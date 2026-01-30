El nuevo viaje de Javier Milei a USA que podría acercarlo a Trump: Cuándo se va

El último contacto entre Milei y Trump se dio en enero, durante el Foro Económico Mundial de Davos, donde ambos participaron de la firma del acta constitutiva del Consejo de la Paz, una iniciativa impulsada por la Casa Blanca. Para el entorno presidencial, ese antecedente refuerza la idea de que el viaje de febrero se inscribe en una estrategia de alineamiento con el espacio republicano y con figuras centrales de ese universo político.

Otro viaje a USA y con la mira en la economía

La visita a Mar-a-Lago no será la única escala internacional del Presidente en los Estados Unidos durante el primer trimestre del año. En marzo, Milei tiene previsto regresar al país norteamericano para participar de la Argentina Week en Nueva York, un evento de tres días destinado a promover oportunidades de inversión y atraer capitales extranjeros.

Esa segunda gira tendrá un perfil marcadamente económico. La agenda incluirá presentaciones ante bancos, fondos de inversión y empresarios, además de reuniones técnicas orientadas a mostrar el rumbo macroeconómico del Gobierno y las reformas impulsadas desde el inicio de la gestión.

Vínculo sólido con el gobierno de Donald Trump

En el oficialismo explican que ambos viajes responden a una misma lógica: combinar respaldo político externo con señales claras al mercado financiero. Mientras la escala en Florida apunta a consolidar vínculos ideológicos y estratégicos, la parada en Nueva York busca fortalecer la confianza de los inversores y reforzar el frente económico.

La Hispanic Prosperity Gala contará con la presencia de dirigentes políticos, empresarios y asesores cercanos a Donald Trump. También se espera la participación del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, junto a referentes de organizaciones alineadas con la agenda republicana.

_______________________________

Más noticias en Urgente24:

Del yate a los tribunales: Martín Insaurralde enfrenta el peritaje que puede hundirlo

Cobro a extranjeros en hospitales porteños: Fuerte choque entre la Ciudad y la Provincia

Según el New York Times, Milei negocia con Trump que la Argentina reciba deportados de USA