Javier Milei estará en Santa Fe y Romina Diez toma protagonismo

La presencia presidencia en San Lorenzo no será sólo un homenaje histórico. Además, funcionará como primer paso de una estrategia de largo plazo, con recorridas, armado político y candidaturas en la mira.

El propósito de Milei es doble: cumplir con la agenda institucional y empezar a delinear el camino hacia 2027. En tanto, la ciudad sanlorencina será apenas el punto de partida.

El acto de este sábado en el Campo de la Gloria no solo tendrá un fuerte componente patrimonial e histórico, sino que se enmarca también en un contexto de revisación de símbolos nacionales por parte del gobierno nacional, con Milei buscando marcar diferencias con gestiones anteriores y resaltar aspectos tradicionales de la historia argentina.

El acto de traspaso del sable de San Martín se hará el 7 de febrero en la ciudad santafesina de San Lorenzo, con motivo de los 213 años del Combate de San Lorenzo, donde Javier Milei entregará la pieza al Regimiento de Granaderos. Para eso faltará un decreto presidencial, donde deberán indicarse las razones.

Trascendió que el Gobierno argumentará que la donación de la hija de Juan Manuel de Rosas no indicaba un destino específico para el objeto a pesar de que hay una carta de Manuelita al fundador del Museo Histórico Nacional, por entonces el historiador Adolfo Carranza.

También se argumentará que el sable es custodiado por los granadores, lo que hoy se puede apreciar en el MHN con la presencia permanente de dos militares, con lo cual sería lógico que ellos lo posean.

