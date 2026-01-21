Si viajás a Florianópolis (Brasil) te recomendamos leer esta nota

Qué hacer en caso de diarrea

La principal precaución es mantener una hidratación constante y una dieta ligera.

Beber líquidos después de cada evacuación intestinal,

Lavarse bien las manos

Desinfectar adecuadamente los alimentos

Tratar el agua para su consumo (hervirla, filtrarla o utilizar hipoclorito),

Evitar refrescos y jugos azucarados,

Evitar tomar medicamentos antidiarreicos sin consejo médico.

¿Cuándo buscar atención médica?

Cómo saber en qué darnos un chapuzón

Uno de los ejes centrales de las recomendaciones es la consulta periódica de los mapas oficiales de balneabilidad. Los informes, elaborados por organismos técnicos locales, indican si una playa es apta o no para el uso recreativo, en función de análisis microbiológicos del agua y de la concentración de Escherichia coli.

Una playa que en el mapa oficial aparece una semana como segura puede dejar de serlo a los pocos días, y viceversa. Factores climáticos y ambientales influyen de manera directa en la calidad del agua, por lo que el riesgo no es uniforme ni constante a lo largo de la temporada.

En el estado de Santa Catarina, los turistas pueden acceder a un mapa interactivo que se actualiza semanalmente y permite verificar el estado de cada balneario.

