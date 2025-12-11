El Nueve está que arde: El Trece se queda con su figura más importante

Sin embargo, no todo es entusiasmo desmedido. Ángel de Brito, con esa mezcla de experiencia y olfato televisivo que tiene, lanzó una advertencia que resonó con mucha fuerza: "Espero que duren. Es una jugada fuerte dejar un programa que funciona muy bien en El Nueve para ir a probar suerte en un horario demoníaco de El Trece". Y es que la franja horaria que ocupará el nuevo ciclo es terreno complicado.

No obstante, para ser todavía más claros, Monteverde deja atrás "Escuela de Cocina", el ciclo que desde el 27 de abril de 2023 se instaló en las tardes de El Nueve, transmitiéndose de lunes a viernes entre las 17:00 y las 19:00 horas. Un programa que, con humor, diversión y recetas accesibles, supo construir una audiencia fiel y estable. Además, la cocinera mantiene su vínculo con Juana Viale en "Almorzando con Juana", lo que demuestra su versatilidad y peso mediático.

Ahora falta ver si “La Cocina Rebelde” logra imponerse desde el arranque o si quedará atrapado en la larga lista de apuestas fallidas de las tardes del canal. Lo cierto es que El Trece apostó fuerte y El Nueve se quedó sin otra conductora.

