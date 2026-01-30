Alerta Cholo Simeone: llueven las críticas al técnico colchonero y crecen los rumores de salida

Así la duda no pasa solo por los nombres, sino por el estilo. Con Simeone, el Atlético podría volver a gastar fuerte en el mercado (algo que ya ocurrió en los últimos años), pero manteniendo una identidad basada en la intensidad, el orden y la competitividad. La alternativa planteada por los altos directivos, ahora también gira en torno a la utilización de ese respaldo económico para cambiar el rumbo futbolístico, apostando por un juego más protagónico y una nueva conducción técnica.

Ese debate cobra más fuerza si se observa el último mercado. El Atlético dejó de ser, hace tiempo, el “club chico que pelea con orgullo” frente a Real Madrid y Barcelona. En esta temporada sumó nombres de peso como Thiago Almada, Álex Baena, Nicolás González, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri, una inversión que elevó la vara deportiva y, con ella, la presión sobre el cuerpo técnico.

Con ese nivel de gasto y refuerzos, el discurso del Atlético austero que compite desde la épica empieza a perder sustento. Hoy el club invierte, se refuerza y exige. Y en ese nuevo escenario, el rendimiento ya no se mide solo por competir, sino por cómo se juega y hasta dónde se llega. Por eso, más allá del respeto por el legado, la continuidad del Cholo dejó de ser un tema intocable y pasó a formar parte de una discusión que atraviesa a todo el club.

Embed - RUEDA DE PRENSA COMPLETA del CHOLO SIMEONE tras el Atlético de Madrid 1-2 Bodo Glimt | Champions

Un equipo que no fluye y los números que explican el malestar

El debate sobre la continuidad de Simeone no se apoya solo en sensaciones. Tiene respaldo en el rendimiento futbolístico y en una temporada que, a diferencia de la anterior, nunca terminó de despegar. Con un plantel reforzado y una inversión que elevó las expectativas, el Atlético sigue mostrando un funcionamiento irregular, sin una identidad clara ni continuidad en el juego.

En LaLiga, el equipo marcha tercero, pero lejos de transmitir solidez. Sobre 21 partidos disputados, suma 13 victorias, 5 empates y 3 derrotas, números aceptables en la tabla pero insuficientes para el peso del plantel. En varios encuentros, el Atlético ganó más por jerarquía individual que por un funcionamiento colectivo sostenido.

El panorama europeo profundiza las dudas. En la Champions League, el conjunto colchonero cerró la fase con 4 triunfos, 1 empate y 3 derrotas, quedando fuera de los ocho mejores y obligado a disputar el repechaje ante el Club Brugge. La caída frente al Bodø/Glimt, un rival que ya había dado el golpe ante otros gigantes, terminó de desnudar las dificultades del equipo para imponerse en partidos clave.

En la Copa del Rey, el recorrido es impecable por ahora: dos partidos jugados y dos victorias. Sin embargo, el buen arranque copero no alcanza para compensar la sensación general. En el acumulado de la temporada, el Atlético disputó 32 encuentros oficiales, con un balance de 19 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Números que no reflejan una crisis profunda, pero sí un rendimiento que quedó por debajo de lo esperado para un club que ya no puede escudarse en la etiqueta de “outsider”.

A diferencia del curso anterior, cuando el equipo arrancó con fuerza y se fue desinflando con el correr de los meses, esta temporada comenzó directamente con dudas. Ese arranque en falso, sumado a la falta de fluidez y a la sensación de estancamiento, explica por qué el crédito del Cholo ya no es ilimitado y por qué cada resultado empieza a leerse como un examen decisivo.

En las últimas horas, además, se produjo un movimiento que no pasó desapercibido en Madrid: la reunión de Lionel Scaloni, Walter Samuel y parte del cuerpo técnico de la Selección argentina con jugadores como Juan Musso, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nicolás González. Oficialmente, el foco está puesto en la Finalissima y en el próximo Mundial, pero en un año de selecciones la cabeza de muchos futbolistas empieza a repartirse entre el presente del club y los objetivos nacionales, un factor que suele ser subestimado.

En temporadas atravesadas por grandes citas internacionales, el rendimiento cotidiano puede verse condicionado por prioridades que no siempre se dicen en voz alta. Para Simeone, el desafío es doble: recuperar funcionamiento y resultados en un Atlético que ya no acepta excusas, mientras gestiona un plantel atravesado por expectativas individuales y un calendario que mira cada vez más al horizonte mundialista.

