La guerra por el rating no da tregua y El Trece acaba de dar un golpe contundente a su competencia. En una jugada que huele a estrategia pura, el canal de Constitución logró seducir a Jimena Monteverde, la cocinera que desde hace más de dos años convirtió a "Escuela de Cocina" en uno de los programas más sólidos de El Nueve. Pero la movida no termina ahí: la conductora se llevará consigo a Coco Carreño y prácticamente todo el equipo que la acompañó en su exitoso ciclo por la pantalla rival.
"FECHA POSIBLE DE DEBUT..."
El Nueve está que arde: El Trece se queda con su figura más importante
El Trece ficha a la conductora que sostenía las tardes de El Nueve y la acomoda en su nueva grilla. Quién es.
La bomba la soltó Ángel de Brito en Bondi Live, aunque con esa picardía característica que lo hace arrancar sembrando la duda antes de confirmar. "Ahora El Trece va a poner un programa de cocina, producido por Kuarzo", deslizó el conductor, mientras agregaba con cierta cautela: "Algunos dicen que es el de Jimena Monteverde". Pero no hizo falta esperar demasiado para que la certeza llegara como un baldazo de agua fría para El Nueve. Minutos después, De Brito soltó la noticia sin filtro: "Primicia confirmada. Jimena Monteverde y Coco Carreño se van a las tardes de El Trece".
Pablo Montagna, siempre atento a los movimientos de la grilla televisiva, complementó la información en su cuenta de X con datos precisos que no dejaron lugar a especulaciones. "'La Cocina Rebelde' con parte (casi todo) del staff de 'Escuela de Cocina'", reveló el periodista.
La apuesta saldría al aire de lunes a viernes a las 14:45 horas, con una "fecha posible de debut, el 5 de enero".
El Trece incorpora a Jimena Monteverde y levanta el magazine de María Belén Ludueña
El desembarco de Monteverde en El Trece trae consigo una víctima colateral que ya estaba en la cuerda floja: "Tarde o Temprano", el ciclo conducido por María Belén Ludueña que apenas pudo sostenerse un mes en pantalla. Estrenado el 10 de noviembre de 2025, el magazine no logró conquistar a la audiencia y ahora será reemplazado por esta apuesta gastronómica que llega con credenciales comprobadas.
Sin embargo, no todo es entusiasmo desmedido. Ángel de Brito, con esa mezcla de experiencia y olfato televisivo que tiene, lanzó una advertencia que resonó con mucha fuerza: "Espero que duren. Es una jugada fuerte dejar un programa que funciona muy bien en El Nueve para ir a probar suerte en un horario demoníaco de El Trece". Y es que la franja horaria que ocupará el nuevo ciclo es terreno complicado.
No obstante, para ser todavía más claros, Monteverde deja atrás "Escuela de Cocina", el ciclo que desde el 27 de abril de 2023 se instaló en las tardes de El Nueve, transmitiéndose de lunes a viernes entre las 17:00 y las 19:00 horas. Un programa que, con humor, diversión y recetas accesibles, supo construir una audiencia fiel y estable. Además, la cocinera mantiene su vínculo con Juana Viale en "Almorzando con Juana", lo que demuestra su versatilidad y peso mediático.
Ahora falta ver si “La Cocina Rebelde” logra imponerse desde el arranque o si quedará atrapado en la larga lista de apuestas fallidas de las tardes del canal. Lo cierto es que El Trece apostó fuerte y El Nueve se quedó sin otra conductora.
-----------------------------
Más contenido en Urgente24
Las billeteras virtuales se quedan cortas: Los nuevos lentes que toman su lugar
El Trece sufre otro portazo: Qué figura abandona el canal y sorprende a todos
Jorge Rial se la ve de colores: Lo que se filtró sobre su hija
Pedro Rosemblat dejó a todos mudos al hablar de su relación con Lali Espósito: "Las versiones son ciertas"