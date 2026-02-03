Nació el meme político 2026: Manuel Adorni dejó mudo a Luis Majul y el clip es viral

En redes, lo celebraron como si fuera un gol en el ángulo: "Laburazo del director de cámaras", "dénle un aumento", "esto se estudia en la ENERC", fueron algunos comentarios. Otros escribieron "lo dejó sin palabras", o "se dio cuenta de que tenía razón y no lo podía decir en vivo". La mayoría fue más simple: "qué momento incómodo, pobre Majul, el zoom lo mató".

Manuel Adorni ganó el debate, pero el problema sigue siendo estructural

Después del silencio viral, Adorni siguió desarrollando su argumento, sin demasiada piedad: "El que importa, trabaja. El importador genera empleo. De los 25 dólares que pagaste por el producto importado, te quedan 75 en el bolsillo. Con esos 75 vas a gastar en otra cosa y reactivás un montón de otros sectores."

Y remató con una metáfora que también quedó circulando: "No podés seguir fabricando televisores blanco y negro en el siglo XXI. Lamentablemente vas a tener que fabricar LEDs a color." También recordó (dato clave que suele perderse) que 20 años de proteccionismo dejaron 57 % de pobreza y 43 % de informalidad, cifras que el Gobierno viene repitiendo en cada aparición pública.

Esta es la visión mileísta en estado puro: abrir importaciones para bajar precios, obligar a competir y terminar con el empresario que vive de aranceles altos. Del otro lado, la industria textil insiste con un argumento igual de conocido: competir contra China o Bangladesh, con costos laborales irrisorios, es directamente imposible y significa cerrar fábricas.

image Si bien Adorni ganó el momento con una simplificación eficaz, no resolvió el problema estructural. Majul se quedó sin libreto, pero la discusión real sobre la industria, el empleo y los costos sigue pendiente.

En ese tramo puntual, Adorni ganó el round porque planteó un ejemplo tan simple que Majul no tuvo reflejos para repreguntar. Pero ojo: que Majul haya quedado pedaleando en el aire no convierte automáticamente a Adorni en un economista brillante. El ejemplo del jean funciona bárbaro en TV, pero no alcanza para explicar cadenas productivas completas, economías regionales ni qué pasa con miles de trabajadores que no pasan mágicamente de una fábrica a un depósito logístico.

Ahí está el verdadero problema: el debate público quedó reducido a slogans. Majul fue con un argumento gastado y salió mal parado. Adorni respondió con una simplificación eficaz y se llevó el clip. Porque lo más interesante no es el meme, sino la incomodidad del periodismo frente a un modelo económico que todavía no termina de entender ni de discutir con profundidad.

Algo parecido ya había pasado hace un tiempo en otra entrevista viral, cuando Facundo Manes cerró un mano a mano con Alejandro Fantino con una frase que todavía circula en clips de X y TikTok: "El coraje no es ausencia de miedo. El coraje es ir para adelante con miedo."

Embed Este video es un meme eterno https://t.co/0XjYkZfK3L — all in (@allinargy) 24 de julio de 2021

Fantino quedó con cara de intentando entender qué quiso decir el neurocientífico, Manes sonriendo de costado y un silencio que se eternizó por los cambios bruscos de la cámara entre uno y otro. No hubo un knock out, pero sí el mismo efecto televisivo: el entrevistador pierde por unos segundos el control del cierre y queda atrapado en una pausa incómoda que el público detecta al instante.

Son momentos distintos, con protagonistas distintos y climas muy diferentes, pero con un denominador común: cuando el invitado logra imponer su último golpe retórico, el conductor queda suspendido en tierra de nadie. Y ahí aparece la vulnerabilidad, que la audiencia huele rápido.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

La dura verdad que Flor de la V no quería que se supiera

Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"

Golpe final: YPF volvió a elegir a Río Negro por sobre territorio de Kicillof para la última gran obra