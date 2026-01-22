Telefe anuncia el regreso de un clásico y las críticas no tardaron en llegar

image La trama de la serie explora el choque generacional y los romances modernos pero manteniendo su humor icónico.

La trama sigue a Pedro Coral después de veinte años fuera del país, intentando reconectarse con su hijo Pedro Junior, un ejecutivo exitoso alejado del mundo extravagante de su padre, mientras enfrenta un romance inesperado con Fernanda, la jefa y futura suegra de Junior, y sostiene mentiras piadosas que pondrán a prueba su vínculo familiar.

El contenido ya está disponible en Disney+, pero la apuesta de Telefe apunta a generar conversación, rating y, sobre todo, debate sobre cómo un personaje que marcó una generación se reinserta en la modernidad. El propio Varoni celebró el anuncio en Instagram con el mensaje: "Por Telefe, papá. ¡Qué nivel! Muy pronto en Argentina".

Así reaccionó Argentina en redes al regreso de esta serie

El anuncio encendió X (ex Twitter) y se volvió viral con reacciones de todo tipo, mostrando el choque generacional que siempre acompaña a Pedro Coral. Por un lado, algunos celebran la vuelta: "A mí me gusta!!! Esta es mejor novela que El Chavo o que las novelas turcas, por lo menos con Pedro el Escamoso nos vamos a divertir y no tiene drama", mientras otros directamente no entienden el fenómeno: "Que es un pedro el escamoso?".

También hay críticas al rumbo del canal y a la elección del clásico: "Esta es la novela que tiene que emitir TELEFE! No Pedro el escamoso (hasta el título es horrible) Y si querés alguna novela extranjera buena: SILA, EZEL o MADRE!", mientras que otros usuarios hicieron comentarios irónicos, entre indignados y humorísticos: "Pedro el escamoso de verdad #Telefe Noooo, si vas de mal en peor".

image El anuncio generó opiniones encontradas en redes, algunas de nostalgia y entusiasmo y otras de críticas y confusión.

Pedro Coral ahora es un símbolo que hace chocar la nostalgia con la modernidad, y su regreso a la TV abierta funciona tanto para quienes quieren revivir la risa fácil como para quienes buscan criticar las decisiones de programación.

Telefe, consciente de eso, apuesta a una ficción que divide aguas, genera bromas y comentarios, pero se asegura que su pantalla vuelva a ser parte del debate social, más allá de si se trata de un rating o de un simple revival de culto.

