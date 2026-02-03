Francis Crick: el error que derivó en la creación de la doble hélice de ADN

Había nacido la biología molecular moderna.

FRANCISCRICKELERRORQUEDERIVOENLACREACIONDELADOBLEHELICEDEADNFOTO3 El científico Francis Crick cometió un error que derivó en la creación de la doble hélice de ADN que descifró el código de la vida.

Más allá del ADN: el código genético

Lejos de acomodarse en la fama, Francis Crick siguió empujando las fronteras del conocimiento. En los años siguientes, desempeñó un papel fundamental en el desciframiento del código genético, es decir, cómo la secuencia del ADN se traduce en proteínas.

Formuló conceptos clave como el “dogma central de la biología molecular”, que describe el flujo de la información genética del ADN al ARN y de este a las proteínas. Aunque el propio Crick reconoció más tarde que el término “dogma” fue una elección desafortunada, la idea se convirtió en un pilar de la biología.

Francis Crick y el estudio de la conciencia

En una etapa tardía de su carrera, Crick volvió a sorprender a la comunidad científica. Se trasladó al Instituto Salk en California y comenzó a interesarse por uno de los problemas más complejos de la ciencia: la conciencia humana.

Junto al neurocientífico Christof Koch, defendió que la conciencia podía estudiarse desde una perspectiva estrictamente científica y neurobiológica. Para Crick, incluso los aspectos más profundos de la mente humana debían tener una base material en el cerebro.

Su libro La sorprendente hipótesis resume bien esta visión: la idea de que nuestras emociones, recuerdos e identidad no son más que el resultado de la actividad neuronal.

Personalidad y pensamiento

Francis Crick era famoso por su pensamiento crítico, su rechazo a las explicaciones pseudocientíficas y su ateísmo declarado. No temía cuestionar ideas establecidas ni incomodar a colegas si creía que la evidencia lo justificaba.

Falleció el 28 de julio de 2004, dejando tras de sí un legado inmenso. Hoy es considerado uno de los científicos más influyentes del siglo XX, no solo por lo que descubrió, sino por cómo pensaba la ciencia: como una aventura intelectual sin límites disciplinarios.

