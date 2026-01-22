En Davos, Donald Trump giró 180° acerca de Groenlandia: Chipre es el modelo

Los límites exactos del marco aún están dibujándose, pero se espera que incluyan un acuerdo entre USA y Dinamarca sobre el despliegue de fuerzas en bases en Groenlandia y la ampliación de los esfuerzos europeos para reforzar la seguridad en el Ártico.

USA podría recibir un derecho de preferencia o veto sobre las inversiones en los minerales de Groenlandia —para impedir que Rusia y China exploten los recursos de la isla— y, a cambio, Trump retiraría las amenazas arancelarias a Europa.

Trump calificó el marco de "realmente fantástico", pero ofreció pocos detalles. Dijo que da por sentado que Dinamarca, que controla Groenlandia, había sido informada del posible acuerdo.

"Si este acuerdo se concreta, y el presidente Trump tiene muchas esperanzas de que así sea, Estados Unidos alcanzará todos sus objetivos estratégicos con respecto a Groenlandia, a muy bajo costo, para siempre", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

trump-groenlandia-portada.png

El frente unido

Durante un discurso de 1 hora en el Foro Económico Mundial, Trump afirmó que no desplegaría fuerzas militares para tomar el control de Groenlandia: fue un cambio radical de tono para Trump, y un alivio para los líderes europeos, quienes se enfrentaban a la perspectiva de aranceles que afectarían gravemente la economía. El fin de semana anterior, Trump anunció que impondría aranceles del 10% a 8 países a partir de febrero si no se llegaba a un acuerdo para adquirir Groenlandia. Los aranceles aumentarían al 25% en junio.

Ahora Trump posteó en su Truth Social que suspendería los aranceles para que sus principales asesores (el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el enviado especial Steve Witkoff) pudieran negociar un acuerdo sobre Groenlandia.

“El día termina mejor que cuando empezó”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen.

Los funcionarios estadounidenses argumentaron que la postura agresiva de Trump había obligado a los funcionarios europeos a sentarse a la mesa de negociaciones tras meses de negarse a ceder a la campaña del Presidente para tomar el control de Groenlandia.

Los funcionarios europeos sostuvieron que mantener un frente unido de oposición podría convencer a Trump de alcanzar un acuerdo que no implicara la adquisición del territorio.

Las negociaciones más específicas entre Dinamarca, Groenlandia y USA tendrán como objetivo garantizar que "Rusia y China nunca se afiancen, ni económica ni militarmente, en Groenlandia", añadió.

Rutte ha sido objeto de burlas por su actitud a veces aduladora hacia Trump. En la cumbre de la OTAN de junio, se refirió al Presidente como "papá" y lo ha elogiado repetidamente. Sin embargo, Trump y Rutte han forjado una sólida relación de trabajo, según afirmaron funcionarios estadounidenses y europeos.

La noticia del posible acuerdo llegó horas después de que Trump declarara que no se conformaría con nada menos que el control de Groenlandia.

