Esta miniserie de 8 episodios te atrapa y la vas a devorar en un día

Se llama Ponies y es la apuesta más interesante del streaming en lo que va del año, disponible en Prime Video con sus 8 episodios que se consumen rápido, porque cada capítulo está pensado para mantenerte al borde de la butaca.
La historia nos transporta a Moscú en 1977, en pleno corazón de la Guerra Fría, donde dos secretarias estadounidenses en la embajada (Beatrice "Bea" Grant, interpretada por Emilia Clarke, y Twila Hasbeck, a cargo de Haley Lu Richardson) pierden a sus esposos en circunstancias misteriosas y terminan reclutadas por la CIA, obligadas a aprender a sobrevivir en un mundo de conspiraciones, mentiras y peligros inesperados.
Bea es hija de inmigrantes rusos, sobreeducada, con dominio del idioma y con la sensación de que su vida nunca salió como esperaba, mientras que Twila es la típica chica audaz de pueblo chico: directa, sin filtros y con un coraje que muchas veces raya en la temeridad.
La química entre Clarke y Richardson es el verdadero motor de la serie, porque sin esa relación creíble y con tanto contraste, el argumento habría quedado en la superficie. El resto del elenco, que incluye a Adrian Lester, Artjom Gilz, Vic Michaelis, Nicholas Podany y Petro Ninovskyi, aporta los matices justos para que cada escena tenga tensión, humor y sofisticación.
La ambientación, la banda sonora setentosa y los diálogos inteligentes suman una capa extra de realismo, haciendo que la serie sea, aparte de thriller, una ventana al espionaje cotidiano de aquella época.
Las críticas confirman el éxito de esta miniserie
Desde su estreno, Ponies no paró de recibir elogios: en Rotten Tomatoes alcanza un impresionante 96% de aprobación, siendo el proyecto mejor valorado de Emilia Clarke hasta ahora. Decider destacó: "Es una montaña rusa salvajemente entretenida que te hará animar a los complejos personajes, cuestionarte en quién puedes confiar y reexaminar tus propios prejuicios de una forma que no parece derivada", mientras que Screen Rant le puso un 9/10 y destacó: "No se parece en nada a las historias de espías al uso (...) La premisa es nueva. Los guiones son inteligentes. La banda sonora es todo un éxito para los amantes de la música de los 70".
El público también acompaña: la serie tiene 79% de aprobación de los espectadores, y la crítica coincide en que incluye momentos de humor negro con escenas de tensión y emoción de manera impecable. Sobre esto, en CBR señalaron: "Con humor negro y flashes de pathos que equilibran los momentos más livianos, Ponies prospera gracias a su narrativa sofisticada, abrazando las absurdidades del trabajo encubierto en Moscú desde la perspectiva de dos secretarias estadounidenses".
Si te gustan Caballos lentos, El agente nocturno o Palomas negras, Ponies en Prime Video no solamente está a la altura, la supera en frescura y estilo, ofreciendo 8 episodios que te hacen reír, sorprenderte y replantearte todo lo que creías saber sobre el espionaje en la Guerra Fría, mientras seguís a dos personajes que, por contraste y valentía, logran que cada minuto valga la pena.
