histórico: un silencio de 10 segundos (que se sintieron eternos), la mirada perdida del periodista y el jefe de Gabinete esperando una respuesta. Encima, el camarógrafo metió la frutilla del postre con un zoom lento y preciso directo a la cara de Majul, que parecía estar recalculando.
Adorni insistió, ya con un deje de impaciente: "Te escucho, eh. ¿Dónde se pierde el puesto de trabajo?". Majul bajó la mirada y reconoció el KO técnico: "No, está bien. Ahí no. En ese caso no."
En redes, lo celebraron como si fuera un gol en el ángulo: "Laburazo del director de cámaras", "dénle un aumento", "esto se estudia en la ENERC", fueron algunos comentarios. Otros escribieron "lo dejó sin palabras", o "se dio cuenta de que tenía razón y no lo podía decir en vivo". La mayoría fue más simple: "qué momento incómodo, pobre Majul, el zoom lo mató".
Manuel Adorni ganó el debate, pero el problema sigue siendo estructural
Después del silencio viral, Adorni siguió desarrollando su argumento, sin demasiada piedad: "El que importa, trabaja. El importador genera empleo. De los 25 dólares que pagaste por el producto importado, te quedan 75 en el bolsillo. Con esos 75 vas a gastar en otra cosa y reactivás un montón de otros sectores."
Y remató con una metáfora que también quedó circulando: "No podés seguir fabricando televisores blanco y negro en el siglo XXI. Lamentablemente vas a tener que fabricar LEDs a color." También recordó (dato clave que suele perderse) que 20 años de proteccionismo dejaron 57 % de pobreza y 43 % de informalidad, cifras que el Gobierno viene repitiendo en cada aparición pública.
Esta es la visión mileísta en estado puro: abrir importaciones para bajar precios, obligar a competir y terminar con el empresario que vive de aranceles altos. Del otro lado, la industria textil insiste con un argumento igual de conocido: competir contra China o Bangladesh, con costos laborales irrisorios, es directamente imposible y significa cerrar fábricas.
En ese tramo puntual, Adorni ganó el round porque planteó un ejemplo tan simple que Majul no tuvo reflejos para repreguntar. Pero ojo: que Majul haya quedado pedaleando en el aire no convierte automáticamente a Adorni en un economista brillante. El ejemplo del jean funciona bárbaro en TV, pero no alcanza para explicar cadenas productivas completas, economías regionales ni qué pasa con miles de trabajadores que no pasan mágicamente de una fábrica a un depósito logístico.
Ahí está el verdadero problema: el debate público quedó reducido a slogans. Majul fue con un argumento gastado y salió mal parado. Adorni respondió con una simplificación eficaz y se llevó el clip. Porque lo más interesante no es el meme, sino la incomodidad del periodismo frente a un modelo económico que todavía no termina de entender ni de discutir con profundidad.
Algo parecido ya había pasado hace un tiempo en otra entrevista viral, cuando Facundo Manes cerró un mano a mano con Alejandro Fantino con una frase que todavía circula en clips de X y TikTok: "El coraje no es ausencia de miedo. El coraje es ir para adelante con miedo."
Fantino quedó con cara de intentando entender qué quiso decir el neurocientífico, Manes sonriendo de costado y un silencio que se eternizó por los cambios bruscos de la cámara entre uno y otro. No hubo un knock out, pero sí el mismo efecto televisivo: el entrevistador pierde por unos segundos el control del cierre y queda atrapado en una pausa incómoda que el público detecta al instante.
Son momentos distintos, con protagonistas distintos y climas muy diferentes, pero con un denominador común: cuando el invitado logra imponer su último golpe retórico, el conductor queda suspendido en tierra de nadie. Y ahí aparece la vulnerabilidad, que la audiencia huele rápido.
