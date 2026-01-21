La pantalla chica no conoce de nostalgias ni de apellidos ilustres cuando los números de la planilla de IBOPE se tiñen de rojo. En un escenario donde cada segundo de aire se disputa como si fuera el último, El Nueve atraviesa una etapa de reconfiguración forzada, buscando ese norte perdido tras la partida de figuras de peso como Beto Casella.
LA GUILLOTINA DEL RATING
El Nueve sigue sin rumbo: Otro programa se va al tacho
En plena reestructuración, El Nueve volvió a recortar su grilla y dejó afuera a un reconocido programa. ¿De cuál se trata?
Según Laura Ubfal, la última víctima de esta reestructuración no es otra que Belén Francese, cuyo ciclo dominical "Belulandia" desaparece del aire.
El programa, que ocupaba la franja de los domingos al mediodía, intentaba inyectar una dosis de humor bizarro y descontracturado en una grilla que, a decir verdad, se siente cada vez más desorientada. Junto a figuras como Mónica González —la esposa de José María Listorti— y Celeste Campos, Francese apostó por una fórmula de sketches y parodias que al parecer no alcanzó.
La periodista de espectáculos no anduvo con vueltas al momento de revelar los detalles. Según trascendió, el programa resultaba carísimo para mantenerlo en pantalla, y aunque tenía un esquema de financiamiento bastante particular —nada menos que el marido de la conductora quien ponía el dinero de su propio bolsillo—, la realidad es que el costo superaba ampliamente lo que el ciclo rendía en términos de audiencia y repercusión.
Nuevo recorte en El Nueve por bajo rating
"Es muy caro, no funcionó y no sigue", disparó Ubfal sin anestesia, dejando en claro que esto no tuvo nada que ver con peleas detrás de cámara ni egos heridos. Simplemente, los resultados no justificaban semejante inversión.
Asimismo, la periodista confesó que intentó comunicarse con Belén Francese para conocer su versión, pero la conductora prefirió mantenerse en silencio absoluto sobre el asunto. Algo entendible si nos ponemos a pensar que un proyecto personal —financiado incluso desde el seno familiar— no logró cautivar a la audiencia.
Pero con esto, la televisión nos enseña una vez más que tener un programa no se trata de un juego de amigos, sino que es una industria feroz donde, si la ecuación no cierra, la pantalla se va a negro. Ahora la pregunta es: ¿Podrá la señal encontrar finalmente esa "brújula" que parece estar extraviada? Por ahora, lo único concreto es que el domingo al mediodía tendrá un nombre menos, y Belén Francese, una cuenta pendiente con el éxito.
---------------------------------
