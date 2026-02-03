Esconder la inflación o defender el modelo

El presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, decidieron dejar ir a Marco Lavagna del INDEC manteniendo sin cambios la medición de Índice de Precios al Consumidor (IPC) para evitar el riesgo de que la inflación diera más alta dentro de pocos meses.
Internacionales: España prohibirá las redes sociales a menores de 16 años
Pedro Sánchez anunció en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái una iniciativa legislativa dirigida a limitar el acceso de menores a redes sociales y a endurecer la responsabilidad de las plataformas digitales y sus directivos frente a contenidos de odio e ilegales.
La medida más destacada es la prohibición del uso a menores de 16 años, acompañada de un paquete de obligaciones y sanciones que, según el presidente, se aprobarán la semana próxima en el Consejo de Ministros.
El planteamiento del Ejecutivo incluye la obligatoriedad para las plataformas de implantar sistemas efectivos de verificación de edad. Además, el Gobierno pretende crear un mecanismo técnico al que ha referido como sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" destinado a identificar y seguir la huella del odio y la polarización en entornos digitales. Esta herramienta serviría, en principio, como base para medir la difusión de contenido nocivo.
