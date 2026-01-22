Operación Cuba: Donald Trump busca en La Habana el equivalente a Delcy Rodriguez

El destino de Cuba ha estado ligado desde hace tiempo al de Venezuela: el petróleo venezolano subsidiado ha sido un pilar de su economía desde poco después de que Hugo Chávez asumiera el poder en Venezuela en 1999.

Washington pretende debilitar al régimen cortando el suministro de ese petróleo, que ha mantenido a Cuba con vida, según altos funcionarios estadounidenses. Cuba podría quedarse sin petróleo en cuestión de semanas, lo que paralizaría la economía por completo, según economistas.

La Administración también está apuntando a las misiones médicas de Cuba en el exterior, la fuente más importante de divisas de La Habana, incluso mediante prohibiciones de visas dirigidas a funcionarios cubanos y extranjeros acusados de facilitar el programa.

Trump y su círculo íntimo, muchos de los cuales tienen vínculos con Florida, consideran que el derrocamiento del régimen comunista cubano es la prueba decisiva de su estrategia de seguridad nacional para reconstruir el hemisferio, según funcionarios. (…)".

Delcy Rodriguez_Nicolas Maduro.jpg Delcy Rodríguez traicionó a Nicolás Maduro: Modelo venezolano que USA ambiciona para Cuba.

En La Habana

La Embajada de USA en Cuba advirtió este martes 20/01 a través de sus redes sociales que ha recibido información sobre denegaciones de entrada a estadounidenses a su llegada a la Isla, así como órdenes de que nacionales “abandonen el país de inmediato bajo amenaza de detención”.

La sede diplomática no ha ilustrado la situación con ningún ejemplo que permita hacerse una idea de las causas alegadas, aunque una fuente cercana a la embajada ha expresado su "preocupación" ante el riesgo de que se repita lo que ocurrió en Venezuela cuando el régimen chavista "encarceló a ciudadanos estadounidenses y los usó como rehenes para negociar" con Washington DC.

La embajada puntualiza que no puede mediar en cuestiones de entradas y salidas de Cuba, aunque sí puede prestar asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses que la soliciten y para ello reitera sus vías de contacto telefónico y a través de redes sociales.

El mensaje ha sido calificado como “de rutina” por la sede consular, lo que significa que contiene información administrativa y no confidencial, y añade una lista de las normas a seguir si se quiere viajar a la Isla, entre ellas obtener un visado y, posteriormente, revisar los artículos prohibidos en la Aduana, como los cigarrillos electrónicos, teléfonos satelitales y drones, entre otros dispositivos.

Además, recuerda que la cantidad de dinero en efectivo que se puede pasar a Cuba sin declarar está establecida en US$ 5.000 –o la misma cantidad en pesos cubanos–.

