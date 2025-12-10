El Trece sufre otro portazo: Qué figura abandona el canal y sorprende a todos

La mañana de El Trece vuelve a tambalear. Apenas transcurridos unos meses desde su estreno, "Puro Show" enfrenta otra baja en su panel y esta vez el nombre que suena con fuerza es el de Carolina Molinari. La panelista habría tomado la decisión de abandonar el ciclo que conducen Matías Vázquez y Sebastián "Pampito" Perelló Aciar, sumando así un nuevo capítulo a la inestabilidad que parece perseguir al programa.
Según la información que reveló Primicias Ya, el portal especializado en espectáculos del Grupo América, Molinari tiene en mente presentar su renuncia en los próximos días. Las razones detrás de esta determinación no tendrían que ver con conflictos internos ni roces con sus compañeros, sino con algo mucho más profundo: la falta de motivación. "Se cumplió un ciclo. No se sentía motivada", fueron las palabras textuales que trascendieron desde el medio que destapó la bomba.
Lo llamativo del asunto es que esta no sería la primera baja que golpea a "Puro Show" desde su debut el pasado 6 de enero de 2025. A pesar de llevar apenas algunos meses al aire, el programa que se emite de lunes a viernes en el horario de 10:30 a 12:30 hs ya había perdido a otra de sus figuras: Fernanda Iglesias. La periodista decidió pegar el portazo a finales de octubre para sumarse a "Tarde o Temprano", el proyecto de María Belén Ludueña que también se transmite por la misma señal.
En aquel momento, Iglesias fue contundente al aclarar que su partida no tenía que ver con un clima laboral tóxico ni problemas con la producción. Por el contrario, explicó que la propuesta de Ludueña resultaba demasiado tentadora como para dejarla pasar. Un espacio renovado, integrado por periodistas de diferentes especialidades, donde ella tendría la oportunidad de desarrollar contenidos vinculados al mundo del espectáculo.
¿“Puro Show” suma otra renuncia?
Ahora bien, lo que genera interrogantes es la repetición del patrón. Dos panelistas que deciden marcharse en un lapso relativamente corto plantea dudas sobre la solidez del formato o quizás sobre las expectativas que el programa logra satisfacer. Si bien el canal del sol todavía no oficializó la salida de Molinari, fuentes cercanas anticipan que será cuestión de horas o días para que la confirmación llegue.
Mientras tanto, Vázquez y "Pampito" continúan al frente del envío, intentando sostener la propuesta y mantener el interés de una audiencia que busca entretenimiento, chismes frescos y análisis sin filtro.
