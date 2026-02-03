Francis Crick está considerado como “el padre de la ciencia moderna” en el Siglo XX luego de que un error en varias de sus investigaciones derivó en la creación de la doble hélice de ADN que descifró el código de la vida.
DESCUBRIMIENTO
Francis Crick: el error que derivó en la creación de la doble hélice de ADN
El impacto de su hallazgo trascendió el laboratorio: por primera vez, la humanidad comprendía cómo la información genética se transmite de una generación a la siguiente. En 1962, Crick recibió el Premio Nobel de Medicina junto a James Watson y Maurice Wilkins, “por sus descubrimientos acerca de la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su significado para la transferencia de información en los materiales vivos”, según documenta la web oficial del Nobel.
El descubrimiento de la doble hélice del ADN
En 1953, Francis Crick y Watson publicaron en la revista Nature un artículo de apenas una página que cambiaría la historia de la ciencia. En él proponían que el ADN tenía una estructura de doble hélice, con dos cadenas complementarias enrolladas entre sí.
Este modelo explicaba de forma elegante cómo la información genética podía almacenarse, copiarse y transmitirse de generación en generación. Aunque el trabajo se apoyó en datos experimentales clave obtenidos por Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, la genialidad de Crick y Watson estuvo en integrar toda esa información en un modelo coherente.
La famosa frase final del artículo no podía ser más reveladora:
“No ha escapado a nuestra atención que el emparejamiento específico que hemos postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copia para el material genético”.
Había nacido la biología molecular moderna.
Más allá del ADN: el código genético
Lejos de acomodarse en la fama, Francis Crick siguió empujando las fronteras del conocimiento. En los años siguientes, desempeñó un papel fundamental en el desciframiento del código genético, es decir, cómo la secuencia del ADN se traduce en proteínas.
Formuló conceptos clave como el “dogma central de la biología molecular”, que describe el flujo de la información genética del ADN al ARN y de este a las proteínas. Aunque el propio Crick reconoció más tarde que el término “dogma” fue una elección desafortunada, la idea se convirtió en un pilar de la biología.
Francis Crick y el estudio de la conciencia
En una etapa tardía de su carrera, Crick volvió a sorprender a la comunidad científica. Se trasladó al Instituto Salk en California y comenzó a interesarse por uno de los problemas más complejos de la ciencia: la conciencia humana.
Junto al neurocientífico Christof Koch, defendió que la conciencia podía estudiarse desde una perspectiva estrictamente científica y neurobiológica. Para Crick, incluso los aspectos más profundos de la mente humana debían tener una base material en el cerebro.
Su libro La sorprendente hipótesis resume bien esta visión: la idea de que nuestras emociones, recuerdos e identidad no son más que el resultado de la actividad neuronal.
Personalidad y pensamiento
Francis Crick era famoso por su pensamiento crítico, su rechazo a las explicaciones pseudocientíficas y su ateísmo declarado. No temía cuestionar ideas establecidas ni incomodar a colegas si creía que la evidencia lo justificaba.
Falleció el 28 de julio de 2004, dejando tras de sí un legado inmenso. Hoy es considerado uno de los científicos más influyentes del siglo XX, no solo por lo que descubrió, sino por cómo pensaba la ciencia: como una aventura intelectual sin límites disciplinarios.
