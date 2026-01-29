Rosario Central se hizo fuerte en Avellaneda y venció a Racing por 2-1 con una actuación de Ángel Di María más que sobresaliente, con un golazo incluido. Sin embargo, Fideo terminó siendo noticia por los silbidos y abucheos que recibió por parte de los hinchas de La Academia y el zurdo salió a responder en redes sociales.
Di María se hartó y respondió a los silbidos de los hinchas de Racing
Di María regresó a la Argentina como una figura sobresaliente que despertó simpatía en prácticamente todos los clubes más allá de ponerse la camiseta de Rosario Central debido a su enorme aporte a la obtención de la Copa del Mundo con la Selección en Qatar 2022. Sin embargo, poco a poco la figura de Fideo empezó a desdibujarse.
Rosario Central comenzó a ser favorecido con varios fallos arbitrales y puntualmente cada roce a Di María comenzó a ser cobrado como falta para el rival. El punto máximo de enojo con Fideo y el Canalla llegó cuando la AFA decidió otorgarles un título prácticamente a dedo por haber sido el equipo que más puntos cosechó en la tabla anual durante 2025.
Es por este motivo que en el Cilindro se escuchó una fuerte silbatina para Di María, incluso antes de anotar su golazo, y también comenzó a haber un fuerte repudio en redes sociales para con el zurdo. Ante esta situación, Angelito decidió responder a través de su cuenta de Instagram restándole importancia a los que lo critican y valorando el cariño que recibe permanentemente.
“Lo virtual no es real. La realidad está en la calle. En Rosario, en Buenos Aires, en donde estemos, siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importó”, comentó Di María, respondiendo a un posteo de Jorgelina Cardoso que rápidamente salió a bancarlo luego de lo que fue el encuentro ante Racing.
El fuerte apoyo de Jorgelina Cardoso a Di María
“Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento. Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de pinchas que te dijeron 'no somos todos iguales, te amamos, crack'. Te hacen querer odiar a los de Newell's y no hay día de tu vida que no te cruces un leproso y te llene de halagos. Ese aplauso en el Coloso que nadie esperaba pasó y fue hermoso para Rosario”, comentó Jorgelina Cardoso en primer lugar.
Luego agregó: “Te quieren hacer creer que Boca y River tampoco te quieren y muchísimos bosteros y millonarios te dicen cosas hermosas en la cara. Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve. Lo virtual no es lo real. Seguí siendo quien sos. Te amo fuerte”, expresó la esposa de Di María en su cuenta de Instagram.
