Esta miniserie de 8 episodios te atrapa y la vas a devorar en un día

image La química y el contraste de esta dupla impulsa la serie y mantiene la tensión constante.

La ambientación, la banda sonora setentosa y los diálogos inteligentes suman una capa extra de realismo, haciendo que la serie sea, aparte de thriller, una ventana al espionaje cotidiano de aquella época.

Las críticas confirman el éxito de esta miniserie

Desde su estreno, Ponies no paró de recibir elogios: en Rotten Tomatoes alcanza un impresionante 96% de aprobación, siendo el proyecto mejor valorado de Emilia Clarke hasta ahora. Decider destacó: "Es una montaña rusa salvajemente entretenida que te hará animar a los complejos personajes, cuestionarte en quién puedes confiar y reexaminar tus propios prejuicios de una forma que no parece derivada", mientras que Screen Rant le puso un 9/10 y destacó: "No se parece en nada a las historias de espías al uso (...) La premisa es nueva. Los guiones son inteligentes. La banda sonora es todo un éxito para los amantes de la música de los 70".

image La serie recibió un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes y elogios de la crítica y el público. Humor negro, tensión y sofisticación hacen que la serie destaque sobre otros thrillers de espionaje.

El público también acompaña: la serie tiene 79% de aprobación de los espectadores, y la crítica coincide en que incluye momentos de humor negro con escenas de tensión y emoción de manera impecable. Sobre esto, en CBR señalaron: "Con humor negro y flashes de pathos que equilibran los momentos más livianos, Ponies prospera gracias a su narrativa sofisticada, abrazando las absurdidades del trabajo encubierto en Moscú desde la perspectiva de dos secretarias estadounidenses".

Si te gustan Caballos lentos, El agente nocturno o Palomas negras, Ponies en Prime Video no solamente está a la altura, la supera en frescura y estilo, ofreciendo 8 episodios que te hacen reír, sorprenderte y replantearte todo lo que creías saber sobre el espionaje en la Guerra Fría, mientras seguís a dos personajes que, por contraste y valentía, logran que cada minuto valga la pena.

