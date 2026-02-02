Renunció Marco Lavagna al INdEC: Lupa sobre su sucesor, con el fantasma del 'dibujo' encima

El cambio metodológico del INdEC le dará mayor ponderación a los servicios en relación a los bienes, con lo que el índice sería mayor en comparación con el resultado de la metodología anterior.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó un IPC de 2,5% para enero.

A pesar de la carta de Lavagna, el periodista Leandro Renou afirmó en la red X que el exINdEC fue "echado" por 2 cuestiones: la inflación no dio debajo del 2% a partir del nuevo esquema (aunque, en rigor, no se especulaba con un resultado como ese para el primer mes del año) y por la medición de las aplicaciones "tipo Rappi" que "expone la crisis de empleo".

Una vez afuera Lavagna ahora las miradas se posan sobre quién será su reemplazo -que no ha sido aún anunciado pero se mencionó al N°2 del organismo, Pedro Lines- ya que desde la intervención del kirchnerismo, el INDEC se volvió un foco sensible de sospechas de manipulación de datos estadísticos.

En momentos en los que el Gobierno no puede hacer que la inflación perfore el 2% (se aproximó al 3% en diciembre y mostró una evolución al alza desde hace meses) las cifras oficiales podrían ingresar en una controversia a partir de los cambios en la conducción del organismo. El fantasma del 'dibujo' sigue latente.

Si bien hubo señalamientos por la falta de relación entre el IPC y la percepción "de la calle" sobre los precios, las mediciones del INdEC durante la gestión de Lavagna -tras la saneamiento del organismo en el gobierno de Mauricio Macri- no presentaron grandes diferencias con las de las consultoras privadas.

La desinflación -que pasó del 200% de 2023 al 31% en 2025- es el gran capital político del gobierno libertario y Javier Milei apuesta a que lo siga siendo, sobre todo cuando la actividad está arrojando magros resultados.

En ese contexto, la nueva administración del INdEC asumirá bajo la presión de sostener la credibilidad de las estadísticas oficiales.

