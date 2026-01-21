Si viajás a Florianópolis (Brasil) te recomendamos leer esta nota

Las playas del sur de Brasil, lugar visitado por muchos argentinos, enfrentan un aumento significativo de casos de diarrea, en especial, en el estado de Santa Catarina, cuya capital es Florianópolis, ciudad recordada por sus playas.
Según informaron medios locales, que replica Clarín, en las últimas semanas se reportaron al menos 10 mil personas que acudieron a la atención médica o reportaron síntomas compatibles con la Enfermedad Diarreica Aguda, según datos oficiales del ministerio de Salud y la secretaría de Salud del Estado.
La enfermedad afecta tanto a residentes como a turistas, dado que el contagio es principalmente a través de contacto con aguas contaminadas o consumir alimentos o bebidas elaborados sin las condiciones adecuadas de higiene.
Cómo se manifiesta
Principalmente con deposiciones líquidas, dolor abdominal, náuseas y, en algunos casos, vómitos. Si bien suele tratarse de un cuadro que se resuelve en el transcurso de una semana y no reviste gravedad en personas sanas, el brote registrado en el sur de Brasil obligó a reforzar las advertencias.
Según el último reporte del Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina, en Florianópolis se analizaron 88 puntos de muestra y 29 resultaron como no aptos. Una de las zonas más complicadas fue Bombinhas, otra localidad turística. Se analizaron 17 muestras, de las cuales siete resultaron no aptas.
Qué hacer en caso de diarrea
- La principal precaución es mantener una hidratación constante y una dieta ligera.
- Beber líquidos después de cada evacuación intestinal,
- Lavarse bien las manos
- Desinfectar adecuadamente los alimentos
- Tratar el agua para su consumo (hervirla, filtrarla o utilizar hipoclorito),
- Evitar refrescos y jugos azucarados,
- Evitar tomar medicamentos antidiarreicos sin consejo médico.
- ¿Cuándo buscar atención médica?
Cómo saber en qué darnos un chapuzón
Uno de los ejes centrales de las recomendaciones es la consulta periódica de los mapas oficiales de balneabilidad. Los informes, elaborados por organismos técnicos locales, indican si una playa es apta o no para el uso recreativo, en función de análisis microbiológicos del agua y de la concentración de Escherichia coli.
Una playa que en el mapa oficial aparece una semana como segura puede dejar de serlo a los pocos días, y viceversa. Factores climáticos y ambientales influyen de manera directa en la calidad del agua, por lo que el riesgo no es uniforme ni constante a lo largo de la temporada.
En el estado de Santa Catarina, los turistas pueden acceder a un mapa interactivo que se actualiza semanalmente y permite verificar el estado de cada balneario.
