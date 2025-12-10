IBM quiere volver al podio tecno con la computadora cuántica Starling

El reto, sin embargo, dista de estar superado. Los cúbits —la unidad fundamental de la computación cuántica— siguen siendo extremadamente sensibles al entorno, lo que genera errores constantes y limita la capacidad de las máquinas actuales. Resolver este problema es clave para alcanzar la llamada tolerancia a fallos, un requisito indispensable para la comercialización masiva de la tecnología.

La nueva supercomputadora de IBM

IBM asegura estar avanzando en ese objetivo y ha anunciado su plan más ambicioso hasta la fecha: la supercomputadora cuántica IBM Quantum Starling, prevista para 2029, diseñada para ejecutar 100 millones de operaciones utilizando 200 cúbits lógicos. La compañía afirma que su rendimiento superará en miles de veces al de los sistemas cuánticos actuales.

image IBM Quantum Starling.

Y más allá de Starling, IBM ya proyecta un futuro aún más ambicioso con Blue Jay, un sistema de gran escala pensado para superar los límites actuales de conectividad y potencia cuántica. En paralelo, la empresa trabaja con Cisco para desarrollar prototipos de redes cuánticas, un área clave para un ecosistema más amplio y funcional.

En comparación con las startups del sector, IBM juega con una ventaja estratégica: la diversificación. Sus operaciones en nube, inteligencia artificial, consultoría y software aportan estabilidad financiera y permiten sostener el costoso desarrollo cuántico.

Mientras competidores especializados muestran una fuerte volatilidad, IBM mantiene una posición bursátil más estable y ha vivido un año notable, impulsado también por el avance en IA.

Aunque gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Microsoft o Nvidia también apuestan por esta industria emergente, IBM confía en que habrá espacio para múltiples ganadores. Pero, según Barron´s, si finalmente solo una empresa lidera la computación cuántica del futuro, muchos analistas creen que puede ser la mítica IBM.

