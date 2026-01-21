El Nueve sigue sin rumbo: Otro programa se va al tacho

Asimismo, la periodista confesó que intentó comunicarse con Belén Francese para conocer su versión, pero la conductora prefirió mantenerse en silencio absoluto sobre el asunto. Algo entendible si nos ponemos a pensar que un proyecto personal —financiado incluso desde el seno familiar— no logró cautivar a la audiencia.

Embed - DOLOR PAÍS: LEVANTARON EL PROGRAMA DE BELÉN FRANCESE, ADIÓS BELULANDIA #bondi #stream #lam

Pero con esto, la televisión nos enseña una vez más que tener un programa no se trata de un juego de amigos, sino que es una industria feroz donde, si la ecuación no cierra, la pantalla se va a negro. Ahora la pregunta es: ¿Podrá la señal encontrar finalmente esa "brújula" que parece estar extraviada? Por ahora, lo único concreto es que el domingo al mediodía tendrá un nombre menos, y Belén Francese, una cuenta pendiente con el éxito.

---------------------------------

Más contenido en Urgente24

Mientras Javier Milei viaja, los adolescentes no aprenden a leer

La nueva regla que preocupa a las marcas de belleza

Alerta máxima por una estafa que nadie logra parar

Tras 2 temporadas de éxito total, esta serie ya fija la tercera