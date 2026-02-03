Esconder la inflación o defender el modelo

El presidente, Javier Milei , y el ministro de Economía, Luis Caputo , decidieron dejar ir a Marco Lavagna del INDEC manteniendo sin cambios la medición de Índice de Precios al Consumidor (IPC) para evitar el riesgo de que la inflación diera más alta dentro de pocos meses.

Sin embargo, con ello asumieron otro: el de una posible pérdida de credibilidad política que derive en nuevos embates de la oposición y cuestionamientos de economistas.

A partir de esta decisión, Milei y 'Toto' se desligaron de un funcionario que nunca sintieron enteramente propio y a la vez se previnieron ante la posibilidad de un índice de inflación que diera algo más alto después de enero y eso tuviera consecuencias que, por ahora, prefieren evitar, aunque la jugada no está exenta de riesgos políticos.

"La desvinculación fue en buenos términos pero, bueno, Lavagna tenía la idea de presentar el nuevo... la nueva medición ahora, en enero, y nosotros creemos que eso no era razonable", indicó el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

El funcionario de Milei intentó despejar dudas sobre la veracidad de las mediciones actuales, y de las futuras, con una explicación pragmática, al menos en la superficie.

"No porque no estemos de acuerdo en cambiar efectivamente la canasta de donde se toma la medición, y actualizarla, sino porque nos parece justo que si estamos diciendo que venimos haciendo todo un trabajo enorme contra la inflación desde hace dos años, nos parecía justo tener un INDEC que nos dé un índice comparable a estos dos años, porque cambiábamos el índice y la inflación bajaba nos iban a decir que habíamos manipulado el índice", explicó.

Al igual que sus predecesores, Milei convirtió la inflación en la principal batalla de su Gobierno. El Indec queda ahora en manos de quien era el segundo de Lavagna, Pedro Lines. El nuevo director deberá lidiar con el descrédito generado alrededor del IPC y también con el descontento interno por los bajos salarios.

Por otra parte, comenzó el período extraordinario en el Congreso y el Gobierno avanzará este martes con una reunión para pulir las diferencias entre el oficialismo y la oposición dialoguista del Senado en relación con la reforma laboral.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

----------------

Live Blog Post Internacionales: España prohibirá las redes sociales a menores de 16 años Pedro Sánchez anunció en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái una iniciativa legislativa dirigida a limitar el acceso de menores a redes sociales y a endurecer la responsabilidad de las plataformas digitales y sus directivos frente a contenidos de odio e ilegales. La medida más destacada es la prohibición del uso a menores de 16 años, acompañada de un paquete de obligaciones y sanciones que, según el presidente, se aprobarán la semana próxima en el Consejo de Ministros. El planteamiento del Ejecutivo incluye la obligatoriedad para las plataformas de implantar sistemas efectivos de verificación de edad. Además, el Gobierno pretende crear un mecanismo técnico al que ha referido como sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" destinado a identificar y seguir la huella del odio y la polarización en entornos digitales. Esta herramienta serviría, en principio, como base para medir la difusión de contenido nocivo. VER +

Live Blog Post No sólo es inflación... el escándalo $LIBRA continúa El diario 'Clarín' publicó el texto completo del acuerdo firmado por Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis en el que este último "pone a disposición" del Presidente y de forma "totalmente gratuita" sus servicios "de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial" y desató una tormenta por la que el propio presidente llegó incluso a ironizar con el cierre del matutino porteño. Sus declaraciones generaron fuertes cuestionamientos por su impacto sobre la libertad de expresión, pero llegaron también a la Justicia, porque en las últimas horas, Daniel Sarwer, presidente de la ONG ARM Global presentó una denuncia ante la Cámara Federal Penal Económico en la que no solo solicita que el llamado escándalo cripto $Libra sea apartado del juzgado Federal Nro. 8 y pase a un juzgado penal económico, sino que también reclamó el allanamiento al diario 'Clarín' y el secuestro preventivo del documento publicado. VER NOTA VER +

Live Blog Post Postergar el nuevo IPC es "un error de política económica" Tras la decisión del Gobierno de congelar el cambio de metodología para medir la inflación, el economista y presidente de la Fundación FIEL, Juan Lis Bour, consideró que es un "error de política económica". En diálogo con Radio Rivadavia, consideró que la decisión gubernamental solo “magnifica” un problema técnico que no tiene relevancia real sobre la dinámica de precios ni sobre las expectativas del mercado. Sobre ese marco, remarcó que "la inflación del año no va a ser 10% como puso el Gobierno en el presupuesto” y detalló que "con el índice actual nosotros tenemos una estimación que este año va a dar en torno al 24%”. VER +

Live Blog Post Nuevo tuit de Luis Caputo contra los K: "No lo pueden soportar..." El ministro de Economía replicó sobre el tuit del periodista, Julián Yosovitch, quien citó un posteo que fue eliminado. "El chorro piensa que todos son chorros y el que falsifica estadisticas piensa que todos falsifican estadisticas Son los reyes de romper contratos. Tiene todo el sentido que nos hayamos hecho bosta bajo su gobierno", señaló el economista. A ello, 'Toto' añadió: "Ellos no piensan eso Julián, solo se lo quieren hacer creer a la gente. De hecho, es lo que más detestan de este gobierno: que no estemos acá por plata. Prefieren a algún chorro gobernando, porque en definitiva sería “alguien del palo”. Lejos lo que más odia el kirchnerismo es la decencia. No les entra en la cabeza que haya gente que se dedique a la función pública para que le vaya bien al país, en lugar de para beneficio propio y de amigos. No lo pueden soportar!!!!". VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post Tarifas de luz y gas por encima de la inflación: El argumento de Nación El Gobierno confirmó que las tarifas de luz y gas registrarán aumentos por encima de la inflación durante los próximos meses, como parte del esquema de recomposición de precios impulsado por el Ministerio de Economía. Así lo informó el titular de la cartera, Luis Caputo, quien aseguró que los ajustes serán moderados y evitarán saltos bruscos en las facturas. "El incremento debería ser un poquito mayor que la inflación mensual", explicó Caputo, aunque descartó la aplicación de subas abruptas. En ese sentido, remarcó que el objetivo es otorgar previsibilidad a los usuarios, especialmente en los meses de mayor consumo energético. VER +

Live Blog Post Sergio Ziliotto, entre la Reforma Laboral y los reclamos de la Provincia El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, mantiene este martes desde las 10 un encuentro crucial con el ministro del Interior, Diego Santilli. La reunión en Casa Rosada no es solo protocolar: Ziliotto llega con números rojos bajo el brazo para exigir garantías frente a una reforma laboral que, según los cálculos provinciales, amenaza con vaciar las cuentas fiscales de la provincia. El eje del conflicto es el costo del ajuste. Según un informe técnico de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), La Pampa dejaría de percibir cerca de 34.000 millones de pesos. Esta pérdida se explica por la reducción de los aportes patronales y los cambios en el Impuesto a las Ganancias, lo que golpea directamente a la masa coparticipable. VER +

Live Blog Post Causa Cuadernos: CFK pide que se anule el juicio Este martes, el Tribunal Oral Federal N°7 reanudó el juicio por la causa Cuadernos y la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner busca anular el proceso en la etapa de cuestiones preliminares. Según Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex mandataria, el proceso debía ser anulado ya que el juez y el fiscal del caso "fueron elegidos a dedo" y objetó las declaraciones de los arrepentidos. "Se los quebró, a través de la detención preventiva", sostuvo. VER +

Live Blog Post Milei retoma sus actividades en Casa Rosada: Agenda institucional y reconocimiento deportivo El presidente Javier Milei retomará este martes sus actividades en Casa Rosada con una agenda que combina gestión institucional y reconocimiento al deporte argentino. El mandatario encabezará una reunión clave por el lanzamiento del nuevo Documento Nacional de Identidad y, más tarde, recibirá al reciente campeón del Rally Dakar, Luciano Benavides. VER +

Live Blog Post Argentina está que arde El Servicio Meteorológico Nacional emitió este martes alertas roja y amarilla por una ola de calor extremo que afectará a Buenos Aires y otras ocho provincias, con temperaturas que superan los 33° y un pico previsto de 36° en el Área Metropolitana (AMBA). Según informó el organismo, este nivel de advertencia, que implica efectos leves a moderados en la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, se hará presente en la Ciudad, así como en el norte, centro-este y sudoeste bonaerense. Para este martes, el SMN advirtió que la jornada ascenderá a 29° para el mediodía y alcanzará los 36° a la tarde. Además, exhibieron una probabilidad de tormentas aisladas entre el 10% y el 40%, siendo La Plata la localidad con mayores chances de precipitaciones. En tanto, el SMN indicó algunas zonas de La Pampa, Neuquén y Río Negro quedaron alcanzadas por alerta roja, el nivel más alto del sistema, que señala un impacto alto a extremo en la salud, incluso en personas sin factores de riesgo, ante la continuidad del calor intenso. Por otro lado, Santa Fe, Entre Ríos, el norte de Córdoba, gran parte de Corrientes y el sudeste de Santiago del Estero permanecen bajo alerta amarilla, debido a registros térmicos elevados y persistentes durante varios días consecutivos. VER +

Live Blog Post Febrero caliente en el Congreso (y en la calle) La Reforma Laboral, que impulsa el gobierno nacional y que obtuvo un dictamen exprés antes de fin año en la Cámara alta, ingresa en la semana decisiva: llega febrero y se verá si la Casa Rosada reúne las voluntades para liquidar una media sanción en el recinto, con fecha tentativa el 11 de febrero. En el Senado se empezará a visualizar la verdadera relación de fuerzas de La Libertad Avanza. Sin embargo, surge un vector inverso que intentará alterar la velocidad crucero del buque patronal libertario: los sindicalistas, no en su totalidad, aunque con concurrencias numerosas, se tomaron todo el mes de enero para organizar la pelea en febrero. El gobierno hubiera querido liquidar la reforma laboral antes de fin de año, con el impulso electoral de octubre, pero luego bajó un cambio (ante una derrota en la votación del capítulo 11 del Presupuesto) y pospuso para febrero. El espíritu de que el trámite sea rápido, y no se note mucho, sigue en pie para la Casa Rosada. Todo parece cuestión de velocidades. Mientras en la mesa de la Casa Rosada reciben informes de que éste es su momento, en las mesas opositoras reciben el apoyo de asociaciones profesionales del país y del mundo entero. Entre otras, la ALAL (Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas), la ALJT (Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo) y la Asociación Americana de Juristas, que rechazan la propuesta de reforma laboral libertaria. VER +

Live Blog Post Milei convirtió la inflación en la principal batalla de su gobierno Luis Caputo blanqueó este lunes los cambios sobre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Adelantó que Pedro Lines quedará al frente tras la renuncia de Marco Lavagna, y confirmó la postergación del nuevo índice de inflación que estaba previsto para difundirse con el dato de enero, la semana próxima. El debut del nuevo IPC se había anticipado en octubre, cuando el INDEC publicó el índice de septiembre y señaló que enero de 2026 era el momento más conveniente por una cuestión comparativa simple y potente: arrancar el año calendario facilita el seguimiento interanual (enero contra enero) y el cálculo de la inflación acumulada desde enero en adelante. Así las cosas, de confirmarse el freno anunciado por Caputo, el instituto publicará la semana que viene el índice de inflación con la medición que nació tras la intervención del organismo entre 2007 y 2015 y fue definido durante la gestión de Mauricio Macri, con ponderadores regionales (GBA, Pampeana, NEA, NOA, Cuyo y Patagonia). En tanto que el nuevo IPC, el de la ENGHo 2017/18, seguirá nuevamente en la gatera. VER +

Live Blog Post Sindicatos salen a la calle para presionar contra la 'Modernización Laboral' El Frente de Sindicatos Unidos confirmó una movilización en Rosario para el próximo martes 10 de febrero al mediodía, con concentración prevista en plaza San Martín, en rechazo al proyecto de reforma laboral que el gobierno nacional busca aprobar en el Senado. La decisión surgió tras una primera reunión de organizaciones gremiales locales que comenzaron a delinear acciones unitarias en el marco de una jornada nacional de protesta. Del encuentro participaron, entre otros, la CTA Autónoma, ATE Rosario, el Sindicato de Aceiteros, la UOM, Portuarios, Fenat y movimientos sociales. La convocatoria se dará en la antesala del debate legislativo de la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei, cuya aprobación el oficialismo apunta a lograr el próximo 11 de febrero. En ese contexto, el Frente de Sindicatos Unidos definió una serie de acciones escalonadas en distintos puntos del país. La primera jornada nacional tendrá lugar este miércoles en Córdoba, mientras que la semana siguiente dirigentes sindicales nacionales desembarcarán en Rosario para acompañar la protesta junto a las bases locales. VER POSTEO VER +

Live Blog Post La Libertad Avanza Osvaldo Jaldo es gobernador de Tucumán por el 'jaldismo' antes que por el peronismo. Él representa a quienes decidieron pactar con Javier Milei por conveniencia mutua. Es un caso similar a Raúl Jalil, en Catamarca. Si bien en las elecciones de medio término Jaldo logró unificar al peronismo detrás de su necesidad (y ganaron), hay muchas dudas de que eso pueda repetirse en 2027. Y eso es lo que también cree el 'mileísmo' tucumano, que exceden a La Libertad Avanza. Tal como sucede en Provincia de Buenos Aires y en otros territorios, el peronismo tucumano atraviesa un escenario de debates domésticos y disputas intestinas. Jaldo no provoca consensos y tanto sus rivales peronistas como 'mileístas' lo están presionando, le alquile él o no le alquile senadores y diputados nacionales a Karina Milei para la Reforma Laboral. VER NOTA VER +

Live Blog Post La situación es crítica y todos los apuntes recaen en Javier Milei El presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, Julio Peterson, volvió a denunciar la crítica situación que atraviesa el sector de la yerba mate, y anunció un cese total de cosechas ante la falta de respuestas oficiales y el deterioro de la rentabilidad. Según explicó, la actividad dejó de ser sustentable para los productores: "El costo de producción es de $435 por kilo, mientras que las industrias ofrecen $180 o $200 en el mejor de los casos, con pagos a 180 días". En ese sentido, denunció que los precios que paga la industria están muy por debajo de los costos reales: "No nos pagan ni la mitad del costo por cada kilo de yerba". VER NOTA VER +

Live Blog Post El argumento del Gobierno tras la salida de Marco Lavagna Marco Lavagna buscaba aggionar la canasta para darle más peso a los servicios ya que hoy ese sector ha crecido mucho dentro de los gastos mensuales de una familia típica de Argentina pero "el gobierno nacional prefirió seguir con la metodología actual", según explicó Manuel Adorni. Entrevistado por Luis Majul en LN+, el Jefe de Gabinete se refirió también al aluvión de importaciones y a que por ello se pierden puestos de trabajo en la industria local. VER NOTA VER +

Live Blog Post La economía no da buenas señales La economía de Santa Fe no repunta: la actividad volvió a caer en noviembre. De acuerdo al informe del Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio, el Índice Compuesto de Actividad Económica (ICA-SFE) registró una variación mensual negativa del 0,2%, en línea con la trayectoria descendente que se observa desde febrero. El escrito sostiene que "a pesar de contar con un escenario macroeconómicamente más ordenado y de expectativas favorables, la medición de noviembre muestra una nueva contracción de la economía santafesina", lo que expone las dificultades para recomponer el nivel de actividad. VER NOTA VER +

Live Blog Post Con Reforma Laboral en la mira, Patricia Bullrich busca votos claves Con el ojo puesto en la rebaja del Impuesto a las Ganancias, la creación del Fondo de Asistencia Laboral para cubrir indemnizaciones y la vigencia de la ultraactividad en los convenios colectivos de trabajo, Patricia Bullrich será anfitriona desde las 15 del encuentro que busca llegar al recinto con la masa crítica necesaria para la sanción de la "Modernización" a la que apunta el Gobierno. La jefa del interbloque violeta mantendrá diálogo con el llamado "grupo de los 44", la nueva mayoría que construyó y que le permitió aprobar el Presupuesto en diciembre, para a enhebrar los acuerdos que le den luz verde al proyecto que modifica la Ley de Contrato la semana próxima, el 11 de febrero según está previsto. La senadora traerá consigo las respuestas de la Casa Rosada a los reclamos que en muchos casos hicieron los propios gobernadores, en especial respecto del capítulo fiscal de la iniciativa. VER +

Live Blog Post Pésimo índice Tras la ruidosa renuncia del funcionario, el jefe de Gabinete Manuel Adorni admitió que el tema de fondo fue la actualización de las mediciones de precios que el gobierno se niega a implementar, por temor a que se acerque un poco a la realidad de los bolsillos. El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, presentó su renuncia este lunes, generando incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación bajo la nueva metodología. La salida de Lavagna marca el fin de una etapa de continuidad técnica en el organismo, abriendo una nueva fase donde el control del Indec queda bajo la lupa de una gestión que apuesta todo a la visibilidad de los resultados de su plan económico de cara a los próximos meses. VER +

