Di María se hartó y respondió a los silbidos de los hinchas de Racing

El fuerte apoyo de Jorgelina Cardoso a Di María

“Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento. Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de pinchas que te dijeron 'no somos todos iguales, te amamos, crack'. Te hacen querer odiar a los de Newell's y no hay día de tu vida que no te cruces un leproso y te llene de halagos. Ese aplauso en el Coloso que nadie esperaba pasó y fue hermoso para Rosario”, comentó Jorgelina Cardoso en primer lugar.

image

Luego agregó: “Te quieren hacer creer que Boca y River tampoco te quieren y muchísimos bosteros y millonarios te dicen cosas hermosas en la cara. Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve. Lo virtual no es lo real. Seguí siendo quien sos. Te amo fuerte”, expresó la esposa de Di María en su cuenta de Instagram.

