El presidente Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos en febrero, en una gira que combina gestos políticos, señales económicas y una fuerte expectativa por un posible encuentro con Donald Trump. La Casa Rosada confirmó que el mandatario participará el próximo 10 de febrero de un evento en Mar-a-Lago, la residencia del líder republicano en el estado de Florida.
El nuevo viaje de Javier Milei a USA que podría acercarlo a Trump: Cuándo se va
Javier Milei busca reforzar su vínculo con el presidente Donald Trump y viajará, nuevamente, a USA. Serían dos viajes en los próximos dos meses.
En el entorno presidencial reconocen que el viaje genera expectativas por una eventual reunión bilateral, aunque evitan confirmar si el encuentro con Trump se concretará. “Es un evento relevante y por eso se decidió asistir”, explican cerca del Presidente, donde destacan el valor simbólico y político de la convocatoria.
La actividad a la que asistirá Milei es la Hispanic Prosperity Gala 2026, organizada por Latino Wall Street, una plataforma que reúne a empresarios, dirigentes y referentes del mundo conservador estadounidense. Se trata de un espacio con fuerte impronta republicana, en el que el Presidente buscará reforzar su posicionamiento internacional y su vínculo con ese sector político.
Javier Milei y un nuevo viaje
El viaje se produce en un contexto de negociaciones abiertas entre la Argentina y Estados Unidos para avanzar en un acuerdo comercial. Desde el Gobierno aseguran que las conversaciones están avanzadas, aunque admiten que todavía no hay plazos definidos para una eventual firma. La estrategia oficial, explican, apunta a un proceso gradual, con avances parciales y acuerdos técnicos que se irían formalizando por etapas.
En Balcarce 50 sostienen que la profundización del vínculo económico con Washington está atada también a la agenda interna. En ese sentido, el oficialismo considera clave la aprobación de reformas estructurales —como la laboral y la tributaria— antes de avanzar de manera más decidida en una apertura comercial de mayor alcance.
El último contacto entre Milei y Trump se dio en enero, durante el Foro Económico Mundial de Davos, donde ambos participaron de la firma del acta constitutiva del Consejo de la Paz, una iniciativa impulsada por la Casa Blanca. Para el entorno presidencial, ese antecedente refuerza la idea de que el viaje de febrero se inscribe en una estrategia de alineamiento con el espacio republicano y con figuras centrales de ese universo político.
Otro viaje a USA y con la mira en la economía
La visita a Mar-a-Lago no será la única escala internacional del Presidente en los Estados Unidos durante el primer trimestre del año. En marzo, Milei tiene previsto regresar al país norteamericano para participar de la Argentina Week en Nueva York, un evento de tres días destinado a promover oportunidades de inversión y atraer capitales extranjeros.
Esa segunda gira tendrá un perfil marcadamente económico. La agenda incluirá presentaciones ante bancos, fondos de inversión y empresarios, además de reuniones técnicas orientadas a mostrar el rumbo macroeconómico del Gobierno y las reformas impulsadas desde el inicio de la gestión.
Vínculo sólido con el gobierno de Donald Trump
En el oficialismo explican que ambos viajes responden a una misma lógica: combinar respaldo político externo con señales claras al mercado financiero. Mientras la escala en Florida apunta a consolidar vínculos ideológicos y estratégicos, la parada en Nueva York busca fortalecer la confianza de los inversores y reforzar el frente económico.
La Hispanic Prosperity Gala contará con la presencia de dirigentes políticos, empresarios y asesores cercanos a Donald Trump. También se espera la participación del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, junto a referentes de organizaciones alineadas con la agenda republicana.
