En el corazón del Centro de Investigación Thomas J. Watson, en Yorktown Heights, se alza una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas de IBM: el Quantum System Two, una computadora cuántica que simboliza la visión de la compañía para liderar la próxima gran revolución informática.
EL RENACER DE IBM
IBM quiere volver al podio tecno con la computadora cuántica Starling
IBM apuesta a una estrategia de largo aliento: hardware propio, software abierto y la computadora cuántica Starling.
Dentro de un recinto parcialmente acristalado, esta máquina —conformada por un sofisticado conjunto de cámaras, cables y sistemas de refrigeración extrema— representa décadas de inversión y la convicción de que la computación cuántica será un pilar de la tecnología del futuro.
El auge de la computación cuántica
El renovado interés global por la cuántica ha llevado a un auge de inversión sin precedentes. Tras la declaración de 2025 como el Año Internacional de la Cuántica y la presentación de nuevos chips por parte de Google, acciones de empresas dedicadas exclusivamente a esta tecnología —como Rigetti Computing, IonQ y D-Wave— han experimentado fuertes alzas. Sin embargo, pese al entusiasmo por estas compañías especializadas, son muchas las voces del sector que apuntan a IBM como el contendiente más sólido a largo plazo.
No es una predicción sin fundamento. IBM lleva trabajando en computación cuántica durante décadas y ha logrado implementar más sistemas que cualquier otra organización del mundo. En la actualidad, supera las 300 instalaciones en universidades, laboratorios e instituciones, lo que le permite mantener una posición dominante tanto en hardware como en software cuántico.
Parte de ese liderazgo se relaciona con Qiskit, su plataforma de código abierto basada en Python, que se ha convertido en una herramienta de referencia para investigadores y desarrolladores.
El reto, sin embargo, dista de estar superado. Los cúbits —la unidad fundamental de la computación cuántica— siguen siendo extremadamente sensibles al entorno, lo que genera errores constantes y limita la capacidad de las máquinas actuales. Resolver este problema es clave para alcanzar la llamada tolerancia a fallos, un requisito indispensable para la comercialización masiva de la tecnología.
La nueva supercomputadora de IBM
IBM asegura estar avanzando en ese objetivo y ha anunciado su plan más ambicioso hasta la fecha: la supercomputadora cuántica IBM Quantum Starling, prevista para 2029, diseñada para ejecutar 100 millones de operaciones utilizando 200 cúbits lógicos. La compañía afirma que su rendimiento superará en miles de veces al de los sistemas cuánticos actuales.
Y más allá de Starling, IBM ya proyecta un futuro aún más ambicioso con Blue Jay, un sistema de gran escala pensado para superar los límites actuales de conectividad y potencia cuántica. En paralelo, la empresa trabaja con Cisco para desarrollar prototipos de redes cuánticas, un área clave para un ecosistema más amplio y funcional.
En comparación con las startups del sector, IBM juega con una ventaja estratégica: la diversificación. Sus operaciones en nube, inteligencia artificial, consultoría y software aportan estabilidad financiera y permiten sostener el costoso desarrollo cuántico.
Mientras competidores especializados muestran una fuerte volatilidad, IBM mantiene una posición bursátil más estable y ha vivido un año notable, impulsado también por el avance en IA.
Aunque gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Microsoft o Nvidia también apuestan por esta industria emergente, IBM confía en que habrá espacio para múltiples ganadores. Pero, según Barron´s, si finalmente solo una empresa lidera la computación cuántica del futuro, muchos analistas creen que puede ser la mítica IBM.
