Cuando el presidente Donald Trump llegó a los Alpes suizos el miércoles 21/01 por la tarde, los líderes europeos temían una batalla transatlántica por Groenlandia. Al ponerse el sol, Trump había dado marcha atrás en Davos.
NO HABRÁ INVASIÓN
En Davos, Donald Trump giró 180° acerca de Groenlandia: Chipre es el modelo
Donald Trump dijo que ya tiene un 'acuerdo marco' con la OTAN sobre el futuro de Groenlandia. Aún se desconoce de qué trata pero la UE respira.
Abundaron las conversaciones extraoficiales entre Trump, sus asesores, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y al canciller alemán, Friedrich Merz.
Uno de los funcionarios que asistió a las reuniones comparó el concepto con las bases del Reino Unido en Chipre, consideradas territorio británico. Otro funcionario, informado sobre las conversaciones, también confirmó que la idea de Groenlandia se inspiró en las bases británicas soberanas en Chipre.
Una clave: los europeos se mantuvieron unidos en su oposición a la adquisición de Groenlandia por parte de Trump, emplearon una combinación de incentivos -incluyendo ofertas para reforzar la seguridad en el Ártico-, y advirtieron de su decisión de una ruptura en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Después de una reunión con Rutte, Trump canceló los aranceles prometidos a las naciones europeas, afirmando que había "formado el marco de un futuro acuerdo" con respecto a la isla más grande del mundo.
Los límites exactos del marco aún están dibujándose, pero se espera que incluyan un acuerdo entre USA y Dinamarca sobre el despliegue de fuerzas en bases en Groenlandia y la ampliación de los esfuerzos europeos para reforzar la seguridad en el Ártico.
USA podría recibir un derecho de preferencia o veto sobre las inversiones en los minerales de Groenlandia —para impedir que Rusia y China exploten los recursos de la isla— y, a cambio, Trump retiraría las amenazas arancelarias a Europa.
Trump calificó el marco de "realmente fantástico", pero ofreció pocos detalles. Dijo que da por sentado que Dinamarca, que controla Groenlandia, había sido informada del posible acuerdo.
"Si este acuerdo se concreta, y el presidente Trump tiene muchas esperanzas de que así sea, Estados Unidos alcanzará todos sus objetivos estratégicos con respecto a Groenlandia, a muy bajo costo, para siempre", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.
El frente unido
Durante un discurso de 1 hora en el Foro Económico Mundial, Trump afirmó que no desplegaría fuerzas militares para tomar el control de Groenlandia: fue un cambio radical de tono para Trump, y un alivio para los líderes europeos, quienes se enfrentaban a la perspectiva de aranceles que afectarían gravemente la economía. El fin de semana anterior, Trump anunció que impondría aranceles del 10% a 8 países a partir de febrero si no se llegaba a un acuerdo para adquirir Groenlandia. Los aranceles aumentarían al 25% en junio.
Ahora Trump posteó en su Truth Social que suspendería los aranceles para que sus principales asesores (el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el enviado especial Steve Witkoff) pudieran negociar un acuerdo sobre Groenlandia.
“El día termina mejor que cuando empezó”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen.
Los funcionarios estadounidenses argumentaron que la postura agresiva de Trump había obligado a los funcionarios europeos a sentarse a la mesa de negociaciones tras meses de negarse a ceder a la campaña del Presidente para tomar el control de Groenlandia.
Los funcionarios europeos sostuvieron que mantener un frente unido de oposición podría convencer a Trump de alcanzar un acuerdo que no implicara la adquisición del territorio.
Las negociaciones más específicas entre Dinamarca, Groenlandia y USA tendrán como objetivo garantizar que "Rusia y China nunca se afiancen, ni económica ni militarmente, en Groenlandia", añadió.
Rutte ha sido objeto de burlas por su actitud a veces aduladora hacia Trump. En la cumbre de la OTAN de junio, se refirió al Presidente como "papá" y lo ha elogiado repetidamente. Sin embargo, Trump y Rutte han forjado una sólida relación de trabajo, según afirmaron funcionarios estadounidenses y europeos.
La noticia del posible acuerdo llegó horas después de que Trump declarara que no se conformaría con nada menos que el control de Groenlandia.
-------------------------------
Más contenido en Urgente24
El Nueve sigue sin rumbo: Otro programa se va al tacho
Mientras Javier Milei viaja, los adolescentes no aprenden a leer
La nueva regla que preocupa a las marcas de belleza