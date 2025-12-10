El Trece sufre otro portazo: Qué figura abandona el canal y sorprende a todos

Lo llamativo del asunto es que esta no sería la primera baja que golpea a "Puro Show" desde su debut el pasado 6 de enero de 2025. A pesar de llevar apenas algunos meses al aire, el programa que se emite de lunes a viernes en el horario de 10:30 a 12:30 hs ya había perdido a otra de sus figuras: Fernanda Iglesias. La periodista decidió pegar el portazo a finales de octubre para sumarse a "Tarde o Temprano", el proyecto de María Belén Ludueña que también se transmite por la misma señal.